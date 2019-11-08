باحثون ربما اكتشفوا سر الأمراض الناتجة عن السجائر الألكترونية

تسببت وفاة 39 شخصا في الولايات المتحدة بسبب الإصابة بأمراض رئوية غريبة، بعد استعمال السجائر الألكترونية، في مطالب بمنع بيع هذا النوع من السجائر، التي كان يفترض بها أن تكون أقل فتكاً بصحة الناس من السجائر العادية. دراسة أميركية جديدة تعتقد أنها كشفت عن سر إصابة كثيرين بأمراض رئوية غريبة بسبب تدخين هذا النوع من السجائر.
موقع "فيلت" الألماني نقل أن الدراسة الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركي (CDC) ، أوضحت الأسباب التي تقف وراء موت مستعملي السجائر الألكترونية. ونقل الموقع عن نائبة مدير المركز آنا شوخت، قولها، إن زيتاً يحتوي على فيتامين "إي" في المواد المستعملة في هذه السجائر مسؤول عن الإصابة بأمراض رئوية، كاشفة أن نتيجة البحث أظهرت وجود هذه المادة الزيتية في سوائل داخل رئات 29 شخصاً في عشر ولايات أميركية. وأضافت أنه لم يعثر على أي مادة أخرى في أي رئة مصابة بسبب تناول السجائر الألكترونية. غير أن هذه الجهة الأميركية الرسمية لم تستبعد وجود مواد أخرى ضارة بصحة المدخنين لهذا النوع من السجائر.
يخشى البعض من ضغوط تمارس من قبل جماعات الضغط التابعة لمنتجي هذه الأنواع من السجائر.
ونقل موقع "فيلت" أن هذا الأعلان جاء بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفكر في رفع السن المسموح فيها بتدخين هذا النوع من السجائر من 18 عاماً إلى 21 عاماً. وقال "يجب علينا الاهتمام أكثر بصحة أطفالنا".
وكانت حكومة الولايات المتحدة قد منعت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بيع التبغ الذي يحتوي على مطيبات ومعطرات لهذا النوع من السجائر. ويخشى البعض من ضغوط تمارس من قبل جماعات الضغط التابعة لمنتجي هذه الأنواع من السجائر لتمرير دراسات أو الضغط على الحكومة لغرض عدم منع بيع منتجاتها.
وحسب منطمة الصحة العالمية، ارتفع عدد مستعملي السجائر التي تستعمل نيكوتين مبخر حول العالم من 11 مليون شخص في عام 2011 إلى 41 مليون في عام 2018. كما أن فكرة التخلص من المواد المسببة لأمراض السرطان بسبب عملية تبخير هذا النوع من النيكوتين كانت مغرية جداً لمدخني السجائر العادية الذين تحولوا إلى تدخين السجائر الألكترونية. إلا أن امراضا أخرى ظهرت بعد استعمال هذه السجائر.
ع.خ/ع.ج.م
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
العنب
يحتوي العنب على العديد من المكونات القيّمة التي تسهم في تنقية أعضاء الجسم، إذ تتمتع هذه الفاكهة اللذيذة بتأثير مدر للبول، ويساعدنا على خفض الكوليسترول وتنقية الدم، كما أن العنب غني بالمواد المضادة للأكسدة. ولكن تأكد بأن تحرص على التقليل من العنب الذي لا يحتوي على البذور، إذ يحتوي على كمية أعلى من المتوسط من السكر.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الطماطم
الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يدعم نظام المناعة لدينا وينشط أنزيمات الكبد المسؤولة عن تحلل السموم. يمكن لفيتامين سي تحييد السموم غير المرغوب فيها مثل السيانيد والفورمالديهايد والأسيتالديهيد والنيتروسامينيز والنيكوتين.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الحمضيات
الأمر نفسه ينطبق على ثمار الحمضيات التي تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من فيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك فإنها تطهر المعدة وتحسين وظيفة القولون. بالمناسبة تعزز الحمضيات إنتاج خلايا الدم والكولاجين الجديدة، مما ينعكس على جمال البشرة.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الكرفس
وجد العلماء أن الكرفس يحتوي أيضاً على مركبات الفلافونويد كالابيغينين واللوتيولين، التي لا تعمل على تحفيز تشكيل خلايا الدماغ و تعزز الاتصال بينها فقط، بل وتشير الدراسات إلى أنها تمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم. كأس من عصير الكرفس سيكون بمثابة منظف طبيعي لطيف ينظف الجسم من السموم ببساطة.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
نبات الهليون
الهليون نبات غني بالغلوتاثيون، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يساعد على إزالة السموم من الملوثات وتقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يهاجم خلايانا ويؤدي بنا إلى التقدم في العمر بشكل أسرع. إذا عليك بتناوله بانتظام من أجل شباب دائم.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
التفاح
يقول المثل الإنجليزي: تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً! من المؤكد أن أمعاء الجسم تحب التفاح كثيراً! ما يسمى بـ "الفلافونويدات" يوجد بشكل كبير في قشر التفاح ولبّه. وتساعد هذه المادة الأمعاء في التخلص من المواد السامة. ومن الأفضل تناول التفاح العضوي للتمتع بقشره الخالي من المبيدات الكيماوية أيضاً.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
البصل
الكبريت الموجود في البصل يعزز بشكل خاص النبيت الجرثومي المعوي الصحي، كما يدعم الكبد في عملية التخلص من سموم الجسم. 100 غرام من البصل تحتوي على 50 ملغ من الكبريت، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمائة من الجرعة اليومية المُوصى بها.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الرمان
حتى يتمكن الكبد من أداء مهامه بإزالة السموم بنجاح، يجب علينا حمايته وتزويده بـ "الوقود" الضروري لذلك. تعمل مادة "البوليفينول" الموجودة في الرمان كوقود لكبدنا، وتشجع على تكوين إنزيمات الكبد وحماية خلاياه من الإجهاد التأكسدي. كما يذهب العلماء إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكدون أن تناول الرمان بشكل منتظم يمكن أن يخفف من أي تلف للكبد بسبب تناول الكحول أو التدخين.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
البقدونس
البقدونس طعام رائع ويمنح وجباتنا نكهة لذيذة، كما يمكننا من خلاله إزالة السموم المتجمعة في الكليتين، إذ تساعد مركبات كالأبيول والمريستيسين الموجودة في الأعشاب العطرية على التخلص من الماء الزائد من الجسم، الأمر الذي يحفز بدوره إنتاج البول ويقلل من أعباء العمل على الكليتين.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الخرشوف
لا يقلل الخرشوف من مستوى الكوليسترول لدينا فحسب، بل ويعمل أيضاً على تعزيز عمل الكبد والصفراء، مما يمنحه قيمة كبيرة لإزالة السموم من أعضاء الجسم.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الأناناس
تساعد ثمرة الأناناس الجميلة في شكلها على إزالة السوائل المتجمعة في الأنسجة بأجسامنا، كما تعمل مكوناته على نقل السموم التي استقرت في أعضاء الجسم من أجل طرحها خارجه.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الشاي الأخضر
للشاي الأخضر الكثير من الفوائد، ومنها أنه يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وللفيروسات، كما يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية الشيخوخة، ويمكنه منع الإصابة بالسرطان. أما غناه بمضادات الأكسدة فيجعله عاملاً فعالاً لإزالة السموم في أعضاء الجسم.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الكركم
لآلاف السنين تم استخدام الكركم في الأيورفيدا، وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي في شبه القارة الهندية، لإزالة السموم من الجسم. كما يتمتع الكركم بتأثير إيجابي على المعدة والجهاز الهضمي ويدعم الكبد والصفراء في عملهما الدائم على إزالة السموم. ويمكن استخدامه مع عصير الليمون بسخاء لصنع شراب صحيّ مفيد للصحة.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الزنجبيل
يجب ألا تخلو قائمة طعامنا اليومي من الزنجبيل. وتحفز الزيوت العطرية الموجودة فيه الدورة الدموية وتشعرنا بالدفء. كما يسهل عملية هضم الطعام ويساعد على إزالة السموم من الكبد.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الثوم
الثوم تلك الثمرة المعجزة التي تعزز الهضم وتساعد على القضاء على الماء الزائد. كما يذّوب الدهون في أعضاء الجسم. ويمكن أن يساعد في تنقية الأوردة الضيقة في الدماغ والشرايين التاجية.
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أطعمة تخلصك من سموم الجسم
الجزر
الكثير من الحضارات القديمة استخدمت الجزر كعلاج، لما يتمتع به من تأثير كبير في إزالة السموم من الجسم، إذ يحتوي بيتا كاروتين الذي يؤثر كمضاد للجراثيم ويساعد الكبد على تقليل السموم.