باحثون: الكلاب تمتلك موهبة لتعلم كلمات جديدة

تشتهر الكلاب منذ زمن بعيد بقوة حاسة الشم لديها. ويتم توظيف هذه الموهبة في المجال الأمني مثلا في عمليات التفتيش والبحث عن المخدرات أو المتفجرات. ولكن حاسة الشم لدى الكلاب يمكن أن تساعد في المجال الطبي أيضا، حيث يمكن للكلاب شم السرطان والملاريا وحتى كوفيد 19.
إلى جانب حاسة الشم تمتلك الكلاب أيضا قدرة كبيرة على التعلم بسرعة. فمثلا كلمات ك: اجلس، اذهب، اهدأ وغيرها من الكلمات تتعلمها الكلاب. لكن ليس كل الكلاب لديها هذه القدرة على التعلم بسرعة خصوصا عندما يتعلق الأمر بقاموس كبير من الكلمات.
وينشغل فريق من الباحثين في جامعة "أوتفوش لوراند" بالعاصمة المجرية بودابست بدراسة صنف الكلاب فائقة الذكاء، كصنف "بوردر كولي" المسماة "ويسكي" من النرويج و "فيكي نينا"، من البرازيل. ويختبر الباحثون قدرة هذه الكلاب على تعلم كلمات جديدة بعد سماعها أربع مرات كحد أقصى.
وخلال التجربة يجب أن تتعلم الكلبتان كلمات جديدة من خلال طريقة "الاستبعاد" عبر سبعة ألعاب معروفة وأخرى جديدة غير معروفة. وبالفعل فقد أثبت الكلبتان قدرتها على اختيار اللعبة الجديدة إذا قدم مالكهما الاسم الجديد للعبة ما يمكنهما من الاختيار عن طريق الاستبعاد. أي أنهما استبعدتا جميع الألعاب الأخرى لأنها تحمل ذلك الاسم واختارتا اللعبة الجديدة. وهذا يعني أن الكلاب قادرة أيضا على الاختيار من خلال التذكر. ومع ذلك فشلت الكلبتان في التعرف على اسم اللعبة بمجرد ذكر باسم جديد مماثل لها.
ولمعرفة المزيد من الحقائق العلمية حول ذكاء الكلاب وموهبتها في التعلم أطلق الباحثون في الجامعة المجرية مؤخرًا مسابقة للبحث عن أذكى الكلاب في العالم. ولم تتمكن الكلبة البرازيلية فينكي نينا من المشاركة لأنها توفيت؛ إلا أن الكلبة النرويجية "ويسكي" نجحت في التعرف على أكثر من 100 لعبة.
هناء فوكس/ع.أ.ع
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أسرار عالم الفئران!
عام الفأر سيكون عاما واعدا
أول ما ترمز إليه الفئران في الأبراج الصينية، هو دلالتها على بداية جديدة. كذلك يتميز هذا الحيوان في الثقافة الصينية بحكمته وحيويته ومثابرته، لكنه أيضا حيوان غامض وغيور. ارتباط هذا العام بالفأر يجعل الصينيين يتفاءلون بأن يكون عام 2020 عاما مربحا، خاصة إذا كان الشخص يرغب في شراء عقارات أو إنشاء شركة أو الدخول في علاقة عاطفية جديدة.
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أسرار عالم الفئران!
فئران مقدسة
في معبد كارني ماتا، بولاية راجاستان، شمال الهند يعيش ما يقرب من عشرين ألف فأر. وتقول الأسطورة إن الفئران هي عبارة عن نفوس بعثت من جديد لتعيش في حماية الآلهة دورغا. كذلك الإله الهندوسي غانيشا يركب جُرذا يجسد الذكاء والقوة. ويعتبر محظوظا كل من مرَّ فأر فوق قدميه في معبد كارني.
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أسرار عالم الفئران!
الموطن الأصلي للفئران؟
هناك حوالي 65 نوعا من الفئران تعيش معظمها في غابات نائية. أما الموطن الأصلي للفئران، فهو جنوب شرق آسيا ومنه انتشرت من الهند والصين عبر الجزر الإندونيسية لتصل إلى غينيا الجديدة وأستراليا. وعن طريق البشر انتشرت الفئران في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى أوروبا في العصور الوسطى.
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أسرار عالم الفئران!
جرذان مقرفة لهذه الدرجة؟
في الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلام، لا تلعب الفئران أي دور يذكر. الوافدون الجدد على أوروبا، الفئران، لم يكتفوا بالتطاول على مدخرات الناس بل نقلوا أيضا مسببات الأمراض. ونظرا لأن هذه الحيوانات غالبا ما تتغذى على القمامة وتعيش في أماكن مظلمة وضيقة، مثل أقبية المنازل وشبكة الصرف الصحي، فإنها تسبب التقزز للكثير من الناس.
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أسرار عالم الفئران!
حيوان مثير الاشمئزاز
تستقطب أسطورة "صائد الفئران" كل عام آلاف السياح من جميع أنحاء العالم إلى مدينة هاملن. وحسب الأسطورة، فقد حرر صائد الفئران في عام 1284 المدينة الواقعة شمال ألمانيا من بلاء الفئران عن طريق عزف الناي وجذب الفئران إلى نهر فيسر. أما في عصرنا هذا، فغالبا ما يستخدم صائدو الفئران، المبيدات والفخاخ والسموم للتخلص منها.
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أسرار عالم الفئران!
صورة نمطية
في منتصف القرن التاسع عشر وصف عالم الحيوانات والكاتب ألفريد بريم الفئران بأنها "حيوانات بشعة": "بمجرد ما تدرك أن البشر لا حول لهم ولا قوة، يزداد حماسها وتتطاول عليهم بطريقة مذهلة حقا". كذلك في معظم أفلام الرسوم المتحركة تلعب الفئران دور الحيوانات الشريرة، إلا في فيلم الطباخ الصغير فقد تغيرت هذه الصورة النمطية ،عندما لعب الفئر دور الطباخ الذكي.
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أسرار عالم الفئران!
الانتقال من حيوان مشمئز إلى حيوان أليف
يُربى نوع خاص من الفئران ويتحول إلى حيوان أليف أقل خوف وأكثر تعود على الإنسان. وعلى الرغم من الصوة المثيرة للاشمئزاز التي تحيط بالفئران، لكنها في الواقع حيوانات أنيقة للغاية.
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أسرار عالم الفئران!
الفئران اجتماعية وذكية
تعيش الفئران في مجموعات عائلية تتعرف عن بعضها البعض عن طريق الرائحة. ومن أجل ضمان استمرار وجود هذه العشيرة، يتم إعطاء الأسبقية في تناول الطعام للفئران الصغار والضعاف. وتعتبر الفئران حيوانات ذكية للغاية لها قدرة على رسم صورة للمكان والمحيط الذي تعيش فيه والتعرف عليه مرة أخرى دون أي إشكاليات.
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أسرار عالم الفئران!
كائنات اختبار مثالية
بسبب الصورة المثيرة للاشمئزاز التي ترتبط بالفئران، فإن استخدامها في التجارب العلمية لا يتسبب في انتقادات كبيرة، عكس ما يحدث عند استخدام الكلاب أو القردة لأغراض تجريبية. إضافة إلى ذلك فإن الفئران تتكاثر بسرعة وغير مكلفة للاحتفاظ بها، ما يعني أنها كائنات اختبار مثالية.
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أسرار عالم الفئران!
الجرذان، منافس قوي في كشف المتفجرات
ينافس نوع معين من الجرذان الكلاب في كشف المتفجرات. وقد أثبت هذا النوع من قدرته على التنقيب عن المتفجرات واكتشافها والتوقف في المكان المناسب لإزالتها. وتستخدم الجرذان على سبيل المثال في تايلاند وأنغولا وكمبوديا وموزمبيق للبحث عن الألغام الأرضية. الكاتب: أليكسندر فرويند / ترجمة: عبد الكريم اعمارا