باحثون: الكلاب تمتلك موهبة لتعلم كلمات جديدة

تشتهر الكلاب منذ زمن بعيد بقوة حاسة الشم لديها. ويتم توظيف هذه الموهبة في المجال الأمني مثلا في عمليات التفتيش والبحث عن المخدرات أو المتفجرات. ولكن حاسة الشم لدى الكلاب يمكن أن تساعد في المجال الطبي أيضا، حيث يمكن للكلاب شم السرطان والملاريا وحتى كوفيد 19.

إلى جانب حاسة الشم تمتلك الكلاب أيضا قدرة كبيرة على التعلم بسرعة. فمثلا كلمات ك: اجلس، اذهب، اهدأ وغيرها من الكلمات تتعلمها الكلاب. لكن ليس كل الكلاب لديها هذه القدرة على التعلم بسرعة خصوصا عندما يتعلق الأمر بقاموس كبير من الكلمات.

وينشغل فريق من الباحثين في جامعة "أوتفوش لوراند" بالعاصمة المجرية بودابست بدراسة صنف الكلاب فائقة الذكاء، كصنف "بوردر كولي" المسماة "ويسكي" من النرويج و "فيكي نينا"، من البرازيل. ويختبر الباحثون قدرة هذه الكلاب على تعلم كلمات جديدة بعد سماعها أربع مرات كحد أقصى.

وخلال التجربة يجب أن تتعلم الكلبتان كلمات جديدة من خلال طريقة "الاستبعاد" عبر سبعة ألعاب معروفة وأخرى جديدة غير معروفة. وبالفعل فقد أثبت الكلبتان قدرتها على اختيار اللعبة الجديدة إذا قدم مالكهما الاسم الجديد للعبة ما يمكنهما من الاختيار عن طريق الاستبعاد. أي أنهما استبعدتا جميع الألعاب الأخرى لأنها تحمل ذلك الاسم واختارتا اللعبة الجديدة. وهذا يعني أن الكلاب قادرة أيضا على الاختيار من خلال التذكر. ومع ذلك فشلت الكلبتان في التعرف على اسم اللعبة بمجرد ذكر باسم جديد مماثل لها.

ولمعرفة المزيد من الحقائق العلمية حول ذكاء الكلاب وموهبتها في التعلم أطلق الباحثون في الجامعة المجرية مؤخرًا مسابقة للبحث عن أذكى الكلاب في العالم. ولم تتمكن الكلبة البرازيلية فينكي نينا من المشاركة لأنها توفيت؛ إلا أن الكلبة النرويجية "ويسكي" نجحت في التعرف على أكثر من 100 لعبة.

هناء فوكس/ع.أ.ع