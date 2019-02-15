 باحثون: الفيتامينات لا تكون صحية إلا إذا كانت طبيعية | عالم المنوعات | DW | 09.04.2019

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منوعات

باحثون: الفيتامينات لا تكون صحية إلا إذا كانت طبيعية

كثير من الناس يقبلون على تناول المكملات الغذائية بهدف الحصول على الفيتامينات التي تحتاجها أجسامهم. فما هو الفرق بين فيتامينات المكملات الغذائية والفيتامينات الطبيعية. وأيهما أكثر نفعا للصحة؟

Pills, Pillen, Tabletten, Gesundheit, Health (picture-alliance/TravelLightart/P. Trummer)

قال باحثون من الولايات المتحدة إن الفيتامينات والأملاح المعدنية التي مصدرها المكملات الغذائية ليس لها إجمالا تأثير على معدلات الوفاة. وخلص الباحثون من خلال دراسة وبائية في الولايات المتحدة إلى أن بعض الفيتامينات بعينها، (فيتامين A, K) والأملاح المعدنية (المنغنيز والزنك) التي يربط بعض الباحثين بينها وبين انخفاض معدلات الوفاة، مصدرها أغذية طبيعية، وليس مكملات غذائية.

نشر الباحثون تحت إشراف فانج فانج شانج، من جامعة بوسطن، نتائج الدراسة في العدد الحالي من مجلة "أنالس أوف انترنال ميديسين" لأبحاث طب الباطنة. ربط الباحثون بيانات إحصائية خاصة ببرنامج أبحاث الصحة والتغذية القومي الأمريكي شملت الفترة بين عام 1999 وعام 2010 وسجلات الوفيات الأمريكية في الفترة نفسها.

وذكر أكثر من 30 ألف بالغ أمريكي خلال البرنامج معلومات عن أسلوبهم الغذائي والمكملات الغذائية التي يستخدمونها. رصد الباحثون كميات الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تناولها الأمريكيون ضمن غذائهم الطبيعي، وذلك بصرف النظر عن كمياتها الموجودة في المكملات الغذائية، واستطاعوا بذلك تصنيف جرعات بعض العناصر الغذائية تبعا لمصدرها (سواء الغذاء الطبيعي أو المكملات).

وقد استبعد الباحثون في نموذج أولي لهم البيانات الخاصة بالتأثيرات ذات الصلة بالسن والجنس والعرق، وتبين من خلال ذلك أن تناول المكملات الغذائية له صلة واضحة بخفض معدلات الوفاة. ولكن عندما استبعد الباحثون البيانات ذات الصلة بعناصر تأثير أخرى محتملة اختفت العلاقات ذات الأهمية الإحصائية، ومن بينها سمات أسلوب الحياة مثل الدخل واستهلاك الكحول والتدخين والحركة، وعناصر أخرى.

الباحثون قالوا إن من أهم النتائج التي توصلوا إليها هو أن تناول فيتامين K والمنغنيز بشكل كاف، يرتبط بانخفاض عام باحتمالات الوفاة، وإن التناول المعتدل لفيتامين A و فيتامين K والمنجنيز له صلة بانخفاض خطر الوفاة جراء الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، في حين أن التناول المفرط للكالسيوم له صلة بخطر الإصابة بالسرطان. وأوضح الباحثون أن تناول الفيتامينات والأملاح المعدنية المذكورة لا يكون صحيا إلا إذا كان مصدرها الغذاء الطبيعي. بل إن كالسيوم المكملات الغذائية يمكن أن يكون خطيرا إذا تجاوز أكثر من 1000 مليغرام يوميا.

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ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع فيتامين د؟

وأوضح شانج: "من المهم أن نفهم الدور الذي يلعبه العنصر الغذائي ومصدر هذا العنصر بالنسبة للنتائج الصحية، خاصة عندما لا يكون التأثير إيجابيا". ولكن الباحثين يرون أيضا أن ربط بعض العناصر الغذائية بخطر الوفاة أمر لا يخلو من الإشكال "حيث أن التأثيرات التبادلية المعقدة بين العناصر الغذائية تلعب على الأرجح دورا أهم من عناصر غذائية بعينها عند تحديد النتائج الصحية".

مختارات

من الضروري جداً اتباع نظام غذائي متكامل يتضمن الخضروات والفواكه واللحوم. إذ أن بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل ب 12 لا تتواجد إلا في أنواع غذائية معينة، ونقصها قد يؤدي إلى فقر الدم وبالتالي الإصابة بأمراض خطيرة. (01.09.2018)

يبدو أن قائمة فوائد زيت السمك وفيتامين (د) تطول يوماً عن يوم. دراسة أمريكية حديثة تشير إلى أن تناول الزيت الغني (بأوميغا 3) له فوائد صحية إضافية لم تكن معروفة من قبل، فيما يُقلل فيتامين (د) مخاطر الوفاة بهذا المرض. (18.11.2018)

ومعلقة على الدراسة قالت مارجريت ريشتر، من الجمعية الألمانية للتغذية في بون، إنها ترى في الدراسة تأكيدا على ما عرف بالفعل منذ سنوات بشأن المكملات الغذائية، مضيفة: "من غير المجدي على الإطلاق أن نفرض على الجسم فيتامينات و أملاحا معدنية".

ونصحت ريشتر بالتخلي عن هذه العناصر في حالة عدم وجود نقص في هذه العناصر، مع التنسيق في كل الأحوال مع الطبيب المختص بشأن هذه المكملات. ولكن الخبيرة الألمانية أكدت أن بعض المجموعات السكانية تحتاج لمستحضرات غذائية بعينها، مثل المكمل الغذائي B12 بالنسبة للنباتيين وفيتاميني D و K بالنسبة للرضع. كما يمكن أن تكون المكملات الغذائية مفيدة في علاج بعض الأمراض، حسب ريشتر.

أما شتيفان كابيش، من المعهد الألماني لأبحاث التغذية في مدينة بوتسدام الألمانية، فانتقد الأسلوب العلمي للدراسة، وقال إن معدي الدراسة اعتمدوا فقط على بروتوكول حصر تناول المتطوعين الأغذية على مدى 24 ساعة فقط، وأن هؤلاء المتطوعين كانوا يعتبرون بالفعل من مستخدمي المكملات الغذائية إذا كانوا قد تناولوا مكملا غذائيا قبل الدراسة بـ 30 يوما، "وهذا ليس إلا مسحا شكليا رغم طول فترة المراقبة"، حسبما أكد كابيش. ورأى كابيش أن الدراسة لا تفيد كثيرا في النقاش المتعلق بفوائد المكملات الغذائية.

م.م/ ع.ش (د.ب.أ)

  • Mandelmilch in vintage Milchflasche mit Trinkhalmen (picture-alliance/chromorange)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    حليب اللوز

    كثر الاهتمام بحليب اللوز مع ازدياد أعداد نباتيي التغذية، لكن دراسة على موقع "فوكوس" الألماني كشفت أن حليب اللوز ليس له تلك الفوائد الصحية الكبيرة، إذ يحتوي على 2 بالمائة فقط من اللوز وبروتينات أقل مقارنة بحليب البقر. لذلك فإنه لا يعطي شعوراً سريعاً بالشبع. كما أنه يحتوي على مثبتات ومستحلبات. ويشتبه الأطباء في أن المستحلبات تسهل التهاب الأمعاء.

  • Vitamintabletten und Zitrusfrüchte (Getty Images)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    أقراص الفيتامين

    يتجاهل البعض تناول الفواكه، لذلك يحاولون التعويض عن نقص الفيتامينات بالأقراص. لكن أقراص الفيتامينات ليست صحية كما قد توهم تسميتها. وحسب الموقع الألماني فإن بعض الدراسات كشفت أن هذه الأقراص يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. لذلك يُنصح بالفواكه لإمداد الجسم بالفيتامينات.

  • Agaven Agave Pflanze (Fotolia/Stephan von Mikusch)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    شراب الآغاف (الصبار الأمريكي)

    هل يشكل شراب الآغاف (الصبار الأمريكي) بديلاً صحياً للسكر؟ ليس صحيحاً تماماً. فرغم أن الشراب يحتوي على كمية أقل الجلوكوز مقارنة بالسكر التقليدي، لكنه يبقى غنياً بالفركتوز (سكر الفاكهة)، وهو ما يؤدي إلى سرعة تخزين الدهون في الكبد. وذلك يتسبب الدمج بين شراب الآغاف والأطعمة المقلية بأضرار كبيرة للكبد.

  • Kokosnuss (Imago/AFLO)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    زيت جوز الهند

    يستعمل الكثيرون زيت جوز الهند لتسريح الشعر أو لتقوية الأسنان أو للأكل مع الخبز. لكن استخدامه بدلاً من زيت الزيتون يحرمهم من الكثير من الأحماض الدهنية غير المشبعة والمفيدة للجسم.

  • Kokosnüsse in Brasilien (picture-alliance/dpa)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    ماء جوز الهند

    في السنوات القليلة الماضية ازداد الإقبال على ماء جوز الهند، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن. لكن يمكنك أن توفر مالك عوضاً عن شراء هذا الشراب المكلف. فشرب كوب ماء وأكل قطعة صغيرة من جوز الهند تمد الجسم بكل هذه الفيتامينات والمعادن.

  • Deutschland Weltgrößte Ernährungsmesse Anuga 2015 (picture-alliance/dpa/M. Hitij)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    المنتجات الخالية من الجلوتين

    باتت الكثير من المواد الغذائية المصنعة خالية من الجلوتين أيضاً: كالمعكرونة والبيتزا وحتى الخبز. ويتناولها حتى الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين لأنهم يعانون من حساسية القمح. لكنهم غير مضطرين إلى ذلك، إذ تحتوي المنتجات الخالية من الجلوتين على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فترفع نسبة السكر في الدم وتزيد الوزن.

  • foodwatch Säfte, Schorlen, und Nektare, die mit Gelatine geklärt wurden (foodwatch)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    العصائر الجاهزة

    أكل الفاكهة أم شرب عصيرها؟ من الناحية الصحية يجب أن تأخذ بالخيار الأول، لأن الكثير من العصائر تحتوي على كميات قليلة من المواد البالستية والمغذية مقارنة بالفاكهة. كما أن هذه العصائر الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي يؤدي لإجهاد البنكرياس ويزيد بالتالي من وزن الجسم.

  • Fliegenpilz (picture-alliance/ZB/S. Kahnert)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    زبدة اللوز

    يلجأ الكثيرون إلى شراء زبدة اللوز طمعاً في مصدر غذاء صحي. لكنهم لا يعلمون أن تناول زبدة الفول السوداني الأرخص ثمناً صحي أكثر من زبدة اللوز، إذ تحتوي على البروتينات الكاملة والدهون الصحية وفيتامين E.


مختارات

8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

يقع الكثير من الأشخاص ضحية ما يُشاع عن الفوائد الصحية لبعض الأطعمة وما تروجه الإعلانات عنها، فيدفعون ثمناً غالياً لها، لكن في الحقيقة يمكن الاستغناء عنها بسهولة وتعويضها بأطعمة أخرى أرخص ثمناً وأكثر فائدة. (04.12.2016)  

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