باحثون: الإكثار من شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

كشفت ورقة بحثية جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية "BMJ" أن تناول بضعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.

وقام علماء من جامعة الطب في مدينة شنيانغ الصينية بهذا البحث عبر تحليل تلوي لبيانات من حوالي 16 دراسة متنوعة شارك فيها حوالي مليون رجل، من بينهم قرابة 58 ألف مصاب بسرطان البروستاتا.

وأظهر التحليل التلوي (التحليل البعدي) أن الرجال الذين شربوا فنجانين إلى تسعة فناجين من القهوة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 9 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الذين لم يشربوا كوبين من القهوة كحد أقصى يوميا.

وحسب ما جاء في موقع "فيت بوك" الألماني يبدو أن كل كوب إضافي من القهوة يقلل من نسبة مخاطر الإصابة بالسرطان.

موقع قناة "إن تي فاو" الألماني ذكر بدوره، نقلا عن البحث ذاته، أنه بما أن للقهوة تأثيرات مضادة ضد الالتهابات والأكسدة وتؤثر على استقلاب الجلوكوز وتكوين الهرمونات الجنسية، فمن المتوقع أن لها أيضا تأثير وقائي ضد سرطان البروستاتا..

وقام الساهرون على البحث بفحص تأثير استهلاك القهوة اليومي على سرطان البروستاتا. وتوصل العلماء إلى أن المصابين مسبقا بسرطان البروستاتا والذين يشربون القهوة بكثرة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 12 إلى 16 في المائة من خطر الإصابة بمرحلة متقدمة أو مميتة من هذا السرطان، مقارنة مع الذين يشربون القهوة بطريقة غير منتظمة.

وصرّح فريق العلماء أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن إرجاعها إلى تفسيرات بيولوجية معقولة، لأن القهوة تحسن استقلاب الجلوكوز في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد التي تحتويها القهوة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد تؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية التي يمكن أن تؤثر على بدء سرطان البروستاتا وتطوره.

وأضح فريق العلماء: "التحليل البعدي بين أن زيادة استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا". كما أشار العلماء إلى أنهم في حاجة إلى مزيد من البحث لفحص الآليات الأساسية والمكونات النشطة في القهوة وإذا تبين ذلك فيمكن تشجيع الرجال على زيادة استهلاكهم للقهوة من أجل تقليل احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، حسب الخبراء الطبيين.



ع.اع/ إ.ع/خ.س