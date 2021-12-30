باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق

أفاد المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث صحة الحيوان بأن أوروبا تشهد حاليا أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.
وقال "المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان" الألماني :"إننا نشهد حالياً أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا". ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.
ووفقا للباحثين "لا تلوح نهاية في الأفق- وتتراوح الدول التي تواجه تفشياً لانفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وأيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال". كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.
وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر وحتى أمس 29 كانون أول/ديسمبر. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية.
وأشار المعهد ان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا. وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و 534 إصابة في الدواجن.
انتشار كبير للفيروس
وفي سياق متصل، قررت السلطات الصحية في جمهورية التشيك ذبح نحو 80 ألف دجاجة بسبب اصابتها بإنفلونزا الطيور، فيما تم رصد أول بؤرة في سلوفينيا، مع تواصل تفشي الفيروس في أوروبا من طريق الطيور المهاجرة.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبب تفشي انفلونزا الطيور بنفوق أكثر من مئة ألف دجاجة في إحدى المزارغ شمالي براغ والتي كانت تضم 188 ألف دجاجة.
وقال المتحدث باسم الادارة البيطرية الوطنية بيتر ماجر إن "ذبح الدجاج" المصاب بانفلونزا الطيور "جار"، وأضاف أن "الارقام تظهر أن هذه السلالة، إتش 5 إن 8 الشديدة العدوى، عنيفة وتفتك بسرعة وعلى نطاق واسع وخصوصا الدواجن".
وفي سلوفينيا، قالت السلطات إن مزرعة صغيرة في شمال شرق البلاد خضعت للحجر الصحي الثلاثاء بعد اكتشاف أول إصابة بأنفلونزا الطيور، مؤكدة أنها الأولى بفيروس إتش 5 إن 8 هذا العام.
واعلنت فرنسا مؤخراً رصد بؤرة لأنفلونزا الطيور في جنوب غرب البلاد، فيما ذبحت السلطات البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر نحو نصف مليون طائر على خلفية أكبر موجة أنفلونزا طيور شهدتها على الإطلاق. كما فرضت بلجيكا وهولندا تدابير لعزل الدواجن في الأشهر الأخيرة بعد اكتشاف بؤر للمرض، فيما تستعد وزارة الزراعة في إسرائيل لإعدام عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي، في ظل تفشي الفيروس شمال البلاد.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
أنفلونزا الطيور في الصين
منذ بداية العام تشهد الصين تزايدا في عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور، ما دفع السلطات الصينية إلى البدء بحملة للقضاء على 20 ألف دجاجة وغيرها من أنواع الطيور، وظهرت موجة أنفلونزا الطيور في الصين منذ شهر شباط/فبراير الماضي الذي يسببه فيروس اتش7 ان 9 .
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
أنفلونزا الطيور أم أنفلونزا الدجاج؟
تنتقل فيروسات الإنفلونزا من طير إلى آخر. وعندها يجب إعلام السلطات بالأمر لاعتباره وباءاً خطيراً على الحيوان. أخطر الحالات هي الإصابة بفيروس H5N1 الذي يسبب إنفلونزا الطيور المعروفة. ورغم أن الفيروس ينتقل عادة بين الطيور نفسها، إلا أن إمكانية انتقاله للإنسان تبقى محتملة وخطيرة.
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
إجراءات وقائية
إذا ما أنتشر وباء أنفلونزا الطيور في مزرعة لإنتاج لحوم الدجاج، فيحنها يجب التخلص من جميع الطيور في المزرعة، وفق القانون الألماني النافذ منذ عام 1996، حيث تم التأكد من انتقال الفيروس من الطير إلى الإنسان. ويعتقد العلماء أن بانتقال الفيروس إلى الإنسان يولد جيلا جديدا يحمل أسم أج 7 ان 9. وأن الفيروس الجديد قد ظهر في عام 2013.
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
فضحية تاميفلو
يعد تاميفلو من شركة روش واحدا من العقاقير المضادة لمكافحة الأنفلونزا. ما دفع الكثير من المقاطعات الألمانية إلى توفير كميات كبيرة من هذه المادة المكلفة تحسبا لانتشار وباء الأنفلونزا على نطاق واسع. لكن كميات كبيرة من هذه العقاقير لم تعد صالحة ويجب التخلص منها، علاوة على ذلك، يشكك العلماء بفعالية هذه العقاقير في مكافحة الأنفلونزا.
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
فيروسات من أجنة الدجاج
تقوم أغلب الشركات المنتجة للقاح الفيروسات بحقن بيض الدجاج بالفيروسات، التي تستخدم كحاضنات للفيروس. فالأنفلونزا تصيب الدجاج أيضاً. وبذلك يمكن الحصول على فيروسات لغرض اللقاح. ويمكن عادة الحصول على زجاجة لقاح من كل بيضة.
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
أنفلونزا الخنازير سببها فيروس اتش 1 إن 1
تصيب فيروسات الإنفلونزا الخنازير أيضاً، مسببة التهابات في الجهاز التنفسي، إذ يصيب نوع خاص من فيروس H1N1 الثدييات ومن ضمنها الإنسان. أحد أنواع فيروس H1N1 يسبب الأنفلونزا الإسبانية المعروفة. وفي عام 2009، انتشر المرض من جديد بين الخنازير وأصاب البشر، فيما يعرف بوباء الجائحة (Pandemie).
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
ذعر ليس في هونكونغ فحسب
عام 2009 بدا فيروس انفلونزا الخنازير بالانتشار في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ليصاب به بعد ذلك الكثيرون في جنوب آسيا وشرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية . فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 18 ألف شخص بسبب الإصابة بأنفلونزا الخنازير.
-
إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!
الوقاية خير من العلاج
غسل اليدين دائماً وسيلة ناجعة للنظافة والتخلص من الفيروسات العالقة عليها. ومن المهم عدم لمس العينين والأنف في حال عدم غسل اليدين، إذ يتسبب ذلك في نقل الفيروسات بسرعة إلى داخل الجسم.
الكاتب: بريجيته أوسترأت/ دالين صلاحية