باحثون: أمراض الجهاز التنفسي أشد فتكا بمرضى السكري

منذ اكتشاف فيروس كرونا المستحدث في السعودية عام 2012، تم تأكيد أكثر من 2400 إصابة بالفيروس، أدت لأكثر من 800 حالة وفاة. النسبة المرتفعة وسرعة الانتشار، دفعت بأطباء في الولايات المتحدة لبحث الأسباب التي قد تزيد من خطورة الوفاة بهذا الفيروس تحديدا وبأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام.

ورصد الباحثون في كلية الطب بجامعة ماريلاند وجامعة جونز هوبكنز، تأثير مرض السكري على الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي بشكل يفسر شدة تأثر مرضى السكري ببعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد، مقارنة بغيرهم.

وقام الباحثون برصد رد فعل الفئران على فيروسات مسببة لأمراض تنفسية، وخلصوا إلى أن أعراض الالتهابات في مجرى التنفس كانت أطول لدى الفئران المصابة بالسكري، مقارنة بمجموعة الفئران السليمة، كما أن الأعراض كانت أشد حدة في المجموعة الأولى.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض اليوم العالمي لمرض السكري في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني تحتفل الدول باليوم العالمي لداء السكري. الذكرى ليست فقط للتوعية من مخاطر الداء، وإنما إحياء لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيستفي لاكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة التي يستعملها مرضى كثر للبقاء على قيد الحياة.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض ملايين المصابين في العالم أكثر من 425 مليون شخص يتعايشون الآن مع مرض السكري في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية. المنظمة ذكرت أيضا أن معظم هؤلاء لديهم النوع الثاني من الداء الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال الرياضة والنظام الغذائي الصحي المتوازن.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض الأسرة.. المُنقِذ! اختارت منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري هذه السنة شعار "الأسرة ومرضى السكري" نظرا لدور الأسرة في حياة الأطفال، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم. فالأسرة هي القادرة على التدخل في عادات الأكل والشراب والرياضة لدى الأطفال.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض قاتل! تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض مسبب لأمراض أخرى قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض لتجنب الإصابة تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش



ورجح العلماء وفقا لدراستهم التي نشرتها دورية "جورنال أوف كلينكال إنفيستيجاشن إنسايتس"، أن مرض السكري يتسبب في خلل برد فعل الجسم عند الإصابة بفيروسات مسببة لأمراض الجهاز التنفسي بشكل خاص.

أمل في العلاج؟

يعتبر الخبراء هذه الدراسة كخطوة أولى، ويسعى القائمون عليها إلى أبحاث تالية لرصد نوع الخلل في جهاز المناعة الذي يجعل إصابة مرضى السكري، أقوى من غيرهم عندما يتعلق الأمر بأمراض الجهاز التنفسي.

وفي هذا السياق قال ماثيو فريمان، مشرف الدراسة، في تصريحات نقلها موقع "ناخ فيلت" الألماني: "خطوتنا التالية تتمثل في التعرف على طرق العلاج المناسبة التي تسد الفجوة في رد الفعل المناعي لدى المصابين بالسكري".

في الوقت نفسه فتحت نتائج هذه الدراسة، الباب أمام أسئلة عديدة تتعلق بإمكانية تغيير جرعة الأنسولين التي يتعاطها مريض السكر، بهدف تقليل فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو حتى الحد من أعراضها.

في الوقت نفسه يأمل العلماء في أن تساهم هذه النتائج في الوصول لطرق علاج أفضل تستهدف بشكل محدد الجهاز المناعي لمرضى السكري.

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