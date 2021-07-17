 باحثون ألمان يطورون أول مبنى قابل للتكيف مع التغيرات المناخية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.10.2021

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علوم وتكنولوجيا

باحثون ألمان يطورون أول مبنى قابل للتكيف مع التغيرات المناخية

في عصر يشهد تحولات مناخية غير مسبوقة، أصبح من الضروري التفكير في مباني مستدامة واقتصادية ومتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة. باحثون من جامعة شتوتغارت طوروا أول مبنى من هذا النوع، وقدموا خطوة رائدة في هذا المجال.

صورة المبنى الشاهق في شتوتغارت الذي له قدرة على التكيف مع المناح والمكون من اثني عشر طابقاً!

صورة المبنى الشاهق في شتوتغارت الذي له قدرة على التكيف مع المناح والمكون من اثني عشر طابقاً!

شهدت مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) افتتاح مبنى شاهق جديد شيد على أرض جامعة شتوتغارت وفق باحثين من الجامعة. ويعد هذا المبنى الأول من نوعه في العالم بحيث يمكنه التكيف مع التأثيرات البيئية المتغيرة.

يتكيف البرج الذي يبلغ ارتفاعه 37 متراً مع حركة الرياح في حالة هبوب الرياح القوية وحدوث اهتزازات في أحد الأبراج المكونة من اثني عشر طابقاً، ويمكن لأجهزة الإستشعارات الكشف عن التشوهات الشكلية المحتملة في المباني من هذا النوع. وعمل الباحثون على هذا المشروع منذ سنوات والنتيجة هي مبنى شاهق قابل للتكيف بالحرم الجامعي.

وبات من الآن فصاعداً بالإمكان التصدي للتأثيرات البيئية على المباني في المستقبل، منها حركة الرياح. وذلك عن طريق استخدام الأسطوانات الهيدروليكية. وهو ما يوفر الكثير من كتلة الخرسانة المستخدمة في نسيج المبنى. كما أن  تشييد مثل هذا المبنى يمكن أن يتم بسهولة أكبر مما كان عليه بناء مبنى آخر غير مزود بهذه القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.

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مبان شاهقة من الخشب للمستقبل

ومن المتوقع أن تحضر وزيرة البحث العلمي بولاية بادن فيرتمبيرغ الألمانية -(حزب الخضر)، تيريزا باور، ونائب رئيس جامعة شتوتغارت لنقل المعرفة والتقدم التكنولوجي، البروفيسور بيتر ميدندورف، حفل الافتتاح اليوم.

والمبنى هو نتاج مركز الأبحاث التعاوني عدد 1244 بعنوان "هياكل قابلة للتكيف مع البيئة المبنية في المستقبل". وبحسب البيانات الواردة، فإن 14 معهداً من جامعة شتوتغارت تبحث في مسألة "كيفية إنشاء المزيد من المساحات المعيشية باستخدام مواد أقل في المستقبل في ضوء تزايد عدد سكان العالم وتقلص الموارد".

بينما يتم البحث عن طرق تساعد على تقليل استهلاك المواد والطاقة في عملية البناء بشكل كبير، وزيادة راحة المستخدم. بالإضافة إلى التأثيرات البيئية، يتم التركيز على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية بنفس القدر عندما يتعلق الأمر بالعمارة المستدامة.

 ويعد المبنى الشاهق القابل للتكيف مع التغيرات المناخية من جامعة شتوتغارت أيضاً أحد مشاريع معرض البناء الدولي IBA، الذي سينظم في شتوتغارت عام 2027.

د.ب.أ /  إ.م

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    الكاتب: Antje Binder / غالية داغستاني


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