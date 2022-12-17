 "بابا نويل" يرسم البسمة على شفاه أطفال المهاجرين في كاليه! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.12.2022

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ثقافة ومجتمع

"بابا نويل" يرسم البسمة على شفاه أطفال المهاجرين في كاليه!

قام متطوعون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بالتنكر بزي "بابا نويل" وزيارة المهاجرين في كاليه، الذين يعيشون في ظروف قاسية. حيث قام هؤلاء المتطوعون بتوزيع الطعام والأدوية والملابس والأحذية على المحتاجين هناك.

قام المتطوعان بتوزيع الطعام والملابس الدافئة والهدايا وإنشاد ترنيمات عيد الميلاد مع أطفال المهاجرين

قام المتطوعان بتوزيع الطعام والملابس الدافئة والهدايا وإنشاد ترنيمات عيد الميلاد مع أطفال المهاجرين

قام متطوعان من منظمتي "Secours Populaire" و "سلام" بالتنكر بزي "بابا نويل" لإدخال البهجة إلى قلوب المهاجرين في كاليه. إذ قاما هناك بتوزيع الطعام والملابس الدافئة والهدايا وإنشاد ترنيمات عيد الميلاد مع أطفال المهاجرين الذين يعيشون في ظروف قاسية في منطقتي كاليه ودونكيرك.

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أطلقت اللجنة الوزارية لاستقبال ودمج اللاجئين تطبيقا جديدا على الهواتف الخلوية، لمساعدة اللاجئين في فرنسا على تسيير حياتهم اليومية. مهاجر نيوز تحاور الخبير نور اللاذقاني حول فكرة التطبيق والحاجة إليه.

في مقطع فيديو نُشر على صحيفة La Voix Du Nord الفرنسية، ظهر المتطوعان المتنكران بزي "بابا نويل" أحدهما يرتدي الأحمر والآخر الأخضر، وهما يتحدثان مع المهاجرين ويسألان بعض الأطفال عن أمانيهم للعام الجديد.

أريد خيمة وبطانية دافئة!

صبي كردي عراقي صغير نظر إلى "بابا نويل" المتطوع وأفصح عن أمنيته بخجل والتي كانت "خيمة وبطانية دافئة". فردت إحدى المتطوعات المشاركات "أنا آسفة، لا نتوفر عليها". ارتبك الطفل الصغير وبدأ يبتعد، إلا أنه ظل مبتسما في وجه "بابا نويل" وهو يحمل الهدايا التي تلقاها.

صحيح أن الثلوج لم تتساقط بعد في هذه المنطقة، لكن درجات الحرارة متدنية للغاية، ولمواجهة البرد، قام متطوعون من المنظمتين بتوزيع وجبات طعام على الجميع. جمعية "سلام" التي تعمل مع المهاجرين في المنطقة منذ عام 2002 ، صرح أحد أعضائها لـ La Voix du Nord أنهم يهدفون إلى توزيع أغطية تدفئة وملابس شتوية وبعض الشوكولاتة، بالإضافة إلى وجبة الإفطار التي تقدمها Secours Populaire يوميًا للمحتاجين.

فرنسا: الهروب عبر القناة الإنجليزية

ألعاب للأطفال!

طلب رئيس منظمة Secours Populaire ، كريستيان هوغارد ، من زملائه المتطوعين "البحث عن بعض الألعاب للأطفال" ، عندما لاحظ أن هناك طفلين رفقة عائلة عراقية كردية وسط مجموعة من الشبان المصطفين في طابور للحصول على الطعام. وفقًا لتقرير La Voix du Nord ، الفتاة الصغيرة رفقة الأسرة تبلغ من العمر ست سنوات، تبدو "شاحبة" وتسعل بشدة، إنها تمضي الليل في العراء رفقة أسرتها.

حتى الكبار اصطفوا في الطابور لالتقاط صور سيلفي مع "بابا نويل" المتطوع. قال رجل إيراني في العشرين من عمره يتكئ على عكاز بسبب إصابة في ساقه "أنت تمدني بالطاقة، شكرًا لك". وبعد هذا المكان الذي يجتمع فيه مهاجرون أغلبيتهم من الأكراد العراقيين، انتقل المتطوعون لمكان آخر يجتمع فيه الإريتريون والسودانيون. حيث نصب كثيرون منهم خيامهم على "ألواح خشبية قديمة لمحاولة تجنب البرد والرطوبة خلال الليل".

الفرحة بادية على وجوه المهاجرين والمتطوعين

الفرحة بادية على وجوه المهاجرين والمتطوعين

أحلم أن أصبح مصمما في الضفة الأخرى!

بينهور، واحد من المهاجرين المتواجدين في المنطقة، قال لمراسل الجريدة الفرنسية إنه يحلم بأن يصبح مصممًا عندما يصل إلى إنجلترا. في نقطة توزيع أخرى، قال رجل هندي من السيخ اسمه ديفي إنه فشل عدة مرات في الوصول إلى المملكة المتحدة. وأضاف "في إحدى المرات قبضت علينا الشرطة، وفي مرة أخرى تعطل القارب، ومرة انتظرنا عشر ساعات ولم يحضر الشخص الذي وعدنا بمساعدتنا على العبور".

صرح بعض المتطوعين للصحيفة أن تجاهل هؤلاء الأشخاص وتهميشهم أسوأ من البرد الذي يعيشون فيه. وتوضح المتطوعة أنيك للجريدة الفرنسية المحلية بأنهم "أشخاص مثلنا تمامًا، الظروف أوصلتهم لهذه الحالة، بعضهم فقد كل ما يملك لدى محاولة العبور للضفة الأخرى". تقرير الجريدة الفرنسية يصف المهاجرين بأنهم يعانون بشدة من الاضطهاد. غالبيتهم يطلبون الأحذية والملابس التي فقدوها أثناء محاولتهم الصعود إلى متن قوارب لعبور القناة .

تم في الآونة الأخيرة تفكيك المخيم العشوائي من قبل السلطات الفرنسية، لكن بعدها بيومين عادت خيام المهاجرين إلى منطقة الساحل Loon Plage. المتطوعة من منظمة سلام، كلير ميلوت، صرحت لـ La Voix du Nord أنها لم تر هذا العدد الكبير من الناس في حالة مزرية كهذه من قبل. وقالت إنها قلقة، لأن هناك العديد من الأطفال في المخيم "نحن متخوفون للغاية من أن يموت شخص ما في ظل هذه الظروف".

داميان بيدولت، كاهن في كنيسة بالمنطقة وصف ما يجري للصحيفة بقوله "هذا غير إنساني ولا توجد كلمات لوصف ما يجري". أما "بابا نويل" المتطوع، فقد أخبر المراسل الفرنسي أنه مر بجانب هذه المخيمات بسيارته ورأى حال المهاجرين، وهو ما جعله يفكر في مستقبل مجتمعنا وإنسانيتنا.

المنظمات الخيرية تدعو للتبرع بالأحذية

تدعو الجمعيات التي تدير عملية التوزيع، سكان المنطقة للتبرع بالأحذية لأنها من أكثر الأساسيات التي يحتاجها المهاجرون. السلطات الفرنسية وضعت من جهتها خطة لمساعدة المهاجرين خلال الطقس البارد، وخصصت قاعات الألعاب الرياضية للأشخاص الذين ينامون في الشارع.

جان كلود لينوار، رئيس جمعية سلام قال في تعليقه على الموضوع لـ La Voix du Nord إن المهاجرين يحاولون إيجاد مكان للإقامة طوال اليوم نظرا لدرجات الحرارة المتدنية، لكن هذه القاعات لا يمكنها استيعاب كل من يحتاج لمكان يأويهم ويقيه من برد الشتاء القارس.

إيما واليس/ م.ب - مهاجر نيوز

  • Himmlische Orte Christkind-Postfiliale in Engelskirchen (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    مكتب بريد لرسائل عيد الميلاد

    قبل وصول بابا نويل، كان أطفال يعتقدون أن ما يعرف بـ "الطفل يسوع" يقوم بتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة عيد الميلاد، لأن مكتب بريد "الطفل يسوع" يقع في بلدة إنغلزكيرشن، والتي تعني بالألمانية كنيسة الملاك. ويقوم مكتب البريد هذا، الواقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بالرد على حوالي 130 ألف رسالة تأتي من 50 دولة حول العالم سنويا.

  • Eröffnung des Nürnberger Christkindlmarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    هل ترغب في مقابلة الملاك؟

    أما بمدينة نورنبيرغ في شمال ولاية بافاريا، فيمكنك رؤية "الطفل يسوع" حيث يقوم بنفسه بافتتاح سوق عيد الميلاد الأشهر حول العالم هناك، كما يقوم الملاك بتحية زوار السوق يوميا. ويتم اختيار فتاة، كل عامين، للعب دور الملاك بجناحيه الذهبيين والشعر الأشقر المجعد.

  • Himmlische Orte Weihnachtspostämter (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    بابا نويل يرد على رسائل الأطفال

    الرسائل التي يوجهها الأطفال لبابا نويل تصل إلى قرية "نيكولاوسدورف" بولاية ساكسونيا السفلى، حيث يوجد مكتب خاص باستقبال رسائل بابا نويل منذ أكثر من 50 عاما. ويقوم راعي الكنيسة بمساعدة فريقه بالرد على أمنيات الأطفال ومخاوفهم، بل وأحيانا يقوم بكتابة رسائل شخصية ردا على عدد منهم.

  • Österreich - 4411 Chritkindl: Hochbetrieb im berühmtesten Postamt der Welt (picture-alliance/dpa/Tourismusverband Steyr)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    ملايين الرسائل وصلت للملاك

    وفي النمسا، قرر جندي بالجيش الأمريكي إنشاء مكتب بريد مخصص لاستقبال رسائل عيد الميلاد بحي الطفل يسوع في مدينة شتاير النمساوية. وبدأ "الطفل يسوع" عمله في النمسا عام 1950، ومنذ ذلك التاريخ وصلت للملاك ملايين الرسائل. أما بالنسبة للرد على الرسائل التي يتم استقبالها، فما يميزها هو حمل كل منها طابع بريد مميز.

  • Himmlische Orte Eröffnung Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    بابا نويل مشغول جدا!

    ولأن بابا نويل يكون مشغولا جدا في هذه الفترة من كل عام، تم تخصيص مقر له في مبنى مدرسة سابقة بمدينة هيملبروفت في ولاية براندنبورغ الألمانية. ويمكنك زيارة بابا نويل في مقره بموعد مسبق، بغض النظر عن جنسيتك، إذ أنه قادر على التحدث بـ 15 لغة مختلفة.

  • Finnland Weihnachtsbild von Rovaniemi (Rovaniemen Matkailuneuvonta)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    قرية بابا نويل في فنلندا

    هل تعلم أنه بإمكانك زيارة قرية بابا نويل أيضا؟ حيث تقع قريته في منطقة لابلاند والتي تعرف بإقليم لابي في شمال فنلندا. ويوجد في القرية الكثير من الورش والمتاجر، التي تصنع وتبيع تذكارات وهدايا خاصة بعيد الميلاد.

  • Himmlische Orte Russland Väterchen Frost (picture-alliance/dpa/V. Smirnov)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    بابا الجليد في روسيا

    في روسيا، يطلقون على الشخصية المماثلة لبابا نويل اسم "بابا فروست" أو بابا الجليد، والذي يستقبل كل عام آلاف الرسائل من الأطفال. وفي عام 1999، تم إعلان بلدة "فليكي اوستيوغ"، الواقعة شمال العاصمة موسكو، مدينة "بابا فروست" وأُقيمت هناك مدينة ألعاب وترفيه تجتذب الكثير من الزوار على مدار العام. وبعدما أصبحت المدينة موطنا لبابا الجليد، إنخفضت معدلات البطالة في المنطقة كلها بشكل ملحوظ.

  • Himmlische Orte Santa Claus House in Alaska (picture-alliance/dpa/H. Bäsemann)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    الرجل الأهم في المدينة!

    بالطبع لبابا نويل موطن آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمتد احتفالات وفعاليات عيد الميلاد على مدار العام بمدينة صغيرة في القطب الشمالي بولاية ألاسكا. حتى أسماء شوارع المدينة تتسم كلها بطابع عيد الميلاد، مثل طريق رجل الثلج وممر سانت نيكولاس (بابا نويل)، ولكن يظل المواطن الأهم في كافة أنحاء المدينة، بابا نويل نفسه بالتأكيد.

  • Himmlische Orte Türkei St. Nikolaus Kirche in Demre (picture-alliance/Dumont/M. Tueremis)

    بابا نويل وآخرون.. شخصيات تسعد الأطفال في عيد الميلاد

    مفاجأة من تركيا!

    والمفاجأة هي أن فكرة الرجل ذو اللحية البيضاء الذي يحضر الهدايا معه للأطفال تعود في الأصل إلى تركيا. عاش القديس نيكولاس هناك في المدينة المعروفة اليوم باسم "ديمري"، حيث يُقال أنه قام بتوزيع ثروته على الفقراء في القرن الرابع للميلاد. ويتوجه الألاف لكنيسة القديس سانت نيكولاس بالمدينة التركية، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، لإحياء ذكرى القديس. لويزا فولف/د.ب