بابا الفاتيكان يعين ثلاثة ألمان في أعلى محكمة كنسية

عين بابا الفاتيكان فرنسيس ثلاثة رجال دين ألمان في أعلى محكمة لـ"الكوريا الرومانية" لمدة خمس سنوات. والكوريا الرومانية هو الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة.

وأعلن الكرسي الرسولي اليوم الاثنين (21 حزيران/يونيو 2021) أن المعينين هم أسقف ريغنسبورغ السابق، الكاردينال غيرهارد لودفيغ مولر، وأسقف مونستر المساعد كريستوف هيغه، وأسقف بادربورن المساعد دومينيكوس ماير.

ويقع مقر أعلى سلطة قضائية في الكنيسة الكاثوليكية، والتي يُطلق عليها اسم (التوقيع الرسولي)، في روما وتتبع البابا. وبجانب 12 أسقفا، تضم المحكمة العليا أيضا متدربون، من بينهم المحامي الكنسي الألماني واليسوعي أولريش روده. ويمارس الأساقفة أنشطة قضائية في التوقيع الرسولي.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)