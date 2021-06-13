 بابا الفاتيكان يعين ثلاثة ألمان في أعلى محكمة كنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بابا الفاتيكان يعين ثلاثة ألمان في أعلى محكمة كنسية

قرر البابا فرنسيس تعيين ثلاثة رجال دين ألمان بارزين في أعلى سلطة قضائية في الفاتيكان، والتي تتولى أيضا الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا على إدارة مهامه المختلفة.

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

عين بابا الفاتيكان فرنسيس ثلاثة رجال دين ألمان في أعلى محكمة لـ"الكوريا الرومانية" لمدة خمس سنوات. والكوريا الرومانية هو الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة.

مختارات

بعد مطالبات واسعة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، شددت الكنيسة العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالأطفال والفئات الضعيفة، في إطار أكبر تعديل لقوانين الكنيسة منذ 4 عقود. فماذا يشمل التعديل؟

وأعلن الكرسي الرسولي اليوم الاثنين (21 حزيران/يونيو 2021) أن المعينين هم أسقف ريغنسبورغ السابق، الكاردينال غيرهارد لودفيغ مولر، وأسقف مونستر المساعد كريستوف هيغه، وأسقف بادربورن المساعد دومينيكوس ماير.

ويقع مقر أعلى سلطة قضائية  في الكنيسة الكاثوليكية، والتي يُطلق عليها اسم (التوقيع الرسولي)، في روما وتتبع البابا. وبجانب 12 أسقفا، تضم المحكمة العليا أيضا متدربون، من بينهم المحامي الكنسي الألماني واليسوعي أولريش روده. ويمارس الأساقفة أنشطة قضائية في التوقيع الرسولي.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

  • Papst Franziskus am Tag nach der Papstwahl in Santa Maria Maggiore

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    اليسوعي فرنسيس الأول

    اختير الأرجنتيني خورخي برغوليو على رأس الكنيسة الكاتوليكية خلفا لبنديكت السادس عشر، رغم أن جل وسائل الاعلام اعتبرته من المرشحين الأقل حظا لتولي كرسي البابوية. ومن ثمة أصبح كاردينال بوينس آريس أول يسوعي وأول بابا من الأمريكيتين على رأس الفاتيكان.

  • Papst Franziskus 14. März 2013

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    "جئت من نهاية العالم"

    ".. كما تعلمون فإن واجب الكرادلة هو انتخاب بابا لروما ويبدو أن أشقائي الكرادلة اختاروه من نهاية العالم". هذا بعض ما جاء في خطبة البابا فرنسيس الأول، داعيا المسيحيات والمسيحيين للصلاة من أجل البابا القدبم ومن أجله.

  • Papstwahl 2013 weisser Rauch

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    "أصبح لنا بابا"

    في مساء الأربعاء (13 آذار/ مارس 2013) تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة بطرس تأكيدا على انتخاب البابا الجديد. وذلك بعد دخان أسود أعقب جولات الاقتراع التي انطلقت الثلاثاء وصباح الأربعاء.

  • Papstwahl 2013 Reaktionen

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    حشود تنتظر

    وكانت حشود من المؤمنين قد اجتمعت في الساحة أمام كاتدرائية القديس بطرس بانتظار الاعلان عن اسم البابا الجديد.

  • Papst Franziskus Reaktionen Nonne auf dem Petersplatz

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    المفاجأة أم الفرحة؟

    بين وقع المفاجأة والفرحة، تلقت الراهبة خبر اختيار الأرجنتيني خورخي ماريو برغوليو بابا جديدا للكنيسة.

  • Argentinen / Papst / Jubel

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    فرحة تعم الأرجنتين

    وما أن أذيع الخبر وأعلن عن اسم البابا الجديد، حتى خرج الآلاف إلى شوارع بوينس آريس للاحتفال...

  • Jorge Bergoglio ist neuer Papst Reaktionen Buenos Aires

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    كنائس الأرجنتين تحتفل أيضا

    ...وفي الكنائس احتشد المؤمون احتفالا

  • Papst Franziskus Reaktionen Argentinien

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    الصحافة الأرجنتينية

    كتبت في اليوم التالي: "البابا منا" ..."البابا أرجنتيني"

  • Papst Franziskus Reaktionen Indien

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    وفي الهند

    صورة من الرمل لفرانسيس الأول على الشواطئ الهندية.

  • Jorge Bergoglio ist neuer Papst

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    رئيس أساقفة بوينس آريس

    شغل خورخي برغوليو منصب رئيس أساقفة بوينس آريس عام 1998، ثم أصبح كاردينالا على يد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001.

  • Papst Franziskus Fresko Franz von Assisi

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    فرنسيس الأسيزي القدوة

    اختياره لاسم فرانسيس، جاء تيمنا بالقديس فرانسيس الأسيزي الذي تحول إلى أكبر المدافعين عن الفقراء بعد حياة من البدخ...

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Jorge Bergoglio Erzbischof von Buenos Aires

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    رفض حياة البدخ

    ... ومن ثم رفض البابا الجديد جميع مظاهر البدخ، وفضل مواصلة حياة بسيطة.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Jorge Bergoglio Mitgliedsausweis Sportclub

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    البابا الرياضي

    وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.

  • Papst Franziskus Leben in Argentinien Familie

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    من أصول إيطالية

    ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.

  • Papst Franziskus Bergolglio mit Papst Benedikt 2007

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    لقاء البابا الجديد والقديم

    هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    استقالة بنديكت

    وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.

  • Papst Benedikt erreicht die Sommerresidenz Castel Gandolfo

    مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد

    إصلاح الكنيسة

    وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مواضيع ذات صلة

Vatikan Papst Franziskus San Damaso

البابا فرانسيس: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا 13.06.2021

خلال إحياء ذكرى غرق مئات المهاجرين عام 2015، دعا بابا الفاتيكان إلى "إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل"، مشيراً إلى أن البحر المتوسط أصبح "أكبر مقبرة في أوروبا". كما دعا للصلاة من أجل إقليم تيغراي الإثيوبي.

Papst Franziskus zu Besuch im Irak

بابا الفاتيكان يصل إلى بغداد في مستهل زيارة تاريخية لبلاد الرافدين 05.03.2021

يستهل بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، زيارة تاريخية للعراق يلتقي خلالها بزعماء سياسيين وروحيين ويتنقل في عدة مدن في شمال العراق وجنوبه، كما يترأس قداسا، ويشارك في صلاة ستضم رجال دين شيعة وسنة وأيزيديين وصابئة.

Vatikan Papst Franziskus feiert die Ostermesse

البابا يدعو إلى وضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا 04.04.2021

ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات عيد الفصح للعام الثاني على التوالي، وسط تدابير مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة. ودعا بابا الفاتيكان في عيد الفصح إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً ووضع حد للتسلح.