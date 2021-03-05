بابا الفاتيكان يصل إلى بغداد في مستهل زيارة تاريخية لبلاد الرافدين

وصل البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021) في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق. وقال مراسلو رويترز إن طائرة فرنسيس حطت في مطار بغداد الدولي. وكان في استقبال البابا بمطار بغداد الدولي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤولين.
وقال البابا في تصريحات موجزة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته من مطار ليوناردو دافنشي في روما "يسرني القيام بزيارات من جديد" في إشارة إلى جائحة كورونا التي منعته من السفر. وزيارة العراق هي الأولى للبابا فرنسيس خارج إيطاليا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019. وأضاف في تصريحاته " إنها زيارة رمزية وواجب تجاه أرض عانت لأعوام كثيرة" . ثم وضع كمامة وحيا الصحفيين دون أن يصافحهم باليد.
وعشية الزيارة قال البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان "أخيرا سوف أكون بينكم (...) أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".
وسيزور البابا أربع مدن في شمال وجنوب العراق حيث يستخدم في تنقلاته طائرة وطائرة هليكوبتر وربما عربة مصفحة إلى مناطق لا يستطيع معظم المسؤولين الأجانب الكبار الوصول إليها فضلا عن حدوث ذلك في تلك الفترة القصيرة للرحلة.
وسوف يترأس البابا قداسا في كنيسة ببغداد ويلتقي بالمرجع الأعلى لشيعة العراق في النجف بجنوب البلاد ثم يسافر شمالا إلى الموصل حيث اضطر الجيش لإخلاء الشوارع لأسباب أمنية العام الماضي استعدادا لزيارة رئيس الوزراء العراقي. وكانت الموصل معقلا لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.
تحضيرات كبيرة لزيارة البابا التاريخية للعراق
و نشر العراق آلافا من قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.
وتتضمن الزيارة جانبا آخر أساسياً، هو الحوار بين الأديان. وللمرة الأولى في التاريخ، يزور رأس للكنيسة الكاثوليكية مدينة النجف في جنوب العراق حيث يلتقي بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني البالغ من العمر 90 عاماً والذي لا يحبذ الظهورات العلنية.
وكان البابا وقّع قبل عامين في أبو ظبي وثيقة تدعو إلى حرية المعتقد إلى جانب إمام الأزهر ، أحد أبرز المرجعيات الإسلامية السنية في العالم.
وسيشارك البابا في أور التي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم والواقعة في الجنوب النائي، في صلاة ستضم رجال دين شيعة وسنة وأيزيديين وصابئة.
ع.ج.م/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
زيارة مقرونة ببركة المطر
سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان
عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور
استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال
شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"
لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"
دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"
زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة
البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
-
في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
بابا الفاتيكان في مصر
زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.
الكاتب: ملهم الملائكة