 بإصرار وترصد .. رجل يريد نشر فيروس كورونا في ميونيخ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.03.2020

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منوعات

بإصرار وترصد .. رجل يريد نشر فيروس كورونا في ميونيخ

يثير انتشار فيروس كورونا الذعر حول العالم، لكن هناك على ما يبدو من لا يكترث بخطورته، بل ويريد نشره بين الناس.. فماذا حدث؟

بإصرار وترصد..رجل يريد نشر فيروس كورونا في ميونيخ

بإصرار وترصد..رجل يريد نشر فيروس كورونا في ميونيخ

في واقعة، وصفتها مواقع ألمانية بالـ"مقززة"، قام رجل بلعق ماكينة التذاكر ومقابض السلالم الكهربائية، في أحد محطات المترو بمدينة ميونخ الألمانية. ولم ينتهِ ما قام به هذا الرجل عند ذلك الحد، بل وقام بتسجيل فعلته هذه، ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيّا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجّد، وأنه يرغب في نشر الوباء.

ووفقا لموقع صحيفة بيلد الألمانية، اعتقلت شرطة ميونيخ الرجل البالغ من العمر33 عاما، بعد تلقيها شكاية بهذا الصدد، وهو حاليا قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجسدي.

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ولم يتم بعد التأكد مما إذا كان الرجل مصابا فعلا بفيروس كورونا المستجّد كما يدعي أم لا. ووفق ما أعلنت عنه شرطة ميونيخ أجريت له الفحوصات اللازمة. 

يُذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت واقعة مماثلة لما حدث في ميونيخ الألمانية، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجّد في أوروبا، مقطع فيديو لرجل يحاول وضع لعابه على مقبض أحد القطارات بالمدينة.

د.أ/و.ب

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