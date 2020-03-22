بإصرار وترصد .. رجل يريد نشر فيروس كورونا في ميونيخ

في واقعة، وصفتها مواقع ألمانية بالـ"مقززة"، قام رجل بلعق ماكينة التذاكر ومقابض السلالم الكهربائية، في أحد محطات المترو بمدينة ميونخ الألمانية. ولم ينتهِ ما قام به هذا الرجل عند ذلك الحد، بل وقام بتسجيل فعلته هذه، ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيّا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجّد، وأنه يرغب في نشر الوباء.

ووفقا لموقع صحيفة بيلد الألمانية، اعتقلت شرطة ميونيخ الرجل البالغ من العمر33 عاما، بعد تلقيها شكاية بهذا الصدد، وهو حاليا قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجسدي.

مشاهدة الفيديو 03:01 شارك طبيبة أسرة في حالة طوارئ دائمة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Zw5t حالة طوارئ دائمة لدى كثير من الأطباء في ألمانيا

ولم يتم بعد التأكد مما إذا كان الرجل مصابا فعلا بفيروس كورونا المستجّد كما يدعي أم لا. ووفق ما أعلنت عنه شرطة ميونيخ أجريت له الفحوصات اللازمة.

يُذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت واقعة مماثلة لما حدث في ميونيخ الألمانية، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجّد في أوروبا، مقطع فيديو لرجل يحاول وضع لعابه على مقبض أحد القطارات بالمدينة.

د.أ/و.ب