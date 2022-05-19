بأمر من طالبان.. صحفيات أفغانيات بالبرقع على شاشات التلفزيون

ظهرت الصحفيات والمذيعات في أفغانستان على شاشة التلفزيون اليوم الأحد (22 مايو/أيار 202) وهن يغطين الوجه، وذلك بعد يوم من تحد لأمر طالبان.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أملت من خلال عملها المنسق إقناع سلطات طالبان بالعدول عن هذا الأمر، ولكن المتشددين أصروا على أن هذا الأمر نهائي وغير مطروح للمناقشة.

وكتبت اخبولواك صافي، رئيسة تحرير شبكة طلوع نيوز، في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي" نحن في حزن شديد اليوم".

ونشرت صافي صورا لصحفيين في مقر القناة يغطون وجوههم بأقنعة سوداء في إشارة للتضامن مع زملائهم من النساء. وقالت الصحفية بصيرة جويا في شبكة أريانا خلال برنامج مباشر إن الإسلام لم يفرض أي شيء على أي شخص بالقوة. وأضافت" نحن نناضل ومستمرات في أداء العمل، حتى مع ارتداء البرقع. لا يمكن أن يمنعنا شيء ".

ويأتي هذا الأمر بعد فترة قصيرة من إلزام حركة طالبان لجميع النساء ارتداء البرقع لدى الخروج.

ويقضي مرسوم صادر عن زعيم طالبانهبة الله أخوند زاده، ، بوجوب ظهور النساء وخاصة الموظفات الحكوميات في الأماكن العامة بغطاء كامل للوجه ويتعرض المخالفون لذلك المرسوم للفصل من عملهم.

كما تشمل العقوبات أيضا الآباء أو الأزواج وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مدراء التلفزيون الذين لا يطبقون المرسوم في مؤسساتهم.

هـ.د، أ.ح (د ب أ، أ ف ب)