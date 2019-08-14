 بأمر من سالفيني ..″إليونوره″ ممنوعة من الرسو في إيطاليا | أخبار | DW | 27.08.2019

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أخبار

بأمر من سالفيني .."إليونوره" ممنوعة من الرسو في إيطاليا

بأمر من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مُنعت السفينة الألمانية "إليونوره" التي تحمل على ظهرها مائة مهاجر انتشلتهم من البحر، من الرسو في الموانئ الإيطالية. قبطان السفينة لم يستغرب قرار الوزير اليميني الشعبوي.

Libyen - Rettungsschiff Eleonore - 250 Migranten auf dem Mittelmeer gerettet (picture-alliance/dpa/J. Filous)

منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2019) سفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره"، التي تحمل نحو مائة مهاجر، من دخول الموانئ الإيطالية. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه ليس من المحتمل أن تدخل السفينة المياه الإيطالية.

وأنقذت السفينة أمس الاثنين المهاجرين الذي غرق قاربهم في البحر المتوسط. وقال مالك السفينة وقبطانها الألماني، كلاوس بيتر رايش، أمس الاثنين إنه "سعيد للغاية" لأن السفينة تمكنت من إنقاذ جميع المهاجرين، مضيفاً أن الإنقاذ تم "في آخر ثانية بالمعنى الحرفي".

لكن رايش عاد وصرح لحساب على "تويتر" يعنى بمتابعة جهود الإنقاذ في البحار: "لم أتوقع أي شيء مخالف لذلك من اليميني الشعبوي سالفيني، وكنت سأشعر بالاستغراب لو اختلف الرد. كما أن سالفيني يحضر نفسه للحملة الانتخابية".

وكان رايش قد قال في وقت مبكر اليوم إنه لم يتلق بعد "رداً إيجابياً من دول الاتحاد الأوروبي" بخصوص الرسو في موانئها.

يشار إلى أن سالفيني، المناهض بشدة للهجرة، له دور فعال في رفض دخول سفن إنقاذ المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية، وكثيراً ما اشتكى من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تتحمل نصيبها العادل من المهاجرين الوافدين.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، سُمح لأكثر من 350 مهاجراً على متن سفينة "أوشن فايكنغ" الخيرية بدخول مالطا قبل نقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

سفينة إنقاذ ألمانية تنقذ عشرات المهاجرين من الغرق

مجددا تتمكن سفينة إنقاذ ألمانية من إنقاذ مهاجرين من الغرق. الأمر يتعلق هذه المرة بسفينة "إليونوره" الألمانية ومالكها وقبطانها الشهير كلاوس ـ بيتر رايش الذي سبق وأن اضطر للمثول أمام القضاء في مالطا بسبب نشاطه الإنساني. (26.08.2019)  

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