 بأغلبية ضئيلة.. سويسرا توافق رسميا على حظر النقاب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2021

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أخبار

بأغلبية ضئيلة.. سويسرا توافق رسميا على حظر النقاب

في استفتاء مُلزم، وافق السويسريون بأغلبية ضئيلةعلى حظر النقاب وكل أشكال غطاء الوجه. وتم هذا الاستفتاء بناء على مقترح لليمين المتطرف رغم أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في البلاد.

سيدة منقبة في لوغانو السويسرية

في استفتاء مُلزم، وافق السويسريون على حظر النقاب وكل أشكال أغطية الوجه.

وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه فياستفتاء مُلزم أُجري اليوم الأحد (السابع من مارس/آذار 2021). والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009. وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.

مختارات

يصوت السويسريون الأحد في استفتاء لحظر "إخفاء" الوجه في الأماكن العامة، وهو مشروع يسانده بقوة اليمين الشعبوي، غير أن هناك توقعات بأن التصويت لن يكون لصالحه.

مع اعتراف العديد من أعضاء اللجنة بأن النقاب يعد "شكلاً من أشكال القمع ضد النساء"، اعتبرت لجنة أممية حظر فرنسا النقاب انتهاكاً للحرية الدينية للمسلمات، وتهميشا للنساء "بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق أمامهنّ الخدمات العامة".

وبذلك، تنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك التي سبقتها في هذا المجال، بعد سنوات من الجدل. ولم تشر المبادرة التي تقدم بها "الحزب الديموقراطي المركزي" اليميني القومي، صراحة إلى البرقع أو النقاب، لكن الملصقات الدعائية للحملة كانت تشير لها بشكل واضح.

وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات تابعة للحملة تقول "أوقفوا الإسلام الراديكالي" و"أوقفوا التطرف"، ترافقها صورة لامرأة منقبة. وينص قرار الحظر على عدم إمكانية تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المحال أو في الأماكن المفتوحة الأخرى. ويستثنى من ذلك أماكن العبادة خصوصا. وبناء على نتائج الاستفتاء سيمنع أيضا على مشاغبي ملاعب كرة القدم والمتظاهرين وضع الأقنعة التي تغطي الوجه.

ع.ش/ع.أ.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Frankreich Zwei Frauen tragen Burkini am Strand

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

  • Frankreich - Niqab Verbot

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

  • Belgien Brüssel Stadtteil Molenbeek nach Terroranschlägen in Paris

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

  • Schweiz Burkaträgerin in Zürich

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

  • Bildergalerie Amsterdam

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

  • München Frauen mit Kopftüchern

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.

  • Deutschland Niqab - Trägerin in Bad Godesberg

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

  • Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).

    الكاتب: ع.ش


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تمسك السويسريون وبأغلبية كبيرة في استفتاء عام باتفاق حرية التنقل والهجرة مع دول الاتحاد الأوروبية، ورفضوا مبادرة حزب يميني شعبوي للخروج من الاتفاق. ورحب الاتحاد الأوروبي بنتيجة الاستفتاء والتمسك بحرية التنقل.

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