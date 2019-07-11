"ايموجي" جديدة على هواتفكم تعبر عن الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة

خلال الشهور القليلة القادمة، ستشهد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة الأشهر على الهواتف الذكية تفعيل أكثر من 50 رمزا جديدا. فوفقا لموقع "ايموجي بيديا"، تم إصدار الرموز الجديدة بالفعل في شهر مارس/آذار الماضي، على أن يتم تطويرها خلال الشهور القادمة بما يتناسب مع أنظمة التشغيل المختلفة للهواتف.

وأهم ما يميز الرموز الجديدة هو أن الجزء الأكبر منها يسعى إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، من خلال تطوير أشكال تشير إلى فقدان البصر أو السمع والحركة باستخدام كراسي متحركة وأطراف صناعية.

كما تأخذ الرموز الجديدة في الاعتبار اختلاف ألوان البشرة، وبالتالي سيزيد عدد الرموز لتتضمن درجات أكثر من الألوان.

وواحد من الاختيارات التي ستكون متاحة كذلك هو رمز الزوجين مع الدمج بين ذكر وأنثى مختلفين في لون البشرة. فعندما ظهرت فكرة استخدام الألوان المختلفة للإشارة إلى الأجناس والأصول المختلفة للبشر لأول مرة في عام 2015، لم يكن متاحا حينها الجمع بين رمزي الرجل والأنثى من عرقين مختلفين.

ولن تقتصر الرموز الجديدة على ذوي الاحتباجات الخاصة فقط، حيث أعلنت شركة أبل عن الأشكال الجديدة التي ستكون متاحة قريبا والتي يأتي في مقدمتها سترة النجاة والكلاب المستخدمة في مجال الإنقاذ .

ووفقا لموقع "ايموجي بيديا"، فإن شركة غوغل، المالكة لنظام التشغيل أندرويد، ستكون أول من يتيح استخدام الرموز الجديدة في شهر أغسطس/آب، على أن تلحق شركة أبل بها في شهر اكتوبر/تشرين أول المقبل.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، فستتاح الرموز الجديدة على موقع فيسبوك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وبعدها بشهر واحد عبر تطبيق واتساب.

د.ا