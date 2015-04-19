منظمة الدول المصدرة للنفط ومقرها العاصمة النمساوية فيينا. تضم 12 دولة في مقدمتها السعودية والعراق. إنتاج هذه الدول يمثل حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي. وتحتل السعودية بصادرات تزيد على 8 ملايين برميل يوميا المركز الأول.

تأسست منظمة اوبك في بغداد عام 1960 من طرف العراق والسعودية وإيران والكويت وفنزويلا. ثم انضمت إليها ليبيا، نيجيريا ، قطر، الإمارات، الإكوادور، الجزائر وانغولا. تحاول المنظمة إبقاء أسعار النفط ضمن الحدود المعقولة التي تسمح باستفادة الدول الأعضاء التي تعتمد أساسا على النفط في مدخولاتها.