انهيار تمثال "الفارسة ميركل" بعد عامين فقط على نصبه

لم يكد يمر عامان على نصبه، حتى انهار تمثال فروسية خاص بالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في منطقة بفالتس العليا جنوب ألمانيا. وذكر الفنان فيلهلم كوخ أن التمثال الذي يظهر ميركل على ظهر حصان والبالغ ارتفاعه 2.70 متر والمصنوع بالحجم الطبيعي، انهار ليلة الأربعاء/الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023).

وقال كوخ مستنتجاً: "للأسف لم تعد الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد متينة للغاية ولم تكن مناسبة للجزء الخارجي". وكانت تلفيات كبيرة قد ظهرت في التمثال البالغ وزنه طناً ونصف الطن في الربيع الماضي حيث كُسِر رأس الحصان وسقطت إحدى يدي المستشارة، وفي أعقاب ذلك تم تجميع التمثال مرة أخرى وترميمه.

أزيح الستار عن هذا التمثال أمام متحف المعبد في إستودورف في تشرين الأول/أكتوبر 2021

وقال كوخ إن التمثال ترك انطباعاً بصرياً جيداً بعد ترميمه. وظهرت في الأيام الأخيرة شقوق صغيرة قبل أن ينهار تماماً. وقال كوخ: "يبدو أن تمثال الفروسية لم يعد يتحمل الضغط الداخلي والحِمْل رغم كل محاولات إنقاذه". وكان قد أزيح الستار عن هذا التمثال أمام متحف المعبد في إستودورف في تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما كانت لا تزال ميركل تقود الحكومة الألمانية.

ويقام في هذا المتحف معارض بانتظام وكذلك فعاليات ثقافية. وقال كوخ إن ميركل تظهر في التمثال "ببدلتها التقليدية مع وضعية يديها المعروفة باسم معين ميركل (حيث تأخذ يداها الموضوعتين أمام بطنها شكل المعين الهندسي من خلال تلامس الإبهامين والسبابتين)".

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)