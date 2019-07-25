انهيار أرضي يدفن سيارة نقل بركابها في جبال الأطلس المغربية

قالت السلطات المحلية المغربية اليوم الخميس (25 يوليو/تموز) إن عمليات بحث جارية لإخراج سيارة فان، دفنت بركابها نتيجة انهيار أرضي حدث بعد أمطار غزيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش بالمغرب.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في منطقة أسني. وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي الرباط.

وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا أغلقت الطريق الجبلي. ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصا كانوا بالسيارة.

وفي حديث مع قناة ميدي 1 تيفي المغربية قال قائد الوقاية المدنية بجهة مراكش آسفي، أحمد القايدي إن السيارة لازلت تحت الأوحال ومغطاة، بالرغم من تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للعثور عليها. وأوضح المسؤول المغربي أن الأمطار الرعدية التي تساقطت اليوم أيضا على المنطقة صعبت من مهمة رجال الإنقاذ.

هـ.د/ رويترز