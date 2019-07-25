 انهيار أرضي يدفن سيارة نقل بركابها في جبال الأطلس المغربية | أخبار | DW | 25.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انهيار أرضي يدفن سيارة نقل بركابها في جبال الأطلس المغربية

تسببت أمطار رعدية وانهيار أرضي في دفن سيارة نقل، كانت تقل حوالي 20 شخصا في منطقة أسني جنوبي مدينة مراكش. وبسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار التساقطات المطرية لم تنجح فرق الإنقاذ بعد، في انتشال السيارة من تحت الأنقاض.

Marokko Polizeiarbeit (DW/A. Laaraibi)

أرشيف

قالت السلطات المحلية المغربية اليوم الخميس (25 يوليو/تموز) إن عمليات بحث جارية لإخراج سيارة فان، دفنت بركابها نتيجة انهيار أرضي حدث بعد أمطار غزيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش بالمغرب.
ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في منطقة أسني. وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي الرباط.
وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا أغلقت الطريق الجبلي. ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصا كانوا بالسيارة.

وفي حديث مع قناة ميدي 1 تيفي المغربية قال قائد الوقاية المدنية بجهة مراكش آسفي، أحمد القايدي إن السيارة لازلت تحت الأوحال ومغطاة، بالرغم من تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للعثور عليها. وأوضح المسؤول المغربي أن الأمطار الرعدية التي تساقطت اليوم أيضا على المنطقة صعبت من مهمة رجال الإنقاذ.
هـ.د/ رويترز

مشاهدة الفيديو 02:24

سكان قرية امليل يستنكرون مقتل السائحتين ويتطلعون لتجاوز الحادث

مختارات

المغرب.. معارضون ومؤيدون لحكم الإعدام لقتلة سائحتين إسكندنافيتين

الحكم بإعدام ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بالمغرب يثير ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم الإعدام الذي توقف المغرب عن تنفيذه منذ 25 عاماً. (19.07.2019)  

توقيف مشتبه به بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب

بعد يوم من العثور على جثتي سيدتين، دنماركية ونروجية، في جبال الأطلس في المغرب، أعلنت السلطات إلقاء القبض على مشتبه به ومواصلة البحث عن آخرين. ويرى مراقبون أن تأثير الحادث على القطاع السياحي في المغرب قد يكون كبيرا. (18.12.2018)  

أكثر من ثلاثين قتيل في حادث تصادم في المغرب

لقي 31 شخصا مصرعه وأصيب تسعة آخرون، اثنان منهما في حالة خطيرة، بجروح في حادث تصادم بين حافلة كان على متنها شبان وشاحنة في طانطان جنوب المغرب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية. (10.04.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سكان قرية امليل يستنكرون مقتل السائحتين ويتطلعون لتجاوز الحادث  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  