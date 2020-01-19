 ″انقلاب في الانقلاب″.. ما الذي يحدث في مالي؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2021

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أخبار

"انقلاب في الانقلاب".. ما الذي يحدث في مالي؟

شجبت فرنسا، المستعمر السابق للبلد الواقع في غرب إفريقيا، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتقال الجيش المالي الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين، ووصل الأمر بباريس إلى حد مطالبة مجلس الأمن بالتحرك.

Mali Kati | Armee Soldaten

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر قمة أوروبية الثلاثاء (25 أيار/مايو 2021) أن القادة الأوروبيين "نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكل "انقلابا داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض". وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف" بحق الأطراف المعنيين.

مختارات

قبل ستين سنة نالت 14 دولة إفريقية الاستقلال عن فرنسا. اليوم لا تبدو علاقة باريس بالقارة السمراء في أفضل أحوالها. تطلق اتهامات فحواها استمرار الاستعمار، ولكن بلبوس جديد. جردة حساب للعلاقة بين الطرفين.

بعد مقتل إدريس ديبي تولى ابنه مهام رئيس الجمهورية ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رأس مجلس عسكري انتقالي بتشاد. وترفض أحزاب المعارضة هذه الخطوة، بينما يعتزم المتمردون مواصلة القتال. أوضاع تثير انزعاجا في واشنطن.

قال مستشار رئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إن كيتا، وبطلب من الجيش، غادر البلاد للعلاج في أبوظبي وذلك مع بدء المحادثات الرامية لإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، مجلس النواب، إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء.

واليوم الثلاثاء شجبت بريطانيا الاعتقالات ودعت للإفراج عن المعتقلين فورا. وقال جيمس دادريدج وزير الشؤون الأفريقية في بيان "بريطانيا تدعم عملية التحول إلى الديمقراطية وحكم الدستور في مالي وتشعر بقلق بالغ من أن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض جهود إرساء هذا الحكم في إطار الجدول الزمني المتفق عليه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.

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انقلاب مالي .. من العقل المدبر من معسكر كاتي؟

 الخلفيات؟

استيقظت مالي الثلاثاء مجددا في أجواء مضطربة في اليوم التالي للاعتقالات. وتسود تكهنات بأن قائدي المرحلة الانتقالية سيُرغمان على الاستقالة، كما حدث في 2012 أو 2020.

ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان.

وفيما انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.

واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.

وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 آب/أغسطس 2020 يقفون وراء هذه العملية الجديدة وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الاستقالة بعد شهور من التعبئة الشعبية، والذين نصبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

تحت قيادة العقيد أسيمي غويتا المعين نائباً للرئيس الانتقالي، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل.

يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الإثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.

مشاهدة الفيديو 03:22

العودة إلى مالي البلد المدمر

شجب واسع

ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي "بشدة محاولة استخدام القوة" وطالبت في بيان مشترك "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن "دعمهم الثابت" لهم. كما أكدت رفضها مقدما فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الإثنين إلى "الهدوء" و"الإفراج غير المشروط" عن باه نداو ومختار وان.

كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة "بالقوة" في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة حول مالي.

وتوجه إلى معسكر كاتي الليلة الماضية وفد من "حركة 5 حزيران/يونيو"، وهي ائتلاف قاد حركة الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020 وتم تهميشه من قبل العسكريين.

في منتصف نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء في 31 تشرين الأول/أكتوبر على تعديل دستوري طال انتظاره، وحددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير - آذار/مارس 2022 على أن تسلم إثرها السلطة إلى قادة مدنيين.

ولكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن قدرتها على تنفيذ وعودها، ولا سيما في سياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار العنف الذي تنفذه حركات إسلامية متطرفة ومجموعات أخرى وفيما تتراكم الأدلة على السخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع.

تشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، وجارتيها النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب أعمال العنف التي تنفذها حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات التي خلفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Senegal Massalikul Jinaan-Moschee (AFP/SEYLLOU)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد مسالك الجنان في السنغال

    بتكلفة تزيد عن 33 مليون دولار (30 مليون يورو)، تم بناء مسجد "مسالك الجنان" في سبتمبر 2019. ويعتبر هذا المسجد الأكبر في غرب إفريقيا والقادرة على استيعاب 15 ألف مصلٍ بداخله، و15 ألف آخرين في ساحة المسجد الخارجية. الاسم مشتق من عنوان قصيدة للشيخ أحمد بامبا، مؤسس جماعة الإخوان في القرن التاسع عشر، والذي كان يحظى بمرتبة دينية عالية.

  • The Great Mosque of Kairouan, Tunisia, against a blue sky (Imago/Panthermedia)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع القيروان الأكبر‎ في تونس

    يعتبر هذا المسجد الرائع، أحد أقدم أماكن العبادة في العالم الإسلامي، وربما الأقدم في أفريقيا. أسسه القائد العربي عقبة بن نافع ويمزج المسجد في هندسته بين عمارة ما قبل الإسلام والهندسة الرومانية والبيزنطية. يقع في مدينة القيروان، أحد موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

  • Ghana Larabanga Moschee (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد لارابانكا في غانا

    يقع مسجد لارابانكا في قرية لارابانكا شمالي غانا. ويُعرف باسم "مكة غرب إفريقيا". وهو أقدم مساجد البلاد، وواحد من أقدم المساجد في غرب إفريقيا. تم تأسسه عام 1421. كما أدرج كواحد من أكثر 100 موقع معرض للخطر في العالم. وقد خضع مسجد لارابانكا للترميم عدة مرات، ما كان بمثابة إعادة إحياء لعملية البناء باستخدام الجص الطيني.

  • The Mosque of Touba in Senegal (Imago Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد توبا الكبير في السنغال

    تم بناء المسجد الكبير في توبا في عام 1887 من قبل أحمد بامبا، الشيخ الصوفي. إلا أن المسجد اكتمل رسميًا عام 1963، بعد وفاة بامبا في عام 1927، حيث دفن داخل المسجد الذي تديره حاليا أسرته. مسجد توبا الكبير يعتبر واحدا من أجمل مساجد العالم.

  • People sit in front of the Great Mosque of Djenne, Mali (Getty Images/AFP/M. Cattani)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    الجامع الكبير في جينيه (مالي)

    يعد المسجد الكبير في مدينة جينيه أكبر صرح مصنوع من الطوب اللبني في العالم. تم بناؤه في عام 1907 باستخدام أسلوب معماري فريد من نوعه كان معتمدا في أراضي الساحل في غرب إفريقيا، بالقرن الرابع عشر. في كل عام، يشارك سكان المدينة بترميم الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل تآكل الجدران وعوامل التعرية. ويحول السكان أعمال الترميم إلى مهرجان يستمتعون فيه بالموسيقى والطعام.

  • The Abuja National Mosque in Nigeria | Nigerianische Nationalmoschee (Imago Images/F. Stark)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد أبوجا الوطني في نيجيريا

    تم بناء هذا المسجد الجميل في عام 1984 ويعتبر المسجد المركزي في نيجيريا. لا يقتصر المسجد على زواره المسلمين فقط، بل إنه مفتوح أيضًا لغير المسلمين، باستثناء أوقات الصلوات. كما أنه يقابل المركز الوطني المسيحي، وذلك في دلالة رمزية على التآخي الديني.

  • Uganda National Mosque in Kampala (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع أوغندا الوطني

    يعد المسجد الوطني الأوغندي في العاصمة كامبالا مثالاً على الهندسة المعمارية الحديثة للمسجد، حيث تم بناؤه في عام 2006 من قبل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، حيث سمي باسمه لفترة. وبعد موته تمت إعادة تسميته. وهو أيضًا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا.

  • The Hassan II Mosque in Casablanca, overlooking the sea (picture alliance/Arco Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الحسن الثاني في المغرب

    يقع مسجد الحسن الثاني في ساحل مدينة الدار البيضاء، بالمغرب. تم الانتهاء من أعمال البناء في عام 1993، وكان حتى وقت قريب أكبر مسجد في القارة الأفريقية وثالث أكبر مسجد في العالم. تم بناء المسجد احتفالا بالذكرى الستين لميلاد الملك الحسن الثاني السابق. ويتميز بموقعه المذهل المطل على المحيط استنادا إلى آية من القران الكريم "وكان عرشه على الماء".

  • The Great Mosque of Algiers (Getty Images/R. Kramdi)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الجزائر الأعظم

    يتواجد في العاصمة الجزائر، تم الانتهاء من أعمال البناء هذا العام (2019)، وذلك بعد سبع سنوات بتكلفة تزيد عن مليار دولار (915 مليار يورو). وهو حصيلة جهد عالمي: تم تمويله من قبل الحكومة الجزائرية، أما تصميمه المعماري فكان من قبل مهندسين ألمان، وتولت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية عملية الإنشاء. يبلغ طول المأذنة 265 مترًا (869 قدمًا) ما يجعلها أطول بناء في إفريقيا. الكاتب (إنكه موليز/ أ د خ)


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