 انقلاب النيجر ـ دعوات لحل دبلوماسي وتحذيرات من اللجوء للقوة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انقلاب النيجر ـ دعوات لحل دبلوماسي وتحذيرات من اللجوء للقوة

أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على أهمية الوساطة والحل دبلوماسي لازمة الانقلاب في النيجر، فيما حذرت دول أفريقية من اللجوء للقوة. يأتي ذلك قبيل قمة لـ"إيكواس" بعد انتهاء مهلة للانقلابين لتسليم السلطة.

أحد قادة الجيش في فعالية مؤيد للانقلابيين في نيامي (6/8/2023)

أحد قادة الجيش في فعالية مؤيد للانقلابيين في نيامي

اعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكيةاليوم الاثنين (السابع من أغسطس/ آب) في واشنطن أن انهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا. وصرح المتحدث ماثيو ميلر للصحافيين "لا يزال الأمر ممكنا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".

مختارات

ورأى ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة الى دول غرب إفريقيا، مشيرا الى أن الولايات المتحدة "تركز على ايجاد حل دبلوماسي".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولة فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي، قولها إنها سافرت إلى نيامي عاصمة النيجر وأجرت محادثات "صريحة وصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري. وقالت نولاند في إفادة للصحفيين إنه خلال الاجتماع، لم يهتم
مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح
به محمد بازوم، بالرفض.
 

من جانبه أكد الإتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن هناك مجالا للوساطة في النيجر قبل قمة طارئة لزعماء لمنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني "لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن هناك مجالا للوساطة حتى يوم الخميس العاشر من أغسطس.

  من جانبه، اعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الإثنين أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "العودة" إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "تي في 5 موند". 

وكان وفد دول غرب إفريقيا وصل مساء الخميس إلى نيامي سعيا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وومن المخطط أن يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اجتماعا جديداالخميس المقبل لبحث الوضع في النيجر، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المنظمة للانقلابيين لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة. 

تحذير من كارثة

وفي سياق متصل حذر وزير خارجية مالي عبدالله ديوب  حذر الإثنين من "كارثة" في حال قيام (إيكواس) بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم. وقال ديوب بحضور وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا خلال مراسم تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية، إن "القوة العسكرية التي استخدمت في بلدان أخرى مجاورة أو في أقطار أخرى، نرى نتائجها. إنها كارثة".

ايكواس اجتماع أبوجا

ستجتمع أيكواس الخميس المقبل مرة أخرى لبحث آخر المستجدات

وتابع "تم اجتياح العراق لإحلال الديموقراطية. بعد عشرين عاما لا يزال (البلد) يبحث عن نفسه. ليبيا... يمكننا ذكر المزيد" من الدول، في إشارة إلى الفوضى السياسية والأمنية المنتشرة في ليبيا منذ سقوط الديكتاتور السابق معمر القذافي إثر تدخل عسكري دولي. وأكد ديوب "نحن سواء في بوركينا أو مالي، نعارض أي فكرة تدخل في الشؤون الداخلية أو تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية".

وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقساما في إفريقيا والعالم. ففي حين دانته العديد من الدول الغربية تتقدمها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حذّرت دول مجاورة أبرزها الجزائر من خطورة أي تدخل عسكري.

من جهتها، اعتبرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر بنتيجة انقلابات سابقة، أن أي تدخل فيالنيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

بدورها، اعلنت بعض الدول الغربية تأييدها الحل الدبلوماسي، وبينها المانيا التي قالت ان جهود الوساطة لا تزال "في بدايتها"، وايطاليا التي أمل وزير خارجيتها انطونيو تاياني بـ"تمديد" مهلة الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا. ودعا اعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا الى تعزيز "الخيار السياسي والدبلوماسي"، فيما اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان التدخل العسكري سيكون "تهديدا مباشرا" لبلاده.

برلين تحذر الانقلابيين

من جهتها حذرت الحكومة الألمانيةالانقلابيين في النيجر من ارتكاب أعمال عنف بحق الرئيس المحتجز محمد بازوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن برلين تشعر بقلق بشأن رئيس النيجر " ولهذا السبب أود في هذا الصدد أن أؤكد مرة أخرى على رسالتنا إلى الانقلابيين بأن عليهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم سيتعرضون لعواقب شخصية وخيمة في حال حدث شيئ للرئيس المنتخب ديمقراطيا بازوم وأسرته".

وأدى الإغلاق الجديد للمجال الجوي فوق النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد، إلى عرقلة عملية الانسحاب الحالية للجيش الألماني من مالي المجاورة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الاثنين:" بالطبع فإن تعليق تصاريح الطيران اعتبارا من اليوم هو عرقلة بالنسبة لنا وانتكاسة".

ع.أ.ج/ع ج م (أ ف ب، د ب ا، رويترز)

مواضيع ذات صلة

Some of the 24 armoured vehicles donated by the United States to the Nigerian military at the Nigerian Army 9th Brigade Parade Ground in Lagos, on January 7, 2016. - The U.S. government donated the vehicles to help fight Boko Haram, an extremist group whose six-year insurgency has killed over 17,000 people. (Photo by STEFAN HEUNIS / AFP) (Photo by STEFAN HEUNIS/AFP via Getty Images)

هل تستطيع إيكواس التدخل عسكريا ضد قادة انقلاب النيجر؟ 04.08.2023

هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟

27.07.2023****Supporters of the Nigerien defence and security forces gather during a demonstration outside the national assembly in Niamey on July 27, 2023. The head of Niger's armed forces on July 27, 2023 said he endorsed a declaration by troops who overnight announced they had taken power after detaining the country's elected president, Mohamed Bazoum. The military command of the Nigerien armed forces... has decided to subscribe to the declaration by the defence and security forces... in order to avoid a deadly confrontation between the various forces, said a statement signed by armed forces chief General Abdou Sidikou Issa. (Photo by AFP)

انقلاب النيجر.. خطر يهدد آخر معاقل الاستقرار في منطقة الساحل 29.07.2023

لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟

30/07/2023**TOPSHOT - Protesters cheer Nigerien troops as they gather in front of the French Embassy in Niamey during a demonstration that followed a rally in support of Niger's junta in Niamey on July 30, 2023. Thousands of people demonstrated in front of the French embassy in Niamey on Sunday, before being dispersed by tear gas, during a rally in support of the military putschists who overthrew the elected president Mohamed Bazoum in Niger. Before the tear-gas canisters were fired, a few soldiers stood in front of the embassy to calm the demonstrators. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الاتحاد الأوروبي يندد باعتقال مسؤولين في حكومة بازوم بالنيجر 01.08.2023

دان الاتحاد الأوروبي اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة السابقة بعد الانقلاب، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم. وفرنسا تعلن إجلاء مواطنيها عقب اتهام الانقلابين لها بالسعي إلى "التدخل عسكريا" في النيجر.