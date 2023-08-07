 انقلابيو النيجر يغلقون المجال الجوي للبلاد مع انتهاء مهلة إكواس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انقلابيو النيجر يغلقون المجال الجوي للبلاد مع انتهاء مهلة إكواس

أغلقت النيجر مجالها الجوي أمس الأحد حتى إشعار آخر، مشيرة إلى التهديد بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك بعد رفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

النيجر، نيامي | الجنرال عبد الرحمن تشياني في تجمع حاشد لأنصار الانقلاب

أغلقت النيجر مجالها الجوي حتى إشعار آخر، وذلك بعد رفض قادة الانقلاب مهلة مُنحت لهم لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

أعلن قادة الانقلاب في النيجر إغلاق المجال الجوي للبلاد فيما انتهت المهلة التي حددتها لهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري. وكانت إكواس أمهلت العسكريين في 30 تموز/ يوليو أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.

مختارات

هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟

في إطار عمليات الإخلاء من النيجر، أجلت برلين 60 مواطناً عبر طائرة فرنسية، وفق برلين. هذا فيما أوصى رـيس نيجيريا الذي تتولى بلاده رئاسة "إيكواس"، وفد الجماعة المتجه إلى النيجر العمل على التوصل إلى "حل ودي".

ومع انتهاء المهلة منتصف ليل الأحد الاثنين (23,00 ت.غ)، لم يبد الانقلابيون الذين تولوا السلطة في 26 تموز/ يوليو حتى الآن أي نية في التراجع. وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد (...) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر". وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري".

وفي بيان منفصل، قال "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم الآن والذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن "انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل جرى في بلدين في وسط إفريقيا"، من دون تحديد هذين البلدين. وحذر البيان أن "أي دولة مشاركة ستعتبر طرفا في القتال".

وفي وقت مبكر الاثنين (السابع من آب / أغسطس 2023) لم تكن هناك أي طائرات تحلق في أجواء النيجر، وفقا لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية. وكان نحو 30 ألفا من مؤيدي الانقلاب احتشدوا في العاصمة نيامي الأحد في عرض قوة قبل ساعات من انتهاء المهلة ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وهز استيلاء الجيش على السلطة في النيجر منطقة الساحل الأفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات. والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.

واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 يوليو تموز على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)

إيكواس تضع خطة لتدخل عسكري في النيجر