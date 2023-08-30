 انقلابيو الغابون يختارون قائد الحرس "رئيسا للمرحلة الانتقالية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2023

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انقلابيو الغابون يختارون قائد الحرس "رئيسا للمرحلة الانتقالية"

بعد فترة غموض إثر إعلان عسكريين عن استيلائهم على الحكم في الغابون، أعلن المجلس العسكري تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الحرس الجمهوري "رئيسا للمرحلة الانتقالية". في غضون ذلك توالت ردود الفعل على ما قام به العسكر.

الجنرال بريس أوليغي نغيما محمولا على الأكتاف من قبل جنود غابونيين.

أعلن المجلس العسكري تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الحرس الجمهوري زعيما للمرحلة الانتقالية في الغابون.

أعلن العسكريون الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز بثّته قناة "غابون 24" مساء الأربعاء (30 أغسطس/ آب 2023) تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية".

مختارات

وصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الانقلاب المعلن في الغابون بأنه يفاقم عدم الاستقرار في غرب إفريقيا ويشكل مشكلة كبيرة لأوروبا. فيما اكتفت رئيسة وزراء فرنسا بالقول إن بلادها تتابع الوضع عن كثب.

تواجه الدول الإفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا. فهل يرجع ذلك إلى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية؟ أم إلى النقمة من النفوذ الفرنسي؟ أم للأمرين معا؟

على مدى 14 عاماً من توليه الرئاسة، اضطر الرئيس الغابوني علي بونغو إلى القتال أكثر من مرة لترسيخ سلطته التي ورثها عن والده، وهو يواجه حاليا انقلاباً يهدف إلى إنهاء حكم عائلته المستمر منذ 55 عاماً.

قال ضباط بالجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الرسمي إن الرئيس علي بونغو أونديمبا يخضع للإقامة الجبرية وإن ابنه ومستشاره المقرب وكبار الحاشية جرى توقيفهم، وذلك بعد ساعات من إعلان استيلائهم على السلطة.

وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنّه "تمّ تعيين الجنرال أوليغي نغيما بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية" التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.

وكان الجنرال نغيما الذي اختاره المجلس العسكري رئيسا للمرحلة الانتقالية، قال لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس علي بونغو أونديمبا "أحيل على التقاعد".

وأضاف نغيما أن بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية "أحيل على التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر". وأضاف "لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور (...) لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته".

الاتحاد الأفريقي "يدين بشدّة محاولة الانقلاب" في الغابون

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الأربعاء إنه "يدين بشدة" ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون، وذلك بعد إعلان عسكريين إنهم استولوا على السلطة بعد انتخابات متنازع عليها.

وفيما وصف فكي ما قام به العسكريون بأنه "انتهاك صارخ" لمبادئ الاتحاد الأفريقي، دعا "الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان سلامة رئيس الجمهورية (علي بونغو أونديمبا) وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته".

وقال في بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقي إنه "يتابع بقلق كبير الوضع في جمهورية الغابون ويدين بشدة محاولة الانقلاب في البلاد كوسيلة لحل الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات".

وحث المسؤول الأفريقي "جميع الأطراف السياسية والمدنية والعسكرية الفاعلة في الغابون على اختيار المسارات السياسية السلمية التي تساهم في العودة السريعة إلى النظام الدستوري الديموقراطي في البلاد".

غوتيريش يندد بمحاولة الانقلاب في الغابون

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاولة الانقلاب الجارية في الغابون ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان"، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك "كما يدعو الأمين العام الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأسرته".

ألمانيا تدين الانقلاب رغم المخاوف "المشروعة" بشأن الانتخابات

أعلنت ألمانيا أنّها تدين الانقلاب العسكري الذي حصل في الغابون الأربعاء رغم إقرارها بوجود "مخاوف مشروعة" بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت السبت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا وألغى نتائجها الانقلابيون.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنّه "ليس من اختصاص الجيش التدخّل بالقوة في العملية السياسية. يجب أن يكون الشعب الغابوني قادراً على تقرير مستقبله بشكل مستقلّ وحرّ".

البيت الأبيض "يتابع الأوضاع من كثب"

من جانبه أعلن البيت الأبيض أنّه "يتابع من كثب" الوضع في الغابون دون أن يطلق كلمة انقلاب على ما حدث. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ "الوضع مقلق جداً. نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديموقراطية التي يعبّر عنها الشعب الإفريقي".

وأكّد كيربي أنّ دبلوماسيي الولايات المتّحدة وعسكرييها الموجودين في الغابون هم بأمان.

ورفض التعليق على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الحاكم منذ 14 عامًا، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة "تركّز على العمل مع شركائنا في إفريقيا وجميع سكّان القارة للمساعدة على دعم الديموقراطية".

المغرب يؤكد على "أهمية الاستقرار" في الغابون

في غضون ذلك أكّد المغرب على "أهمية الحفاظ على الاستقرار" في الغابون حيث نفّذ عسكريون انقلاباً على الرئيس علي بونغو اونديمبا الذي تجمعه علاقة صداقة بالملك محمد السادس.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنّ المملكة "تؤكّد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته".

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة حيث يعدّ الغابون من أهم حلفاء المغرب في القارة الأفريقية، خصوصاً وأنّ الملك محمد السادس تجمعه صداقة بالرئيس علي بونغو تعود إلى صباهما. وكانت علاقة صداقة قوية تجمع أيضاً والديهما، الملك الحسن الثاني والرئيس عمر بونغو.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Niger | Wasserversorgung in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    فقر مدقع

    النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.

  • Niger Flüchtlinge auf ihrem Weg in Richtung Norden

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبء اللاجئين

    بسبب النزاعات التي تعصف بدول الساحل الإفريقي، تعاني النيجر من تداعيات الصراعات، ليس فقط في الشق الأمني وإنما أيضا في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف النيجر 255 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، فيما أعادت الجزائر آلاف اللاجئين بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر/ كانون الأول عام 2021.

  • Flüchtlinge im Tschad

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    العيش في كنف المساعدات

    40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.

  • Niger Uranabbau

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروات طبيعية ضخمة

    تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.

  • Niger Uranabbau in Arlit

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ركيزة اقتصادية

    بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

  • Riesen-Rappenantilope

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروة حيوانية وزراعية

    تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.

  • Niger Wahlen Wähler

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    واحة للاستقرار والديمقراطية

    لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.

  • Niger Angriff auf das Hauptquartier von PNDS in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    تاريخ حافل بالانقلابات

    ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

  • Niger, Niamey | Kundgebung von Anhänger der Putschisten

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    انقلاب قلب الموازين

    في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".

  • Niger | General Tchiani übernimmt Macht nach Putsch gegen Präsident Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبد الرحمن تياني.. رجل الظل

    بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب. ينحدر الجنرال تياني من قبائل الهوسا التي تشكل غالبية سكان النيجر. انضم إلى الجيش عام 1984 حيث خدم في عدة بعثات للأمم المتحدة في ساحل العاج والكونغو ودارفور بالسودان. شغل منصب قائد الحرس الرئاسي عام 2011. وبحسب السلطات، فإن تياني أحبط عدة محاولات للانقلاب بين عامي 2021 و2022.

  • Niger 's Innenminister Mohamed Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    محمد بازوم.. الرئيس السجين

    ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع