انقطاع التيار الكهربائي عن دول بأكملها في أمريكا الجنوبية

أفادت تقارير إعلامية وشركة للطاقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكا الجنوبية. وأكدت شركة الطاقة الأرجنتينية "إديسور" عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الأرجنتين وأوروغواي بالكامل تضررتا من الانقطاعات. وأفادت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية بأن البرازيل وتشيلي تضررتا أيضاً من الانقطاعات، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن انقطاعات حدثت أيضاً في باراغواي.
وقالت شركة "إديسور أرجنتينا" إن "عطلاً كبيراً في نظام الربط الكهربائي يحرم كل الأرجنتين وكل الأوروغواي من الكهرباء". من جهتها، أوضحت شركة "أو تي إي" في الأوروغواي أن "خللاً سجل في الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07:06 (10:06 بتوقيت غرينتش) وطال النظام المترابط". وأضافت أن ذلك "حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة في البلد المجاور من الكهرباء".
هـ.د/ي.أ (د ب أ، أ ف ب)
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
كانت ألمانيا الرائدة عالميا في تطوير الطاقة الشمسية. وتبلغ نسبة الكهرباء، التي يتم إنتاجها باستخدام الطاقة الشمسية ستة في المئة من إجمالي الكهرباء المتوفرة حاليا في ألمانيا.
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
هذه واحدة من أوائل مستعمرات الطاقة الزائدة في العالم، وشيدت في فرايبوغ عام 2006. تنتج طاقة تزيد عن استهلاكها. ويتم شحن السيارات الكهربائية بالفائض، والباقي يذهب إلي الشبكة العامة.
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
ويزداد أيضا اعتماد الصين على الطاقة المتجددة. والصين هي الأولى عالميا في تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وفي تركيب وحدات الخلايا الضوئية "فوتوفولتايك". منظر الألواح الزرقاء على الأسطح أصبح مألوفا هناك.
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
كما بدأ المغرب في الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض وارداته من النفط والغاز. وانطلق العمل في محطة إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية في مدينة ورزازات. تقنية تعتبر فعالة بالنسبة للمناطق المشمسة.
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
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الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء
تجوب العالم حاليا "سولار إمبلس 2"، وهي عبارة عن طائرة تجريبية خفيفة تستخدم الخلايا الشمسية، وبطاريات ومحركات كهربائية موفرة في استهلاك الطاقة. وتظهر الطائرة أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق.
الكاتب: جيرو رويتر/ مي قمرة