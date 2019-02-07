 انقطاع التيار الكهربائي عن دول بأكملها في أمريكا الجنوبية | عالم المنوعات | DW | 16.06.2019

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منوعات

انقطاع التيار الكهربائي عن دول بأكملها في أمريكا الجنوبية

أعلنت شركات توزيع الكهرباء في الأرجنتين والأوروغواي أن عطلاً كبيراً أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح الأحد في البلدين. ولم يقتصر الأمر على هذين البلدين بل شمل أيضاً دولاً أخرى مثل البرازيل وبارغواي.

Argentinien Stromausfälle (picture-alliance/Zuma/A. Aveledo)

أفادت تقارير إعلامية وشركة للطاقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكا الجنوبية. وأكدت شركة الطاقة الأرجنتينية "إديسور" عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الأرجنتين وأوروغواي بالكامل تضررتا من الانقطاعات. وأفادت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية بأن البرازيل وتشيلي تضررتا أيضاً من الانقطاعات، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن انقطاعات حدثت أيضاً في باراغواي.

وقالت شركة "إديسور أرجنتينا" إن "عطلاً كبيراً في نظام الربط الكهربائي يحرم كل الأرجنتين وكل الأوروغواي من الكهرباء". من جهتها، أوضحت شركة "أو تي إي" في الأوروغواي أن "خللاً سجل في الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07:06 (10:06 بتوقيت غرينتش) وطال النظام المترابط". وأضافت أن ذلك "حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة في البلد المجاور من الكهرباء".

هـ.د/ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • Bundeskanzleramt mit Solarmodulen

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    كانت ألمانيا الرائدة عالميا في تطوير الطاقة الشمسية. وتبلغ نسبة الكهرباء، التي يتم إنتاجها باستخدام الطاقة الشمسية ستة في المئة من إجمالي الكهرباء المتوفرة حاليا في ألمانيا.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    هذه واحدة من أوائل مستعمرات الطاقة الزائدة في العالم، وشيدت في فرايبوغ عام 2006. تنتج طاقة تزيد عن استهلاكها. ويتم شحن السيارات الكهربائية بالفائض، والباقي يذهب إلي الشبكة العامة.

  • Solaranlagen in Kunming China

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    ويزداد أيضا اعتماد الصين على الطاقة المتجددة. والصين هي الأولى عالميا في تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وفي تركيب وحدات الخلايا الضوئية "فوتوفولتايك". منظر الألواح الزرقاء على الأسطح أصبح مألوفا هناك.

  • Bildergalerie Solarenergie - Marokko

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    كما بدأ المغرب في الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض وارداته من النفط والغاز. وانطلق العمل في محطة إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية في مدينة ورزازات. تقنية تعتبر فعالة بالنسبة للمناطق المشمسة.

  • Äthiopien Solar

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    يعيش مليارا إنسان في العالم بدون كهرباء. وهنا في إثيوبيا يجري لأول مرة تزويد قري بوحدات للطاقة الشمسية. كما أن وسائل تخزين الطاقة الصغيرة، ومصابيح LED أصبحت متوفرة بأسعار في متناول المواطنين.

  • Intersolar 2014 in München

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    تساعد البطاريات علي تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلا. لذلك يتزايد الطلب على وسائل التخزين في معارض الطاقة، مثلما هو الحال في معرض "انترسولار أوروبا" في مدينة ميونيخ الألمانية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    تجوب العالم حاليا "سولار إمبلس 2"، وهي عبارة عن طائرة تجريبية خفيفة تستخدم الخلايا الشمسية، وبطاريات ومحركات كهربائية موفرة في استهلاك الطاقة. وتظهر الطائرة أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق.

    الكاتب: جيرو رويتر/ مي قمرة


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لماذا دفعت ألمانيا لمواطنيها كي يستهلكوا الكهرباء؟

يصعب على من يعيش في دول تعاني من انقطاعات دورية في التيار الكهربائي تصور ألا تنقطع الكهرباء وحسب، بل وأن تكون متوفرة بشكل يزيد عن الحاجة ويدفع الدولة لإعطاء المواطنين المال مقابل استهلاك الفائض. لكن ذلك ممكن في ألمانيا. (17.05.2016)  

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يجب النجاح في التخلي عن استخدام الطاقة الأحفورية بحلول منتصف القرن الحالي، وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. ويمكن للطاقة الشمسية أن يكون لها دور حاسم في تلك المسألة. (12.06.2015)  

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