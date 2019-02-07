انقطاع التيار الكهربائي عن دول بأكملها في أمريكا الجنوبية

أفادت تقارير إعلامية وشركة للطاقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكا الجنوبية. وأكدت شركة الطاقة الأرجنتينية "إديسور" عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الأرجنتين وأوروغواي بالكامل تضررتا من الانقطاعات. وأفادت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية بأن البرازيل وتشيلي تضررتا أيضاً من الانقطاعات، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن انقطاعات حدثت أيضاً في باراغواي.

وقالت شركة "إديسور أرجنتينا" إن "عطلاً كبيراً في نظام الربط الكهربائي يحرم كل الأرجنتين وكل الأوروغواي من الكهرباء". من جهتها، أوضحت شركة "أو تي إي" في الأوروغواي أن "خللاً سجل في الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07:06 (10:06 بتوقيت غرينتش) وطال النظام المترابط". وأضافت أن ذلك "حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة في البلد المجاور من الكهرباء".

هـ.د/ي.أ (د ب أ، أ ف ب)