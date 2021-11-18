 انقطاع التنفس أثناء النوم.. اضطراب خفي خطير يمكنك التغلب عليه | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.11.2021

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صحة

انقطاع التنفس أثناء النوم.. اضطراب خفي خطير يمكنك التغلب عليه

هل تشخر أثناء النوم أو تستيقظ بشكل مفاجئ أو تشعر بالنعاس طوال النهار رغم أنك نمت لساعات كافية؟ قد يكون انقطاع التنفس أثناء النوم هو السبب! فما مدى خطورة هذا الاضطراب؟ وكيف يمكن علاجه؟

رجل يشخر أثناء النوم وزوجته لا تستطيع النوم بسبب ذلك! (صورة رمزية)

يرتبط "انقطاع النفس النومي الانسدادي" بالشخير، فكيف يمكن علاجه؟

استيقاظ مفاجئ من النوم بشكل لاشعوري أو شخير بصوت عال أو تعرق ليلي أو حتى الشعور بالنعاس طوال النهار، كلها أعراض قد تشير إلى اضطراب خفي يعاني منه كثيرون ويؤثر على حياتهم دون أن يشعروا به، وهو انقطاع التنفس أثناء النوم.

لكن ما هذا الاضطراب؟ وكيف يمكن معرفة ما إذا كنت تعاني منه؟ حسناً، يتحدث الخبراء عن هذا الاضطراب عندما يستمر انقطاع التنفس أثناء النوم لمدة عشر ثوان على الأقل ويحدث خمس مرات على الأقل في الساعة الواحدة، كما كتب موقع "تي-أونلاين" الألماني.

مختارات

توصل علماء من إيطاليا إلى أن علاج سائقي الشاحنات الثقيلة الذين يعانون من اضطرابات النوم، مثل مرض انقطاع التنفس أثناء النوم، يساهم في تقليل الحوادث عندهم. وطالب أطباء بأن يكون فحص اضطرابات النوم من أولويات السلامة العام.

وأضاف الموقع أنه مع "انقطاع النفس النومي"، يضطرب النوم بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون فيه، مشيراً إلى أن هذه الحالة تثير إنذاراً في الدماغ يؤدي إلى رد فعل الاستيقاظ.

ويستيقظ المصابون لفترة وجيزة، دون أن يلاحظوا ذلك، ما ينهي انقطاع التنفس مؤقتاً ولفترة وجيزة، لكن تكرار ذلك يمنع الوصول إلى مرحلة النوم العميق الضرورية للإنسان.

ويقسم "انقطاع النفس النومي" إلى نوعين هما: "انقطاع النفس النومي الانسدادي" و"انقطاع النفس النومي المركزي". والانسدادي هو الأكثر شيوعاً، إذ يعاني منه نحو 90% من الأشخاص الذين يشكون من الاضطراب بشكل عام، بحسب "تي-أونلاين".

الشخير يميز "الانسدادي"
ويرتبط "انقطاع النفس النومي الانسدادي" بالشخير، لأنه يحدث بسبب انسداد الممرات الهوائية العلوية نتيجة استرخاء العضلات التي تدعم الأنسجة الرخوة في الحلق. وهناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تسبب في حدوث "انقطاع النفس النومي الانسدادي" أو تفاقمه.

ومن هذه العوامل تضخم اللوزتين والسمنة وارتفاع مستوى الضغط أو السكر في الجسم واستهلاك الكحول والتدخين واستخدام الحبوب المنومة أو المهدئات والنوم على الظهر.

ويُعد "انقطاع النفس النومي الانسدادي" أكثر شيوعاً عند الرجال، كما يزداد الاضطراب مع التقدم في العمر. وبشكل عام، يتأثر ما يقدر بنحو 5 في المائة من الرجال و3 في المائة من النساء. وبالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، فإن هذه النسبة تبلغ 13 في المائة من الرجال و7 في المائة من النساء.

أما "انقطاع النفس النومي المركزي" فقد لا يترافق مع شخير لأنه لا يحدث بسبب انغلاق الممرات الهوائية، بل بسبب اضطراب في المركز المسؤول عن التنفس في الدماغ، ونتيجة لذلك تتوقف عضلات الجهاز التنفسي بشكل متقطع أثناء النوم. ومن العوامل التي يمكن أن تسبب في حدوث انقطاع النفس النومي المركزي، تضرر مركز التنفس في الدماغ نتيجة التهاب، أو خموله بسبب بعض الأدوية، أو ضعف الدورة الدموية.

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صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

ما هي الأعراض؟
عادةً ما يتجلى انقطاع النفس النومي من خلال الأعراض التالية: الشخير بصوت عالٍ وبشكل غير منتظم (فقط في الانسدادي)، والنعاس أثناء النهار إلى درجة النوم اللاإرادي، والتعرق الليلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصابين أن يستيقظوا فجأة في الليل بسبب توقف التنفس. يشعر البعض بعد ذلك بتسارع ضربات القلب وضيق في التنفس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب انقطاع التنفس أثناء النوم العديد من الأعراض الأخرى، مثل: صداع في الصباح وجفاف الفم عند الاستيقاظ وضعف التركيز والذاكرة وانخفاض الأداء والمزاج السيء والنفور الجنسي وحتى الضعف الجنسي لدى الرجال.

العلاج
قبل أن تسعى إلى الحصول على علاج طبي لاضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكنك أولاً محاولة تخفيف الأعراض بنفسك من خلال: فقدان الوزن (إذا كنت تعاني من السمنة) وتجنب التدخين والمشروبات الكحولية والوجبات الدسمة والقهوة في المساء.

كما ينصح بعدم إجهاد نفسك بدنياً قبل الذهاب إلى الفراش، وبالنوم على جانبك بدلاً من النوم على الظهر. وتجنب أيضاً تناول الحبوب المهدئة إن أمكن. فإذا لم تؤد هذه التدابير إلى حل مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم لديك، فعليك اللجوء إلى طبيب مختص.

لكن الخبر السار هو أنه إذا تم علاج انقطاع النفس النومي مبكراً وبشكل صحيح، فستتحسن جميع الأعراض التي يسببها. وهذا يقلل من مخاطر الحوادث الخطيرة والأمراض الثانوية، بحيث يعود متوسط ​​العمر المتوقع إلى طبيعته وتتحسن جودة حياتك.
م.ع.ح/ أ.ح

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    خلل في الغدة الدرقية

    تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص الحديد

    يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    تناول أدوية الحساسية

    يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص السوائل

    توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    مرضى السكري

    يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    قلة الحركة

    تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص في فيتامين "B12"

    ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    شرب القهوة

    تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.

    الكاتب: د.ص/DW