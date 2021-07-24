 انقراض ملايين الأنواع.. المجلس العالمي للتنوع يدق ناقوس الخطر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.10.2021

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علوم وتكنولوجيا

انقراض ملايين الأنواع.. المجلس العالمي للتنوع يدق ناقوس الخطر

يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.

الكيبون من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض (30/11/2015)

نوع من الحيوانات أو الفطريات أو النباتات تموت كل عشر دقائق تقريباً

وفقاً للعلماء، فإن العالم في بداية الانقراض الجماعي السادس في تاريخ الأرض. إذ يقال إن نوعاً من الحيوانات أو الفطريات أو النباتات تموت كل عشر دقائق تقريباً. وتناقش حوالي 200 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) كيفية الحد من الانقراض السريع والخطير للأنواع في المؤتمر العالمي الخامس عشر حول الطبيعة (كوب 15). ويعقد الاجتماع، الذي يستمر أسبوعاً برئاسة الصين، افتراضيا بمشاركة ممثلين محليين في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين.

مختارات

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

ويحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من انقراض مليون نوع في السنوات العشر القادمة ومن عواقب وخيمة على سبل عيش الناس. إذ يشير الخبراء إلى أن النظم الإيكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي هما أساس الازدهار والرفاهية والتغذية والصحة. كما تضمن النظم البيئية الهواء النظيف ومياه الشرب واستقرار المناخ ومقاومة الكوارث الطبيعية.

انقراض الأنواع يهدد الزراعة والطب

يعتمد أكثر من 75 في المائة من محاصيل العالم، بما في ذلك العديد من أنواع الفاكهة والخضروات والقهوة والكاكاو، على الملقحات الطبيعية مثل الحشرات. إذ أن فقدان التنوع البيولوجي بشكل أكبر سيشكل كارثة على تقدم الطب، لأن العديد من الأدوية تأتي من الطبيعة - حوالي 70 في المائة تستخدم في علاج السرطان وحده.

و في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي سيتم مناقشة وضع 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية تحت الحماية، والحد من التلوث الزراعي أو بالبلاستيك.

Brasilien Amazonas-Regenwald

كوراث طبيعية

انتقاد الإعانات الضارة بالبيئة

قالت وزيرة البيئة الاتحادية الألمانية سفينيا شولتس إن انقراض الأنواع الآن أعلى عدة مرات من المتوسط ​​على مدى 10 ملايين سنة الماضية، الأمر الذي أدى إلى "عواقب وخيمة" على الاقتصاد في ألمانيا. وقالت شولتز: "الطريقة التي ننفذ بها السياسة الزراعية في الوقت الحالي، هي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل". وتسعى الحكومة الاتحادية إلى توسيع المناطق المحمية، واحتواء التلوث الطبيعي - مثل التسميد المفرط والمبيدات الحشرية والنفايات البلاستيكية.

مع ذلك، تنتقد جماعات حماية البيئة، استمرار ألمانيا في إنفاق 67 مليار يورو سنوياً على "الإعانات الضارة بالبيئة والطبيعة". ويطالبون بزيادة المساعدة المالية الألمانية لمكافحة فقدان الأنواع إلى ملياري يورو سنوياً، إذ تساهم ألمانيا حالياً بـ 800 مليون يورو سنوياً.

 

على الرغم من الحاجة الملحة إلى معالجة أزمة الأنواع، فقد تم تخفيض توقعات مؤتمر الطبيعة العالمي. في البداية، سيتم تبني "إعلان كونمينغ" فقط في الاجتماع، وسيتم التحضير لمزيد من المفاوضات في كانون الأول/ يناير. وستُعتمد استراتيجية ملموسة ضد انقراض الأنواع فقط في لقاء مباشر مرتقب من 25نيسان/أبريل  إلى 8أيار/ مايو.

ر.ض

  • Drei Saigas oder Saigaantilopen beugen sich zum Trinken über eine Wasserstelle. Die hellbraunen Tiere haben einen Kopf, der wie eine Banane geschwungen ist und gedrehte, nach oben gerichtete Hörner. Vom Kopf und der Fellfärbung ähneln die Saigas Kamelen. Der Schwanz besteht nur aus einem braunen Stummel.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    خرطوميات في خطر كبير

    أظهرت بقايا عظام أن ظباء السايغا، كانت موجودة بالفعل في العصر الجليدي الأخير. ويتم قتل هذه الحيوانات ذات الحوافر بسبب قرونها الملتوية، إذ يسود الاعتقاد أنه يمكن استخدامها لإنتاج مسحوق به خصائص علاجية. وتعيش هذه الحيوانات النادرة في آسيا الوسطى من دون ماء لعدة أيام. وتستطيع السباحة والركض بسرعة، ولا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على السهوب شبه الرطبة.

  • Zwei Albatrosse stehen sich Schnäbel küssend gegenüber. Sie stehen auf einem Felsen, haben beide ein weißes Gefieder an Kopf, Brust, Bauch, oberen Beinen und Hinterteil. Die Rücken- und Flügelpartien sind schwarz. Die Schnäbel weisen eine hell orangene Färbung auf. Auffallend ist die Krümmung der Schnäbel.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    ربح وخسارة

    طائر القطرس في مأزق، إذ يتسبب تغير المناخ في رياح قوية ما يجعله يتقدم بشكل أسرع للغاية. ونتيجة للاحتباس الحراري، يجد هذا الطائر المزيد من الطعام، وهو ما يجعله أقوى. كما أنه يُنجب المزيد من الصغار. وسنوياً يموت حوالي 100.000 من طيور القطرس في جميع أنحاء العالم.

  • Luftaufnahme einer Karibuherde. Zu sehen sind unzählige kleine, weiße und hellbraune Tiere, die sich von links zum rechten Bildrand hin orientieren.Laut Bildangabe handelt es sich um eine Herde der großen Rentier-Art in den USA. Sie wandert gerade von den Sommerweiden an der Küste zu den Überwinterungsgebieten.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    تنقل

    سنوياً، يُسافر غزال الرنة على شكل قطعان كبيرة لمسافة تصل إلى حوالي 1350 كلم. وتشير معلومات أخرى إلى أن هذا النوع من الحيونات، يقطع مسافة قد تصل إلى 4800 كلم. ولاحظ خبراء من جامعة "ماريلند" في الولايات المتحدة الأمريكية أن كل القطيع ينطلق معا في نفس اليوم.

  • Eine Giraffe beugt ihren langen Hals in die Kamera. Das Tier ist hellbraun mit durchgängiger dunkelbrauner Befleckung. An der gesamten Rückenpartie befinden sich Haare, die hochstehen. An den Oberlidern der Augen befinden sich lange schwarze Wimpern. Die Ohren sind innen weiß behaart und stehen vom Kopf ab. Zwei behaarte Hörner ragen vom Schädel in die Höhe.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    بؤس طويل

    صورة إعلانية لقضاء رحلة برية في أفريقيا من دون زرافات؟ إنه أمر لا يمكن تصوره. حيوانات مثل الفيلة ووحيد القرن والغوريلا مهددة بالانقراض. ويبحث الصياديون عن أطول حيوان في العالم (الزرافة). وبحسب الخرافات، فإن الدماغ يمكنه أن يُشفي من مرض الإيدز. أما بقية الأعداء لهذا الحيوان، فهم الأسود والفهود والضباع، التي تشكل تهديداً مُستمراً للزرافات، ما يجعلها تنام فقط 30 دقيقة في اليوم.

  • Ein Riesenhai mit aufgerissenem Maul schwimmt knapp unter der Wasseroberfläche. Er ist grau, die ausgeprägten Kiemenknochen weiß. Von der rechten Seite zu erkennen sind zwei Flossen auf imaginärer Arm- und Beinhöhe, sowie eine Rückenflosse, die fast schon aus dem Wasser herauszuragen scheint.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    مطاردة من أجل الزعانف واللحوم

    لا نريد أن نجادل بخصوص الجمال! وسمك القرش المتشمس، الذي يصل طوله إلى 12 متراً، فمه مفتوح، من أجل البحث عن العوالق والأسماء في مياه، تتراوح حرارتها بين 8 و15 درجة مئوية. ويعتبر لحم وزعانف هذا النوع من الأسماك من بين الأطعمة المفضلة في الصين.

  • Ein grauer Elefant ohne Stoßzähne umgreift mit seinem Rüssel einen von zwei Tannenbäumen, die auf einem länglichen Felsen liegen. Rundherum liegen einzelne grüne Tannenzweige. Laut Bildangabe wurde die Szene im Zoo fotografiert. Der Elefant ist noch kein Jahr alt.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

    الصيد يهدد الفيلة

    تحب الفيلة بقايا الحفل (الصورة لشجرة عيد الميلاد) لكن من دون زخرفة. وتفضل الفيلة التجول في مناطق شاسعة، بيد أن بناء الأحياء والطرق وقطع أشجار الغابات أدى إلى تراجع المساحات الخضراء وأثر على حياة الفيلة. كما أن اصطياد الفيلة من أجل الحصول على أنيابها الثمينة، تسبب بدوره في انخفاض أعدادها. إعداد: كارين يغير/ ر.م


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