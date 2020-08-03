انفجار مروع بمنطقة ميناء بيروت يهز العاصمة اللبنانية

وقع انفجار كبير في مستودع للمفرقعات في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس2020)، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن تم استدعاء فرق الاسعاف للتوجه الى المكان لاسعاف المصابين. و قال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب الانفجارالضخم .



واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً". وذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن المئات أصيبوا.

وقال شاهد عيان من رويترز "رأيت كتلة نار ودخان في سماء بيروت. الناس كانوا يصرخون ويهربون وينزفون. انهارت شرفات من البنايات.

تهشم الزجاج في المباني العالية وسقط في الشارع".

وقالت شاهدة أخرى من رويترز إنها رأت دخانا رماديا كثيفا بتصاعد بالقرب من منطقة الميناء ثم سمعت دوي انفجار وشاهدت ألسنة

من النيران والدخان الأسود. وقالت "كل نوافذ منطقة وسط المدينة تحطمت وهناك جرحى يسيرون بالشوارع. إنها فوضى عارمة".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – رويترز)