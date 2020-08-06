انفجار بيروت.. صدى فريق الإطفاء "البطل" يصل إلى ألمانيا

لم يكن يخطر على بال فريق إطفاء الحريق في العنبر رقم 12 في ميناء بيروت يوم الثلاثاء الماضي (الرابع من آب/أغسطس 2020) أن مهمتهم تلك ستكون الأخيرة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على شبكة الانترنت الدقائق واللحظات القليلة قبل "الجحيم".

صحيفة "بيلد" الشعبية، أكثر الصحف انتشارا في ألمانيا، وصفت الفريق المكون من 11 شخصاً بـ"البطل" وأعضاءه بالـ"منقذين". وبعد الانفجار تحدث مروان عبود، محافظ بيروت، والدموع في عينيه عن "فقدان" فريق الإطفاء.

وقد عُثر الأربعاء على بقايا جثة المرأة الوحيدة في الفريق سحر فارس (25 عاماً)، وتم التعرف عليها عن طريق خاتم خطوبتها. وكان من المخطط أن تتزوج بعد ثلاثة أشهر، بيد أن القدر لم يمهلها ووريت الثرى الأربعاء. وقد انتشر على تويتر مقاطع من جنازتها:

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن عدد قتلى انفجار المرفأ ارتفع إلى 154 قتيلا.

وأضاف أن حالة 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.

والسبب المحتمل في الانفجار هو تخزين نترات الأمونيوم شديدة الانفجار على نحو غير سليم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أنه تم توقيف 16 شخصاً على ذمة التحقيق، فضلاً عن آخرين متروكين رهن التحقيق". وقال مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان إن حسن قريطم المدير العام لمرفأ بيروت بين المحتجزين. وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

خ.س/ص.ش