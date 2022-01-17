انفجارات في أبوظبي والحوثيون يعلنون عن "عملية نوعية" في الإمارات

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة الحوثيين في اليمن أن الجماعة شنت هجوما على الإمارات . وذكر المتحدث باسم الحوثيين العميد يحي سريع في موقعه على تويتر أن "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين اليوم (الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022) بأن "القوات المسلحة" التابعة للحركة تستعد للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وأكدت شرطة أبوظبي قبل قليل اندلاع حريق صباح اليوم ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما أعلنت وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.



ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار في المنطقتين، وقد تكون هي التي تسببت في الانفجار والحريق. وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر عن الحادثين.

وفي الآونة الأخيرة انضمت قوات مؤيدة للتحالف تدعمها الإمارات إلى محاربة الحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب المنتجتين للطاقة باليمن.

وكانت الإمارات قد قلصت وجودها العسكري في اليمن إلى حد كبير في 2019 لكن لا يزال نفوذها كبيرا من خلال قوات يمنية سلحتها

ودربتها.

وقد شن الحوثيون مرارا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية كما سبق أن هددوا بمهاجمة الإمارات.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز / د.ب.أ)

