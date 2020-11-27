انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات لطائرات التحالف

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن سكان محليين قولهم إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء من بينها الكلية الحربية، ومكب النفايات في حي الستين، وجبل عطان، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة.

وأضافت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، في حين شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المواقع المستهدفة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين(غير المعترف بها دوليا)، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في القصف، وفق بيان صحفي للناطق باسم الوزارة يوسف الحاضري.

من جهة أخرى كما قال التلفزيون السعودي اليوم الجمعة إن التحالف دمر لغمين زرعهما أفراد من الحركة المتحالفة مع إيران في جنوب البحر الأحمر.

وتأتي هذه الغارات بعد التصعيد العسكري الذي أعلنه الحوثيون، والقصف الذي شنوه على مناطق في السعودية الأسبوع الماضي، بينها هجوم صاروخي على منشآت نفطية سعودية في مدينة جدةالمطلة على البحر الأحمر.

ومنذ ست سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، ما أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)