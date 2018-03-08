 انفتاح الأزهر على الفن تحرك جريء نحو الإصلاح الديني | ثقافة ومجتمع | DW | 23.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

انفتاح الأزهر على الفن تحرك جريء نحو الإصلاح الديني

في سابقة هي الأولى من نوعها شارك فريق غنائي مختلط من جامعة الأزهر في مسابقة خارج حدود الحرم الجامعي ليدشن مرحلة جديدة يحاول فيها الأزهر تقديم نفسه كمؤسسة قادرة على قيادة قاطرة الإصلاح الديني مع تيار الانفتاح المصري .

Al Azhars Band 16 members (DW/H. Shaker )

رغم الضغوط المستمرة على الأزهر لتغيير الخطاب الديني في مصر، إلا أنه يبادر وبشكل مفاجئ بتقديم نفسه كوسيط ومعتدل بقبوله للفن بشكله المتحضر في وقت اعتدنا فيه على خروج بعض الأئمة والشيوخ يحرمون فيه الفن، وتأتي الفرقة الغنائية المختلطة وهم يغنون للفنانة الراحلة شادية "شباكنا ستايره حرير"، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ "ليه تشغل بالك" بمشاركة من كبار شيوخ الأزهر، ليطوي صفحة من الجدل بين شيوخ الأزهر حول ما إذا كان الفن حرامًا أم حلالاً. ويبدو أن وجود فرق غنائية تشارك في مهرجانات لن تكون الأخيرة ضمن خطوات قد تتخذها جامعة الأزهر في الفترة المقبلة للبرهنة على أن الأزهر يتغير من الداخل دون ضغوط خارجية. ومع ذلك، فاعتراض ورفض التيارات السلفية لمحاولات الأزهر للإصلاح الديني ستحدد قدرة الأزهر على إحداث التغيير.

مزيد من الفن

مختارات

يقول حسام شاكر المنسق الإعلامي لجامعة الأزهر لـ DW، أن مشاركتهم في العرض الغنائي الكورال جاءت للمرة الأولى خارج أسوار الجامعة، ومع ذلك فهم يشاركون في أنشطة فنية وغنائية عديدة داخل الجامعة. مشيرًا إلى الحماس الذي شعر به الطلاب عندما تقدموا للمشاركة في المسابقة، والتي كان من ضمن شروطها مشاركة الفتيات مع البنين بشكل متساوٍ، وهو شرط لاقى ترحيب الجميع. وتتكون الفرقة من ستة عشر عضوًا، نصفهم بنات، تتراوح أعمارهن بين 19و22 عامًا.

وتضمنت المسابقة أداء العديد من الأغاني الوطنية والتراث القديم ومنها أغنية يا أغلى اسم في الوجود يامصر وشبكنا ستايره حرير للفنانة الراحلة شادية وبعض المقطوعات لجلال الدين الرومي.

واعتبر شاكر أن الغناء والفن ليس حرامًا طالما أن الطالب يمتلك موهبة فنية ولا يستخدمها بشكل سلبي في أداء أغانٍ خادشه للحياء، وهو رأي يتفق عليه علماء الأزهر. مؤكدًا أنهم منفتحون على المشاركة في أية مسابقات فنية.

ورفض حسام شاكر اختزال مشاركة طلبة الأزهر في مسابقة الوزارة في الغناء، مؤكدًا أن الطلبة شاركوا في أعمال فنية أخرى مثل الإنشاد والمسرح والمراسلة التليفزيونية والغناء والرواية والفنون الشعبية والتراثية. وتابع "لقد أجاد فيهم طلاب الأزهر وهو ما لفت انتباه الجميع نظرا للفكرة العامة أن طلاب الأزهر يقتصرون فقط على العلوم الشرعية ولا يعرفون الفنون المسرحية أو الشعبية".

وانتهى شاكر إلى القول إن الأزهر منذ القدم يؤيد الفن، مدللًا على فنانين أُطلق عليهم شيوخ مثل الشيخ سيد درويش وهو ملحن مصري معروف، ومشددًا على أن الاعتدال والوسطية لا تكمن في الفن فقط ولكن من خلال المناهج والمعاملات.

Ägypten Kairo NAS school - Tanz Show (NAS school)

عرض مختلط راقص في باحة امام المسد الأزهر بالقاهرة عام 2017، بدايات الانفتاح.

بين مؤيد ومعارض من الطلبة

يؤيد محمد هجرس، وهو طالب في جامعة الأزهر، وجود فريق غنائي يمثل طلبة الأزهر، قائلاً "هناك تياران داخل الأزهر، تيار لا يرى حُرمة الغناء والموسيقى، وتيار أزهري أصولي يرى أن الغناء حرام والموسيقي وصوت المرأة عوره وغيره". ومع ذلك، فهو يعتبر الأزهر الآن في مرحلة انفتاح كبير مع انخفاض درجة التحفظ، لدرجة قبول الطلبة وأساتذة الجامعة بالغناء داخل الجامعة وسط الطلبة". كما حضر محمد العرض الفني، ليشجع زملاؤه. ويرى هجرس أن ما درسه على مدار الأعوام الماضية يعارض الفن، ولكن مؤخرا بدأ أساتذة الجامعة يتقبلون هذا الواقع. 

أسماء جمال، طالبة في جامعة الأزهر لها رأي مغاير، حيث ترى أنه لابد من الحفاظ على صورة الأزهر، واقتصار هذه المسابقات على الأغاني الوطنية أو الموشحات الدينية رافضة الأغاني الأخرى التي تعدها حرام خاصة وأنها تحمل كلمات عن مشاعر الحب والرومانسية. ولا ترى أن الأزهر يجب أن يحدث إصلاح ديني مؤكدة على أن الأزهر مازال يمثل الوسطية والاعتدال.

تيار سلفي معارض

يبدو أن سهام الانتقادات من السلفيين الرافضين للفن مازالت موجهة نحو مؤسسة الأزهر الشريف ومن هنا،رفض يحي الصافي سعد الله، داعية سلفي وخريج الأزهر الشريف، مشاركة الطلبة في الأنشطة الفنية، معتبرا أنها لا تجوز شرعًا وفقا للأصول الأزهرية. ومتابعًا "هناك اتفاق بين فقهاء المسلمين على حُرمانية الاختلاط والذي فيه تهيج للشهوات، وكذلك الفن والموسيقى". ورفض سعد الله ربط محاولات الأزهر للانفتاح بالفن بالإصلاح الديني. مفسًرا "الإصلاح الديني يتحقق من خلال نشر الفهم الديني الوسطي البعيد عن فكر الغلاه وأهل التطرف من التكفيريين".

Ägypten Ahmed al-Tayeb mit Patriarch Tawadros II. (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

لقاء شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب مع بابا الاقباط توادروس الثاني عام 2018

وأبدى مخاوفه من أن انفتاح الأزهر على الفن سيؤدي إلى انشقاق داخل مؤسسة هي حصن الإسلام ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي. وأردف" كما أن السماح باختلاط البنات مع الولاد سينشر الشر بين البشر". وشدًد على أن الأزهر يجب أن يتراجع عن هذه الخطوة، حفاظًا على صورته.

الأزهر يتغير من الداخل فقط

في نظرة تحليلية لتقييم دور الأزهر في الإصلاح الديني، أوضح الدكتور جورج فهمي، الباحث الزائر في الجامعة الأوروبية والمتخصص في الحركات الإسلامية أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو شخص منفتح وينادي بشكل مستمر بتجديد الأزهر وإحداث اصلاح ديني. ولكنه أشار إلى تحديات يواجهها في طريقه للإصلاح الديني. أولها الأصوات المحافظة الرافضة للتغيير داخل مؤسسة الازهر نفسها، لذلك يتبع شيخ الأزهر خطوات بطيئة حتى يتجنب الصدام مع هذه الأصوات. ثانيها الضغوط السياسية لإحداث التغيير، ومع ذلك، فشيخ الأزهر مدرك أن شرعية الأزهر تعتمد على احتفاظه بقدر من الاستقلالية عن مؤسسة الحكم في مصر. وبالتالي هو يرفض أن يأتي الإصلاح بأمر مباشر من النظام السياسي، على حد فهمي.

وعد فهمي إنشاء فرقة غنائية مختلطة في هذا الإطار محاولة للتغيير حتى لو بشكل رمزي، في إطار فكرة التغيير التدريجي من داخل المؤسسة وليس بأوامر سياسية. خاتمًا حديثه بالقول: "رد فعل الاصوات المحافظة سيمثل مقياس لانطلاق الأزهر في طريق الإصلاح".

  • Nahost Ägypten mit Nil Sinai Israel Rotes Meer Satelittenfoto (Reuters)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    تعد القاهرة من أكبر المدن الافريقية وتحتضن ما يقارب الـ23 مليون نسمة، أي ما يعادل ربع سكان مصر. ومن المتوقع أن يزيد العدد بمقدار 500 ألف نسمة في هذا العام. المدينة بأمس الحاجة إلى بقعة خضراء حيث تحيط بها الصحراء والمياه المالحة.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (2000) (Aga Khan Trust for Culture/Stefano Bianca)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    في عام 1984، عبّر آغا خان الرابع (الزعيم الروحي للطائفة الاسماعيلية) عن رغبته بإنشاء حديقة في قلب القاهرة. غير أن العثور على موقع مناسب لم يكن بالأمر السهل. وأخيراً وقع الاختيارعلى موقع مهمل بالقرب من الدرب الأحمر يمتد لـ 33 هكتارا، استخدم كمقلب نفايات لمدة قاربت الـ500 عاماً، في حين أنه يطل على أغنى مناطق العالم الإسلامي بالفنون والعمارة.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (2000) (Aga Khan Trust for Culture/Stefano Bianca)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    وبعد سنوات من التخطيط التفصيلي، بدأ العمل في الموقع بالقرب من المدينة القديمة التاريخية في عام 1996. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، أزيلت حمولة نحو 80 ألف شاحنة من النفايات الملوثة والمشتعلة، وزودت ثلاثة خزانات مياه عذبة داخل الحديقة لتلبية احتياجات المياه المحلية.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (Aga Khan Trust for Culture/Gary Otte)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    بعد عشرين عاما من إنشائها، انتهت الأعمال فيها في عام 2004، وافتتحت رسميا في عام 2005. وقدم الآغا خان نحو 30 مليون دولار (25.5 مليون يورو) لإنشاء الحديقة. كانت بمثابة هدية لشعب القاهرة إحياءً لذكرى تأسيس المدينة من قبل أسلافه الفاطميين.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (Aga Khan Trust for Culture/Gary Otte)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    إلى جانب النوافير والمطعم والبحيرة الاصطناعية، زُرع في الحديقة حوالي 650 ألف نبتة جديدة. وعلى الرغم من أن الحكومة المحلية تملك الأرض، إلا أن مؤسسة الآغاخان للثقافة قد تولت إدارة الحديقة لمدة 25 عاما لتضمن لها بداية حياة جيدة.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (Aga Khan Trust for Culture/Gary Otte)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    وسميت بحديقة الأزهر نسبة لجامع الأزهر في الحي المجاور، والذي يبلغ عمره الألف عام، حيث يبعد بضعة أمتار غرب الحديقة. ومن المعتقد أن اسم الجامع مشتق من اسم "الزهراء"، فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد. ومايزال من أهم المراكز في مصر للمسلمين السنة حتى يومنا هذا.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (Aga Khan Trust for Culture/Gary Otte)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    أثناء التنقيب في الحديقة، كُشف عن العديد من المباني والعناصر المعمارية الأثرية التي رممت وأدمجت في تصميم الحديقة بشق الأنفس. في هذه الصورة يتم العمل على جزء من الجدار الأيوبي، على الرغم من أنه يقسم جزءا من الحديقة عن المدينة المحيطة بها، غير أنه يعتبر جاذباً وليس حاجزاً.

  • Ägypten Al Azhar Park in Kairo (Aga Khan Trust for Culture/M. Kacicnik)

    حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

    جزء من مشروع الحديقة العامة كان ترميم عدد من المباني والمدارس المجاورة. هنا يتم وضع اللمسات الأخيرة على سقف في مسجد الأمير سليم. وأضحت حديقة الأزهر نموذجا لمشاريع الحدائق الأخرى المماثلة في مالي وزنجبار وأفغانستان. على أمل المزيد من الحدائق المماثلة. تيموثي راكس/ ريم ضوا


 

مختارات

حديقة الأزهر.. جنة في قلب القاهرة

من أجمل وأكبر حدائق العالم ويطلق عليها "جنة في قلب القاهرة". بنيت هذه الحديقة، التي أضفت على العاصمة المصرية روعة وجمالا، على أنقاض مقلب للنفايات، ليتحول المكان إلى إلى أحد أهم المقاصد الترفيهية في البلاد. (31.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Kolumnisten Emad El-Din Hussein

عماد الدين حسين: مغزى زيارة محمد بن سلمان للكنيسة المصرية 08.03.2018

في مقاله* لـ DW عربية يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الضوء على تأثير خطوات ولي العهد السعودي نحو الانفتاح على مصر وتيار الإسلام السياسي.

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018, Ägypten gegen Uruguay

"الفراعنة" والمونديال.. الرياضة كمتنفس للهروب من الأزمات؟ 19.06.2018

عادت مصر إلى كأس العالم بعد عقود من الغياب. بيد أن مصر اليوم تختلف كلياً عن تلك التي تأهل منتخبها في آخر مرة في تسعينات القرن الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ماذا تغير وكيف يتم النظر للحدث الرياضي؟

Kolumnisten Emad El-Din Hussein

عماد الدين حسين: تعليم مصري متطور.. يجفف منابع التطرف 19.04.2018

في مقاله* لـ DW عربية يتناول الكاتب الصحفي عماد الدين حسين خطط الحكومة المصرية لتطوير التعليم وكيف أن مثل هذه الخطوة أن تساهم في تجفيف منابع التطرف في المنطقة، إضافة إلى الهجرة ودعم سوق العمل.

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار