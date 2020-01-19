 انعقاد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بدون الليبيين | أخبار | DW | 19.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انعقاد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بدون الليبيين

رغم أنهما موجودان في برلين وفي ديوان المستشارية الألمانية تحديدا، حيث انطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، لكنهما لم يحضرا المؤتمر. إنهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

ميركل والأمين العام للأمم المتحدة وبعض القادة في افتتاح مؤتمر برلين حول ليبيا.

ميركل والأمين العام للأمم المتحدة وبعض القادة في افتتاح مؤتمر برلين حول ليبيا.

انطلق المؤتمر الخاص ببحث الأزمة الليبية اليوم الأحد (19 كانون الثاني/ يناير 2020) بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة قادة عدة دول لكن بغياب طرفي النزاع: رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر رغم وجودهما في برلين.

مختارات

يتردد الحديث عن وجود مرتزقة روس بليبيا لدعم حفتر، ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي ان تتحول ليبيا إلى "سوريا جديدة". الرئيس الفرنسي ماكرون طالب خلال مؤتمر برلين بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية. (19.01.2020)

قمة حاسمة حول ليبيا تعقد اليوم الأحد في مكتب المستشارية في برلين، الهدف منها إطلاق عملية السلام مجددا وتجنب حرب أهلية تحول هذا البلد إلى "سوريا ثانية"، خاصة بعد أن اشتبكت المصالح والأهداف في هذا البلد. (19.01.2020)

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة الألمانية إلى تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جرى التوصل إليه مؤخرا، والاتفاق على تنفيذ مستمر لوقف بيع الأسلحة لليبيا.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم شخصيات فاعلة محورية في الأزمة الليبية في ديوان المستشارية، بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كما التقى بوتين وأردوغان في مباحثات ثنائية قبل انطلاق المؤتمر، وأكدا خلال ذلك أهمية الهدنة في ليبيا.

كذلك اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وطالب بومبيو بعقد اتفاقية هدنة في ليبيا وبآلية فعالة لمراقبة الوضع هناك.

ويشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن بريطانيا وفرنسا والصين ودولة الإمارات وجمهورية الكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

مشاهدة الفيديو 04:16

انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا بغياب السراج وحفتر

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية صرح في وقت سابق اليوم بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس اجتمعا برئيس الوزراء الليبي فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، بديوان المستشارية قبل الانطلاق الرسمي للقمة المقررة لبحث الأزمة الليبية في برلين في وقت لاحق اليوم. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم إجراء المباحثات مع السراج وحفتر على نحو منفصل.

ويشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين شهدت اليوم الأحد احتجاجات قبالة البرلمان الألماني مناوئة لحفتر. إذ تجمع نحو 150 شخصا قبالة البرلمان بالتزامن مع مؤتمر ليبيا المنعقد في ديوان المستشارية الألمانية، ورفع بعض المتظاهرين لافتات ضد حفتر.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا بغياب السراج وحفتر  

مواضيع ذات صلة

انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا بغياب السراج وحفتر 19.01.2020

موفد DW عربية مازن حسان يُسلط الضوء على أجندة مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية ويوضح أسباب غياب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin hat begonnen

انطلاق أعمال القمة الدولية حول ليبيا في برلين 19.01.2020

انطلقت رسميا أعمال القمة الدولية حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بينما ركزت مسودة البيان الختامي على نزع سلاح الميليشيات وإلزام جميع الأطراف بتجنب الأعمال العدائية، بما فيها تلك التي تستهدف منشآت النفط.

CDU-Bundesparteitag in Leipzig

قبيل مؤتمر برلين: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار وميركل ترحب 16.01.2020

رغم أن ألمانيا حاولت التقليل من سقف التوقعات من مؤتمر ليبيا، فإن دبلوماسيتها تحولت لخلية نحل لإنجاحه. وزير الخارجية الألماني نقل عن رجل شرق ليبيا القوي حفتر التزامه بوقف إطلاق النار. فهل تنجح برلين فيما فشلت فيه موسكو؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  