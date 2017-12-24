 انعقاد قمة العشرين وسط حرب تجارية غير مسبوقة | أخبار | DW | 28.06.2019

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أخبار

انعقاد قمة العشرين وسط حرب تجارية غير مسبوقة

وسط تفاقم التوتر السياسي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، انطلقت في أوساكا الجمعة أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة اليابانية. وعلى مدى يومين يناقش قادة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة.

Japan G20 Gipfel Osaka Joko Widodo Präsident Indonesien (President Secretary/Laily Rachev)

افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم الجمعة (28 حزيران / يوينو 2019) في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات. فوسط صراعات سياسية وتجارية وتفاقم الأزمة بين طهران وواشنطن وحرب الجمارك بين بكين وواشنطن، يسعى قادة الدول الصناعية الكبرى والدول الصاعدة لمناقشة الملفات الشائكة التي تخص النمو الاقتصادي العالمي وتخص آلية التجارة العالمية.

مختارات

أظهر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس تباعدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركائه، بعدما رفض دعم التحرك الدولي لوقف التغير المناخي وتهميش التعهدات بمكافحة الحمائية التجارية. (01.12.2018)

انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة في بوينس آيرس وسط أجواء توتر شديد اعتبرت الأسوأ في تاريخ قمم هذه المجموعة، في حين توجهت الأنظار إلى الرباعي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان وشي جينبينغ. (30.11.2018)

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي لا يتوقع منه التوصل إلى تفاهمات تحلل بعض الملفات المعقدة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية.  وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية. وتصافح الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ قبيل التقاط الصورة.

وحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة زعماء من دول مجموعة العشرين على توجيه رسالة قوية لدعم التجارة "الحرة والنزيهة‭ ‬وغير المقيدة" في الوقت الذي عبر فيه عن "قلق عميق" إزاء الوضع الحالي للتجارة العالمية. وقال آبي إن اليابان كحامل لواء للتجارة الحرة ستعزز على نحو كبير التحسن في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات للتعاون الاقتصادي.

وحذر آبي، الذي يترأس أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي. وقال آبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: "لقد تكثفت التوترات التجارية والجيوسياسية". وأوضح أن اليابان تريد أيضا أن تضيف قمة العشرين زخما إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية.

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أوساكا تستعد لقمة مجموعة العشرين

ومع توجه الزعماء إلى الجلسة الأولى، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يهمس في أذن ترامب. وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

لكن قمة العشرين لا تنحصر في الاجتماعات الرسمية، فعلى هامش القثمة ستجري لقاءات ثنائية مهمة قد تشكل تمهيدا لاتفاقات وتفاهمات ثنائية لاحقة، مثلا في اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ. أو بين ترامب ونظيره الروسي بوتين أو مع المستشارة الألمانية ميركل. وسيكون للقاء ترامب مع نظيره الصيني يوم السبت اهمية كبيرة فيما يخص انهاء أو استمرار ما يسمى بحر بالجمارك بين البلدين والتي ستؤثر سلبا على عموم الاقتصاد العالمي.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)

     

  • USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump (picture-alliance/dpa/SPA)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية، هل يمكن لهذه الأعين الكذب؟!

    بالنسبة إلى الأمير السعودي قد لا تكون قمة مجموعة العشرين سهلة. فمنظمة هيومان رايتس ووتش رفعت في الأرجنتين دعوى ضد محمد بن سلمان بتهمة "المساهمة المفترضة" في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي الحقيقة ليس هناك إلا الرئيس الأمريكي ترامب من يقف إلى جنب الأمير، فهو يشك في ذنب بن سلمان.

  • Saudi-Arabiens Kronprinz MbS und Erdogan (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    العربية السعودية وتركيا: علاقة مصالح

    اغتيال الصحفي خاشقجي على الأرض التركية يؤثر على العلاقة بين بن سلمان والرئيس التركي أردوغان. فالأتراك يريدون الكشف عن ملابسات الاغتيال ـ والسعوديون يرفضون ذلك. وحتى الدعم التركي لقطر يؤثر على هذه العلاقة. إلا أن أردوغان يحتاج إلى الاستثمارات من العربية السعودية. وقد يحصل خلال قمة مجموعة العشرين لقاء خاص بين الرجلين.

  • Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen (picture-alliance/dpa/C. Licoppe)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا: علاقة معقدة

    لم يعد بالإمكان منذ مدة وصف الرئيسين بالصديقين. فهناك نقاط خلاف كثيرة تنغص العلاقات مثل مصير فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن قضية مقتل الصحفي خاشقجي، التي زادت من حدة التوتر، بسبب موقف ترامب الداعم لولي العهد السعودي، وفق أنقرة.

  • Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/J. Watson)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسط حرب تجارية

    يتبادل أكبر اقتصادين في العالم منذ شهور فرض العقوبات الجمركية والتهديدات. وقبل انعقاد قمة مجموعة العشرين لوح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية. وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية. ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين رئيسسي البلدين، لكنه قد لا يقود إلى حلحلة الأزمة.

  • Donald Trump und Wladimir Putin (Getty Images/B. Smialowski)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة ألأمريكية وروسيا أزمة متزايدة

    ترامب وبوتين سبق أن عايشا أوقاتا أفضل. وحتى لو أن ترامب يبذل الجهد من أجل علاقة جيدة مع بوتين، إلا أن الدعابات الأولى قد ولَت. فأزمة أوكرانيا والحرب في سوريا وكذلك اتهامات التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأمريكية تؤثر كثيرا على العلاقة. وكان ترامب قد أعلن قبيل انطلاق القمة لـ "الواشنطن بوست" إنه "قد لا يجتمع" ببوتين بسبب الأزمة الأوكرانية.

  • Frankreich Macron und Trudeau sind Freunde (Reuters/C. Platiau)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وكندا: علاقة ودية

    بعد اللقاء الأول للرجلين بات واضحا أنه قد تحل علاقة صداقة بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو. وكلا الرجلين يجتهدان لعرض علاقتهما الجيدة أمام الملأ، ويؤكدان باستمرار قناعاتهما المشتركة مثلا فيما يرتبط باتفاقية التجارة.

  • Kanada G7 Gipfel in Charlevoix Macron und Merkel (picture-alliance/empics/J. Tang)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وألمانيا: أوروبيان ضد القومية

    خلال إحياء ذكرى عيد شهداء الحرب في البرلمان الألماني حذر ماكرون مؤخرا من سقوط العالم في "القومية بدون ذاكرة وفي التطرف بدون قيم". وبالنسبة إليه تكون أوروبا موحدة الجواب على "انقسام العالم"، وهنا يجد المستشارة الألمانية ميركل بجنبه. فالاثنان يحاولان إظهار التضامن وتبني سياسة مشتركة من أجل أوروبا موحدة.

  • Japan Tokyo - Donald Tusk, Shinzo Abe und Jean-Claude Juncker (Reuters/K. Sasahara)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الاتحاد الأوروبي واليابان: صداقة أوروبية يابانية

    في الصيف وقع رئيس وزراء اليابان، آبي ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، توسك على أكبر ميثاق تجاري أبرمه الاتحاد الأوروبي. فاتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تصدر رمزية لصالح العولمة وتعارض الإجراءات الحمائية كما ينهجها ترامب. وفي الأرجنتين قد يتضامن اليابان والاتحاد الأوروبي. راهل كلاين/ م.أ.م


 

مختارات

قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

لقاء أقوى السياسيين في العالم قد يكون هذه السنة أكثر إثارة. فقمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس تنعقد في ظروف استثنائية يمر منها العالم، بما في ذلك الحرب التجارية وتفاقم الأزمة الأوكرانية إلى غير ذلك من الملفات الساخنة. (28.11.2018)  

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أوساكا تستعد لقمة مجموعة العشرين  

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