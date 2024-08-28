انعطافة حاسمة في مستقبل كيميش مع بايرن ميونيخ!

بعدما كان مرشحا فوق للعادة للرحيل عن بايرن ميونيخ، يبدو أن مستقبل جوشوا كيميش مع الفريق البافاري يسير في اتجاه مغاير الآن. بايرن ميونيخ يُعول على تألق كيميش وباقي النجوم للعودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

قبل شهور كان مستقبل جوشوا كيميش غامضا للغاية، فقد اضطر نجم بايرن ميونيخ إلى اللعب في مركز الظهير الأيمن عوضا عن مركزه المُفضل في وسط الميدان. كما أن الدولي الألماني تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وتداولت عدة صحف ألمانية وأوروبية خبر أن كيميش مرشح فوق العادة للرحيل عن بايرن ميونيخ، وربما يحط الرحال في برشلونة للعب مع الفريق الإسباني العملاق، الذي يُدربه مدرب بايرن ميونيخ السابق هانزي فليك.

لكن يبدو أن الحديث عن "فراق" بين كيميش وبايرن ميونيخ قد أصبح من الماضي، فقد ذكرت صحيفة "شبورت بيلد" أن بايرن ميونيخ فتح الباب بقوة أمام بقاء كيميش مع الفريق لمدة أطول.

وتابع المصدر ذاته أنه يُتوقع أن تنطلق قريبا مفاوضات تمديد عقد كيميش مع بايرن ميونيخ، إذ تأمل إدارة الفريق البافاري أن يقبل كيميش تخفيض راتبه السنوي، الذي يبلغ حوالي 20 مليون يورو.

هل ينفض كيميش الغبار عن نفسه؟ صورة من: Harry Langer/DeFodi Images/picture alliance

وأشارت "شبورت بيلد" أن مدرب بايرن ميونيخ الجديد فينسنت كومباني، وإدارة الفريق البافاري تريد عودة جوشوا كيميش إلى مستواه المعهود. وأضافت أن الدولي الألماني سيحصل على الدعم الكامل ليصبح القائد المطلق في خط وسط بايرن ميونيخ مرة أخرى.

واستهل بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني بفوز صعب على فريق فولفسبورغ بـ 3-2. وعاد كيميش إلى مركزه المفضل في وسط الميدان. فيما لعب الفرنسي ساشا بوي في مركز الظهير الأيمن.

ويُعول بايرن ميونيخ على تألق جوشوا كيميش وباقي نجوم الفريق، من أجل العودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية والقارية، لاسيما وأن الفريق البافاري خرج في الموسم الماضي خاوي الوفاض، وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

يُشار إلى أن جوشوا كيميش (29 عاما)، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخيمتد حتى صيف 2025. وتبلغ القيمة السوقية لكيميش حوالي 50 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الشؤون الرياضية.