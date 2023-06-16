انطلاق مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انطلقت، اليوم الجمعة (16 يونيو/ حزيران 2023)، في العاصمة الأردنية عمان، مشاورات حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله الحوثية.

وقال ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني المفاوض، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نأمل أن تكون هذه المشاورات ناجحة وأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين على أساس قاعدة تبادل الكل مقابل الكل وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".

بدوره، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، عقد اجتماع في عمان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

وأعرب مكتب المبعوث الأممي عن امتنانه لدعم الأردن المستمر والقيم لهذا الملف المهم.

وكان الوفدان (الحكومي والحوثي) قد اتفقا، خلال مفاوضات سويسرا، على عقد جولة جديدة في منتصف أيار/ مايو الماضي، عقب تبادل زيارات السجون لتفقد الأسرى والمحتجزين، وهو مالم ينفذ، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن عرقلة ذلك.

ع.ش/ ع.ج.م ( د ب أ)