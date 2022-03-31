انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر، والتي تتيح هذه المرة العديد من الإمكانيات لم تشهدها الدورات السابقة. فما هي هذه الإمكانيات؟
انطلقت الثلاثاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2022) المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر، في وقت لاحق من العام الجاري. وسوف تتواصل هذه العملية إلى غاية الـ28 من الشهر الجاري. ولأول مرة، سيتاح لمقدمي طلبات التذاكر طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد من مرحلة المجموعات، بفضل تقارب استادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.
وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخباً معيناً ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.
وسيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربع استادات، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريال قطري، تماشياً مع سياسة الفيفا لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.
وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.
ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 أيار/مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.
ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء خمس مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.
وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة
استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.
وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.
وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصرياً باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها من البطاقات الأخرى لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر، وتعد بطاقات "فيزا" الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العالم.
وسيتمكن المشجعون، بعد دفع قيمة التذاكر، من حجز أماكن الإقامة والتقدم للحصول على بطاقة "هَيّا"، والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.
كما يحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هَيّا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد.
ويتعين على كافة المشجعين من خارج الدولة الراغبين في حضور مباريات البطولة الاطلاع على إرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية، ومستجدات سياسة السفر والعودة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وستتوفر كافة المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية من كوفيد - 19 قبل انطلاق البطولة.
و.ب/ع.ج.م (د ب أ)