انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

انطلقت الثلاثاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2022) المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر، في وقت لاحق من العام الجاري. وسوف تتواصل هذه العملية إلى غاية الـ28 من الشهر الجاري. ولأول مرة، سيتاح لمقدمي طلبات التذاكر طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد من مرحلة المجموعات، بفضل تقارب استادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.

وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخباً معيناً ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.

وسيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربع استادات، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريال قطري، تماشياً مع سياسة الفيفا لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 أيار/مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

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ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء خمس مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة

استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصرياً باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها من البطاقات الأخرى لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر، وتعد بطاقات "فيزا" الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العالم.

في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية كرة القدم الدولية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.

في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية تدابير صارمة اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.

في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية عدم التأهل لمونديال فرنسا فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية نقل نهائي أبطال أوروبا وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.

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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية رفض اللعب مع روسيا أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.

في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية مونديال قطر 2022 بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة ) الكاتب: علاء جمعة



وسيتمكن المشجعون، بعد دفع قيمة التذاكر، من حجز أماكن الإقامة والتقدم للحصول على بطاقة "هَيّا"، والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.

كما يحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هَيّا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد.

ويتعين على كافة المشجعين من خارج الدولة الراغبين في حضور مباريات البطولة الاطلاع على إرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية، ومستجدات سياسة السفر والعودة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وستتوفر كافة المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية من كوفيد - 19 قبل انطلاق البطولة.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)