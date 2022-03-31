 انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر، والتي تتيح هذه المرة العديد من الإمكانيات لم تشهدها الدورات السابقة. فما هي هذه الإمكانيات؟

مونديال قطر 2022 (صورة رمزية)

مونديال قطر 2022 (صورة رمزية)

 

انطلقت الثلاثاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2022) المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم  لكرة القدم التي تقام في قطر، في وقت لاحق من العام الجاري. وسوف تتواصل هذه العملية إلى غاية الـ28 من الشهر الجاري. ولأول مرة، سيتاح لمقدمي طلبات التذاكر طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد من مرحلة المجموعات، بفضل تقارب استادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.

مختارات

انتقدت رابطة المشجعين المنتمين لمجتمع الميم غياب التواصل بينها وبين الفيفا ومنظمي مونديال قطر، بخصوص الضمانات الأمنية لمشجعيها. يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول قطري عن إمكانية مصادرة أعلام قوس قزح من الجماهير لدواعي أمنية.

وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخباً معيناً ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.

وسيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربع استادات، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريال قطري، تماشياً مع سياسة الفيفا لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 أيار/مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

مشاهدة الفيديو 01:38

جدل في ألمانيا... المصالح الاقتصادية أم القيم الإنسانية؟

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء خمس مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة

استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصرياً باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها من البطاقات الأخرى لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر، وتعد بطاقات "فيزا" الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العالم.

  • Zürich Schriftzug der Federation International der Football Association

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    كرة القدم الدولية

    قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.

  • Eishockey Russland Sankt Petersburg SKA vs Jokerit

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    تدابير صارمة

    اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.

  • Eishockey Russland Sankt Petersburg SKA vs Jokerit

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    عدم التأهل لمونديال فرنسا

    فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

  • UEFA Champions League und Russland

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    نقل نهائي أبطال أوروبا

    وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.

  • Russland Putin beim Judo-Training in Sotchi

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    تجريد بوتين من الحزام الأسود

    وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".

  • Deutschland Bundesliga Solidarität Ukraine | SG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    رفض اللعب مع روسيا

    أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.

  • Fußball Tor Netz

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    مونديال قطر 2022

    بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

  • Fußball I Galatasaray Istanbul vs. FC Schalke 04

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    شالكه وغاز بروم

    أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.

  • IOC-Beratung zu möglicher Strafe für Russland

    في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية

    حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية

    قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


وسيتمكن المشجعون، بعد دفع قيمة التذاكر، من حجز أماكن الإقامة والتقدم للحصول على بطاقة "هَيّا"، والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة. 

كما يحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هَيّا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد.

ويتعين على كافة المشجعين من خارج الدولة الراغبين في حضور مباريات البطولة الاطلاع على إرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية، ومستجدات سياسة السفر والعودة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وستتوفر كافة المعلومات المتعلقة بتدابير الوقاية من كوفيد - 19 قبل انطلاق البطولة.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)

 

مواضيع ذات صلة

Egyptian fans hold a poster of their star striker Egypt's Mohamed Salah before the African Cup of Nations round of 16 soccer match between Egypt and South Africa in Cairo International stadium in Cairo, Egypt, Saturday, July 6, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

هؤلاء أبرز الغائبين عن مونديال قطر 2022! 31.03.2022

ليس غياب إيطاليا المفاجأة المدوية الوحيدة التي شهدتها مرحلة التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر، ولكن هناك أخرى ستؤدي إلى غياب أسماء رنانة في عالم كرة القدم وعلى رأسها محمد صلاح.

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Round of 16 - Morocco v Malawi - Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde, Cameroon - January 25, 2022 Morocco's Achraf Hakimi celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

بجدارة.. أسود أطلس ونسور قرطاج يصعدون إلى مونديال قطر 29.03.2022

بجدارة نجح منتخب المغرب لكرة القدم في الصعود إلى مونديال قطر 2022 بعد اكتساحه لضيفه فريق الكونغو. بينما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل مع منتخب مالي ليرافقوا أسود أطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

Kristiano Ronaldo feiert den Sieg von Portugal Porto, 29.03.2022 Rechte: Petr Stojanovski

البرتغال وبولندا إلى مونديال قطر على حساب مقدونيا الشمالية والسويد 29.03.2022

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.