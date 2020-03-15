 انطلاق الانتخابات بفرنسا في ظل كورونا..وسوريا تعلن التأجيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2020

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أخبار

انطلاق الانتخابات بفرنسا في ظل كورونا..وسوريا تعلن التأجيل

يطغى تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم على العديد من الانتخابات، في فرنسا والولايات المتحدة، إجراءات متباينة. وفي سوريا البلد الذي تمزقه الحرب للعام العاشر ويُتهم نظامه بـ"جرائم حرب" يعلن تأجيل الإنتخابات.

صورة رمزية عن الانتخابات البلدية الفرنسية في زمن كورونا

أمرت الحكومة الفرنسية السبت بإغلاق المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم.

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2020) إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات البلدية التي تشمل مجالس القرى والبلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك في وقت يطغى فيه انتشار فيروس كورونا  في البلاد على عملية التصويت وتغطية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعد أن أصاب 4500 شخص في فرنسا بحلول السبت. في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس الفتاك 91 شخصاً.

وأكد رئيس الوزراء إدوارد فيليب للمواطنين أن الانتخابات يمكن أن تستمر ضمن إجراءات صارمة للنظافة، حتى بعد أن أمر مساء أمس السبت بإغلاق المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم.

وفي الولايات المتحدة أيضاً ترك انتشار كورونا ظلاله القاتمة على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية لويزيانا الأمريكية، التي كانت مقررة في مطلع نيسان/ أبريل المقبل لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ قراراً مماثلاً.

كما أعلنت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية مساء السبت تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية  حتى أيار/مايو المقبل، في محاولة لحماية موظفي الاقتراع والناخبين. وقالت السلطات في بيان لها: "إن القرار اتخذ من أجل تقليص المخاطر المرتفعة خاصة وأن متوسط أعمار العاملين في الانتخابات في جورجيا يبلغ 70 عاماً. وكان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في جورجيا في 24 أذار/ مارس الجاري.

ويتواجه جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وبيرني ساندرز، المتصدّر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء اليوم الأحد وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديموقراطيين الذي طغى عليه تفشي فيروس كورونا المستجد.

Frankreich | Franzosen wählen trotz Coronavirus neue Stadt- und Gemeinderäte (AFP/E. Cabanis)

اتخذت السلطات الفرنسية تدابير وقائية من فيروس كورونا في مكاتب الإقتراع لضمان سلامة الناخبين

وسيبدو مسرح شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية خالياً مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع أكثر من عشرين مرشّحاً في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية.

وفي دمشق أيضاً أصدر الرئيس السوري بشار الأسد  السبت مرسوماً يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة في الـ 13 من نيسان/ أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وكان الأسد قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري مرسوماً بتحديد يوم 13نيسان/ أبريل المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث. وتنتهي ولاية مجلس الشعب السوري، البالغ عدد أعضائه 250، بداية شهر حزيران/ يونيو القادم.

 وتشهد سوريا نزاعاً دامياً يبدأ الأحد عامه العاشر، مع مقتل 384 ألف شخص على الأقل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ودمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتتهم منظمات حقوقية نظام الرئيس الأسد وكذلك جماعات مسلحة بـ"جرائم حرب".

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

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  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

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    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

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  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

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