انطلاق الانتخابات النصفية الأمريكية.. هل يعاقب الناخبون بايدن؟

يتوجه الناخبون الأمريكيون لمراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022) للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية، التي سوف يكون لها تأثير كبير على آخر عامين من فترة رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكوميإلى الدعم العسكري لأوكرانيا.

وسوف يحدد الناخبون الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، الأغلبية في كل من غرفتي الكونغرس- مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بالإضافة إلى تحديد من سيتولى المسؤولية في عدد من الولايات ومناصب مهمة أخرى.

وربما يعاقب الناخبون الديمقراطيون، من يتولون السلطة حاليا في البيت الأبيض والكونغرس، في ظل ارتفاع التضخم وتضرر الاقتصاد. ويشار إلى أن الحزب الذي يتولى السلطة يخسر تقليديا في الانتخابات النصفية.

وإذا خسر الديمقراطيون الأغلبية في الكونغرس، من المرجح أن يعرقل الجمهوريون أغلبية سياسات بايدن، حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر2024.

بايدن وترامب يحشدان الدعم عشية الانتخابات النصفية الحاسمة

بايدن يحذر من عواقب فوز الجمهوريين

وفي نقاش ختامي صاخب قبيل الانتخابات،حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن فوز الجمهوريين قد يضعف المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بينما ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يعلن عن محاولة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض بحلول الأسبوع المقبل. وتعكس تعليقات بايدن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة قبل الانتخابات.

ويتوقع مراقبون غير حزبيين أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدا إضافيا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بأغلبية. وقال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضا الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وألمح ترامب مرارا إلى أنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى. ففي تجمع حاشد لدعم المرشحين الجمهوريين في أوهايو، قال ترامب إنه سيصدرإعلانا في منتجع يمتلكه في فلوريدا بعد أسبوع من الانتخابات. وأوضح "سأصدر إعلانا مهما للغاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وعلى الرغم من الوفاء بوعود الحملة الانتخابية بتعزيز البنية التحتية والطاقة النظيفة، فقد استاء العديد من الأمريكيين من قيادة جو بايدن للولايات المتحدة. ويوافق 39 بالمئة فقط من الأمريكيين على أدائه في المنصب، وفقا لاستطلاع لرويترز/إبسوس نُشر أمس الاثنين.

هـ.د/ف.ي (د ب أ، رويترز)