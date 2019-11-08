 انطلاق الاحتفالات الرسمية في برلين لإحياء ذكرى سقوط الجدار | أخبار | DW | 09.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انطلاق الاحتفالات الرسمية في برلين لإحياء ذكرى سقوط الجدار

انطلقت في برلين وعدة مدن أخرى احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار وتوحيد البلاد لاحقا، حيث يشارك في مراسم إحياء الذكرى الرئيس الاتحادي شتاينماير وأنغيلا ميركل وزعماء دول أوروبية ساهموا في سقوط الستار الحديدي في أوروبا.

Deutschland | Berlin | Gedenkstätte Bernauer Straße (DW/L. Jordan)

تحيي ألمانيا اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) ذكرى سقوط جدار برلين قبل 30 عاما والثورة السلمية في ألمانيا الشرقية سابقا. ومن المنتظر أن يشارك في مراسم إحياء الذكرى الرئيسية عند النصب التذكاري للجدار صباح اليوم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل.

مختارات

ويعتزم شتاينماير التحدث إلى المواطنين خلال عرض مسرحي كبير أمام بوابة براندنبورغ التاريخية مساء اليوم. ويستقبل الرئيس نظراءه من سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر في القصر الرئاسي "بيلفوي" قبل أن يشاركوا سويا في الاحتفال الرئيسي عند النصب التذكاري للجدار في شارع بيرناو، كما يتفقد الرؤساء نصبا تذكاريا لتخليد ذكرى إسهام هذه الدول في سقوط الجدار في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989.

مشاهدة الفيديو 01:58

برلين تواصل احتفالاتها بذكرى مرور 3 عقود على سقوط الجدار

وبحسب بيانات المؤسسة المعنية بذكرى جدار برلين، من المقرر أن يلقي الرئيس الألماني وميركل وكذلك تلاميذ خطابات عند النصب التذكاري للجدار. ويعتبر شارع بيرناو رمزا للانقسام الألماني. وعندما شُيد الجدار عام 1961، أصبحت المنازل المبنية في واجهة الشارع في شرق برلين، بينما رصيف المشاة في الغرب.

وخلال فعاليات احتفالية بالذكرى مساء اليوم في الولايات التي كان يمر عبرها الشريط الحدودي الفاصل بين ألمانيا الشرقية والغربية من شليزفيغ-هولشتاين حتى بافاريا، يعتزم ساسة وأوساط اقتصادية ورياضية التحدث عن الجدار والعقود الثلاثة التي ظل خلالها مُقسما للبلاد. وسيُجرى نقل هذه الفعاليات مباشرة عبر محطات التليفزيون. كما من المقرر إقامة مهرجان بمشاركة عدة فرق موسيقية عند المعبر الحدودي السابق "مارينبورن" بين ولايتي سكسونيا-أنهالت وسكسونيا السفلى.

وبسقوط جدار برلين انتهى تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار 28 عاما. وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصا على الأقل حتفهم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)

  • Berlin | East Side Gallery (picture-alliance/imageBROKER/J. Woodhouse)

    سقوط جدار برلين في صور

    عندما تنتصر إرادة الشعب

    انتصرت إرادة الشعب الألماني في شرق ألمانيا على النظام الشيوعي وعلى حلفائه في الشرق وتمكن من اختراق الستار الحديدي وتوحيد الألمانيتين فيما بعد. في التاسع من نوفمبر تشرين ثاني 1989 كانت لحظة الانتصار.

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    سنظل نحفر في الجدار....

    انطلق الناس نحو الجدار حاملين معاولهم ولسان حالهم يقول : " سنظل نحفر حتى نفتح ثغرة للنور أو نموت على هذا الجدار"

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بالمطرقة على الستار الحديدي

    تحتفل ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بمرور ربع قرن على سقوط جدار برلين الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وسقوط المعسكر الشيوعي .

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    قطع من الجدار

    تلاميذ مدارس بعد أن نخروا في الجدار وأخذوا نصيبهم منه!

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    تضامن بين الغرب والشرق

    في ليلة التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المئات من سكان برلين الشرقية يحاولون تسلق الجدار وسكان برلين الغربية يمدون لهم أيادي المساعدة من فوق جدار برلين الذي قسم المدينة لنحو 30 عاما.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    الجدار في خبر كان

    .. وتعانقت الجماهير من شرق ألمانيا وغربها عند بوابة براندنبورغ، ليحتفل الجميع بنهاية حقبة التقسيم.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    الآلاف يشدون الرحال نحو الجدار

    آلاف الألمان تهافتوا في مساء التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين وتجمعوا أمام الجدار وفوقه.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    أجواء احتفالية تلقائية

    تجمع الألمان عند النقاط الحدودية التي كانت تفصل بين الشرق والغرب للاحتفال بسقوط جدار برلين وفتح الحدود بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بعد طول فراق...إستقبال بالأحضان والعناق

    في هذا اليوم أختلطت دموع الفرحة بسقوط الجدار مع دموع فرحة لقاء الأحبة والأصدقاء بعد فراق قسري أستمر نحو ثلاثة عقود

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    وبالجرافات أيضا

    حرس حدود ألمانيا الشرقية يراقبون كيف تنخر الجرافات في الجدار لفتح منافذ أوسع تستوعب الجماهير المندفعة.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    نحن الشعب

    شباب وشابات من شطري برلين يجلسون على الجدار الذي كان قبل ساعات محرما عليهم الاقتراب منه.

  • default

    سقوط جدار برلين في صور

    تحية من القلب ياحارس الحدود السابقة

    شرطة حدود ألمانيا الشرقية يراقبون تداعيات الأحداث المتسارعة، والجماهير في غمرة الفرح تمد لهم اليد مصافحة.


مختارات

سقوط جدار برلين في صور

مرت ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، وهي ذكرى يحييها الألمان كمحطة تاريخية مفصلية في تاريخ بلادهم. سقوط الجدار كان يعني نهاية الحرب الباردة وأهم من ذلك بالنسبة للألمان إعادة توحيد بلدهم. (04.11.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

برلين تواصل احتفالاتها بذكرى مرور 3 عقود على سقوط الجدار  

مواضيع ذات صلة

لحظات تاريخية مؤثرة يوم سقوط جدار برلين 08.11.2019

كانت بوابة براندنبورغ تقع مباشرة على الحدود بين برلين الشرقية والغربية. في ليلة سقوط الجدار، وقعت مشاهد عاطفية للغاية هناك ما بين مواطني ألمانيا الشرقية وحراس الحدود.

Deutschland Berlin Silvester 1989 am Brandenburger Tor

30 عاماً على سقوط جدار برلين .. كيف تغيرالعالم؟ 08.11.2019

ألمانيا تحتفل بذكرى مرور ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين الذي أنهى الحرب الباردة وشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، فكيف غيّرت لحظة فارقة في التاريخ ملامح العالم الحديث؟

بومبيو في ألمانيا تزامنا مح احتفالات 30 عاما على سقوط جدار برلين 07.11.2019

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره الألماني هايكو ماس في قرية جنوبي ألمانيا، كانت مقسمة إلى شطرين أثناء الحرب الباردة. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو غدا الجمعة المستشارة الألمانية ميركل، حيث من المتوقع أن يتناولا موضوعات خلافية، في مقدمتها المساهمة المالية الألمانية في حلف الناتو. لكن بومبيو بدأ زيارته اليوم بعيدا عن الخلافات السياسية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  