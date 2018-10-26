انطلاق اقتراع ولاية هيسن..اختبار مصيري جديد لميركل

يتوجه اليوم الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول) في هيسن الألمانية، نحو 4,4 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للولاية. ورغم أن انتخابات الولاية عادة ما تحظى باهتمام أقل، إلا أن ذلك لا يسري على انتخابات اليوم والتي أصبح لها تأثير مصيري على الحكومة الفيدرالية في برلين، بل وحتى على مصير المستشارة الألمانية ميركل ومنصبها كرئيسة للاتحاد المسيحي الدمقراطي.

وبات واضحا، أن حكومة ميركل الائتلافية تعاني من نزاعات داخلية ونتائج ضعيفة في استطلاعات الرأي، بدأت تترجم عبر صناديق الاقتراع، فقد فقدَ الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا قبل أسبوعين ولأول مرة، غالبيته المطلقة في معسكره التقليدي، مقابل اكتساح واضح لحزب صغير (20,3 بالمائة)، حزب الخضر المعارض في البوندستاغ.

وأكدت استطلاعات الرأي الأخيرة على الغموض الكبير المحيط بانتخابات هيسن، التي تضم الحاضرة المالية فرانكفورت، وهي أيضا واحدة من الولايات الأكثر ثراء في ألمانيا.

ويترأس حكومة الولاية الائتلافية الحالية فولكر بوفير، من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، كما يضم الائتلاف الحاكم في الولاية أيضا حزب الخضر بزعامة النائب ذو الأصول العربية طارق الوزير.

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل برلمان بافاريا ونتائج تاريخية أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل خسارة تاريخية للحزب البافاري خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل الخضر يحققون فوزا تاريخيا أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة. الكاتب: صلاح شرارة



وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم الخضر (18,5 بالمائة). أما وفي حال هزيمة إدارة بوفير، فإن ذلك سيزيد الحرج على المستشارة وسيمنعها من الاحتفاظ برئاسة حزبها في مؤتمره المقرر في كانون أول/ديسمبر، خاصة وأن بوفيير يعد من رموز جناح ميركل.

إلى جانب ذلك، تعد أي نتيجة ضعيفة للديمقراطيين الاشتراكيين، شركاء حزب ميركل في الائتلاف، ، بمثابة مؤشر على زيادة الضغوط على قيادة الحزب من أجل ترك الائتلاف الحاكم. وهي مطالب قائمة منذ أن دخل الحزب في الائتلاف الحكومي، بينما حصل المعسكر الذي يطالب بذلك على دعم قوي وشعبية متزايدة داخل أروقة الحزب، عقب الانتخابات "الكارثية" في ولاية بافاريا، بعد أن اكتفى الاشتراكيون كحزب شعبي تقليدي بـ10 بالمائة فقط من مجموع الأصوات.

وفي حال قرر الشريك في الائتلاف الحاكم الخروج من الحكومة، فإن ميركل ستجد نفسها بين خيار حكومة أقلية وبين خيار الانتخابات المبكرة، بما قد يحمل هذا الخيار من مفاجآت قد تكون سارة لحزب "البديل من ألمانيا" الشعبوي المعادي للأجانب والمناوئ لسياسة ميركل.

ويعيش في هيسن نحو 7,5% من اجمالي عدد سكان ألمانيا.

و.ب/ م.س (د ب أ، ا ب د)