 انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.06.2022

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منوعات

انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش

بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أطلت الملكة إليزابيث الثانية على شرفة قصر باكنغهام وسط تصفيق آلاف الأشخاص مع بدء اليوم الأول من الاحتفالات. وتثير صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما قلقا في الفترة الأخيرة.

الملكة إليزابيث الثانية وأفراد من العائلة الملكية (2/6/2022)

الملكة إليزابيث الثانية تطل من شرفة قصر باكنغهام مع بدء الاحتفالات باليوبيل البلاتيني وإلى جانبها أفراد من العائلة الملكية

 

لوحت الملكة إليزابيث الثانية  ملكة بريطانيا وهي متألقة ومبتسمة للجماهير التي احتشدت خارج قصر بكنغهام اليوم الخميس (الثاني من يونيو/ حزيران 2022). ويأتي هذه مع بدء بريطانيا لاحتفالات وعروض تستمر أربعة أيام بمناسبة  اليوبيل البلاتيني  لجلوس الملكة على العرش قبل 70عاما.

مختارات

واصطف عشرات الآلاف من محبي الأسرة الملكية وهم يلوحون بالأعلام على جانبي شوارع لندن التي شهدت عرضا عسكريا استهل فعاليات اليوبيل البلاتيني. ومن المتوقع أن يشارك الملايين في بريطانيا والعالم في الاحتفالات في الشوارع ويشاهدون عروض الأضواء تكريما للملكة التي تبلغ من العمر 96 عاما.

وقد خرجت الى أشهر شرفة في العالم مرتدية لباسا أزرق وتستند إلى عصا، برفقة ابنها ولي العهد  الأمير تشارلز  (73عاما) وغيره من أفراد العائلة المالكة الذين يتولون مهاما رسمية وأولادهم.

وتغيب  الأمير هاري وزوجته ميغان  اللذان حضرا العرض بعيدا عن الأنظار من مبنى آخر في أول عودة لهما معا الى بريطانيا منذ رحيلهما المدوي الى كاليفورنيا في 2020. كما تغيب أيضا  الأمير أندرو نجل الملكة الذي دفع ملايين الدولارات لحفظ شكوى ضده بارتكاب اعتداء جنسي.

شاركت فرق موسيقية تضم مئات الموسيقيين في احتفالات اليوبيل الذهبي تكريما للملكة إليزابيث (لندن 2/6/2022)

شاركت فرق موسيقية تضم مئات الموسيقيين في احتفالات اليوبيل الذهبي تكريما للملكة إليزابيث

وتعتلي الملكة إليزابيث العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها، وهي ثالث أطول مدة جلوس على عرش دولة ذات سيادة في العالم.

وقالت الملكة في بيان في مستهل الاحتفالات "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات، وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

وتابعت "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".#

وأصبحت إليزابيث ملكة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير شباط من عام 1952.

وتثير  صحة إليزابيث الثانية  قلقا في الفترة الأخيرة. فقد أدخلت المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز. وقد ألقى نيابة عنها للمرة الأولى خطاب افتتاح الدورة الجديدة البرلمان.

وتواجه الملكة صعوبة في المشي وتستعين بعصا.

ع.ج.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Queen Elizabeth als Kind (Foto: picture-alliance/Zumapress)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    نادوني بـ"ليلي بت"

    يبدو أن صعوبة نطق اسم "إليزابيث" لا تقتصر على غير المتحدثين بالإنجليزية كلغة أم فحسب، بل من الواضح أن الملكة نفسها كانت تجد في طفولتها صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تطلق على نفسها اسم "ليلي بت". والتصق هذا الاسم بإليزابيث من فترة الطفولة ومرورا بفترة المراهقة وسنوات الشباب الأولى، لكنه انتهى تماما مع اعتلائها للعرش في عام 1952.

  • Queen Elizabeth als Kind mit ihrem Onkel Edward (Foto: picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    شيرلي تمبل

    الأمير إدوارد، عم إليزابيث لم يكن يناديها إلا بـ"شيرلي تمبل"، اعتقادا منه بأن الفتاة الصغيرة ذات الوجه المستدير والشعر المجعد، تشبه الممثلة الأمريكية شيرلي تمبل. يذكر أن الأمير إدوارد هو من مهد لإليزابيث طريق العرش بعد أن أدار ظهره للعرش عام 1936 بسبب رغبته في الزواج من امرأة مطلقة.

  • Die britische Königsfamilie 1984 bei der Taufe von Prinz Harry; von rechts nach links im Bild: Prinz Charles, Prinzessin Diana mit dem Täufling, ihr erster Sohn Prinz William, Großmutter Königin Elizabeth II und Urgroßmutter Queen Mum (Foto: dpa)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    جيري

    واجه الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، في سنوات طفولته المبكرة، مشكلة في نطق كلمة "غراني" وهي اللفظ الإنجليزي المتعارف لكلمة "جدة"، ولذلك كان الأمير الصغير ينادي جدته دوما بلفظ "غيري"، وهو اسم رجالي يبدو أن الملكة لم تسمح لأحد بأن يناديها به سوى حفيدها. يظهر وليام في الصورة بجانب جدته خلال مراسم تعميد شقيقه الأصغر الأمير هاري.

  • Queen Elizabeth II (rechts) winkt an ihrem 89. Geburtstag am 13.06.2015 vom Balkon des Buckingham Palace mit (v.l.) Urenkel George, Enkel William und dessen Ehefrau Herzogin Kate (Foto: Reuters/S. Wermuth)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    غن غن

    ويبدو أن صغوبة نطق كلمة "غراني" متوارث في العائلة، فبعد مرور السنوات، يواجه الأمير جورج، نجل وليام، نفس المشكلة في نطق الكلمة الصحيحة لمنادة جدته. واختار الأمير الصغير بعد أن أتم عامه الثاني، منادة الملكة بلقب "غن غن"، الأمر الذي كشفت عنه والدته كيت في فيلم تسجيلي عن العائلة المالكة. وسيتم الأمير الصغير هذا الصيف عامه الخامس، وهو على الأرجح سن مناسب للتخلي عن هذا اللقب.

  • Queen Elizabeth II und Prince Philip im September 2017 (Foto: Getty Images/C. Jackson)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    "كرنبتي الصغيرة"

    تجاوز عمر زواج الملكة إليزابيث والأمير جورج، السبعين عاما وهي فترة كافية تجعله يتوقف عن منادتها بـ"الملكة" أو "جلالتك". ولم يكشف عن الاسم المفضل الذي ينادي به الأمير فيليب زوجته إلا العام الماضي فقط وهو cabbage والتي تعني حرفيا "الكرنب". وبعيدا عن الترجمة الحرفية، فإن هذا التعبير بالإنجليزية يعادل جملة "حبيبة قلبي" أو "محبوبتي الصغيرة". آنتيا بندر/ ابتسام فوزي