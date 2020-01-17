انطلاق أعمال القمة الدولية حول ليبيا في برلين

بعد أقل من ساعة ينطلق مؤتمر برلين الذي سيعقد في مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للتباحث حول الأزمة الليبية، في سبيل إعادة الملف إلى النهج الديبلوماسي وإسكات لغة السلاح في بلد دمرته الحرب منذ تسع سنوات.

ويحضر اللقاء طرفا الصراع الرئيسيان، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى بقواته إلى مد سيطرته على العاصمة طرابلس ومن تمّ على باقي ليبيا. كما يحضر المؤتمر عهشر دول على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراع الليبي.

ومنذ أمس السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2020) انطلقة اجتماعات ثنائية تحضيرية لهذا المؤتمر شهدت لقاءات عدة من بينها لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره الأمريكي، ولقاء جمع بين أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أسبوع من مؤتمر موسكو الذي غادره اللواء المتقاعد حفتر دون التوقيع على اتفاقية ق وقف إطلاق النار.

مشاهدة الفيديو 02:19 شارك ترقّب في المشهد الليبي عشية مؤتمر برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3WPkN ترقّب في المشهد الليبي عشية مؤتمر برلين لحلّ الأزمة في ليبيا

من جهتها، كشفت وكالة رويترز استنادا على نسخة حصلت عليها بشكل مسبق، عن متضمنات مسودة الاتفاق التي ستخضع للنقاش في هذه القمة. والتي تدعو أحد أهم نقاطها الرئيسية إلى نزع سلاح الميليشيات أو إدماجهم ضمن قوى الأمن الوطنية، مع سحب الأسلحة الثقيلة والطائرات، مع الدعوة إلى "جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار". يضاف إلى ذلك إطلاق عمليات تبادل الأسرى كخطوة استعادة الثقة.

ومن الأهداف الرئيسية لمؤتمر برلين، غير أن الدبلوماسيين يشعرون بالقلق من إمكانية استغلال الجانبان المتحاربان أي فترة هدوء في القتال لإعادة إمداد الخطوط الأمامية.

ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي تركز عليها مسودة النقاش، حسب رويترز، الاعتراف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية كـ "كيان وحيد" يخول له بيع النفط الليبي، مع حث جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد منشآت إنتاج النفط.

ويأتي ذلك بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.

و.ب/ح.ز (رويترز)