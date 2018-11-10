 انسحاب ميركل يثير مخاوف حول مستقبل التوازنات الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 13.11.2018

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سياسة واقتصاد

انسحاب ميركل يثير مخاوف حول مستقبل التوازنات الأوروبية

في أوروبا هناك خشية من أن تتحول مستشارة ألمانية ضعيفة إلى مشكلة بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية، لأن ميركل لها وزنها الثقيل داخل الاتحاد، وغياب هذه القوة يحتمل أن يتسبب في مشاكل داخل البيت الأوروبي.

Belgien Brüssel - Angela Merkel und Jean-Claude Juncker (Reuters/Y. Herman)

قادرة على العمل ـ هذه هي الجملة المتداولة في الوقت الراهن عندما نصغي إلى السياسيين الأوروبيين في ممرات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. المهم  أن لا تظهر شكوك حول استقرار الحكومة في برلين. وهذا على ما يبدو هو شعار الممثلين المختلفين للمؤسسات الأوروبية ـ في مقدمتها المفوضية الأوروبية. يقال في بروكسل إن السياسة الأوروبية لا يحق أن تتأثر بموجب ذلك. كل شيء يسير كالمعتاد، وألمانيا لها حكومة مستقرة ومستشارة قادرة على العمل. لكن التراجع الجزئي السياسي من طرف المستشارة أنغيلا ميركل يراه كثيرون في أوروبا كخسران سلطة لأقوى رئيسة حكومة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ تلك اللحظة تُطرح علامات استفهام كثيرة في بروكسل.

مختارات

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وبعيدا عن خطاب المستشارة الألمانية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ستربط جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخلي أنغيلا ميركل عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بسؤال واحد: ما الذي يعنيه هذا الخسران في السلطة بالنسبة إلى أوروبا؟ وما الذي سيحصل مع ورش العمل الأوروبية إذا ضعفت ميركل؟ وما الذي سيحصل إذا اختفت ميركل كليا من الساحة الأوروبية؟

حصة اللاجئين

الاتحاد الأوروبي يجتهد في هذا الموضوع من أجل التوصل إلى حل وسط. وإلى حد الآن لم يتم التوصل إلى إجماع. بالعكس فالكثير من دول الاتحاد الأوروبي تقف في مواجهة مع بعضها البعض. وأنغيلا ميركل واجهت انتقادات حادة بسبب سياستها في اللجوء ـ إلا أنها تمكنت في اللحظة الأخيرة من إبرام صفقة اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لتخفف بذلك من قوة الضغط داخل المرجل. إلا أن هذا الاتفاق المثير للجدل سياسيا يحتاج أيضا إلى غالبية أصوات ضمنتها إلى حد الآن ميركل بين الدول الأعضاء الأوروبية.

إصلاح اليورو وأكثر

فرنسا تخطط مع ألمانيا لحل من أجل تأمين اليورو. فمنطقة اليورو وجب توطيدها بشكل أفضل لمواجهة الأزمات، وقد يفقد الرئيس الفرنسي الشريكة لتنفيذ مخططاته. وحتى لو أن المستشارة لا تستجيب لإيمانويل ماكرون في رغبته من أجل تحديد ميزانية لمنطقة اليورو، إلا أنه يحتاجها في وضع سياسي جيد في كتلة الاتحاد المسيحي في برلين لإقامة اتحاد مصرفي شامل. ومن المتوقع بلورة هذا الاتحاد خلال القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر، علما أن إيطاليا تتحول باستمرار إلى خطر مالي غير متوقع. ويخشى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي أن يتفجر الخلاف بسبب الميزانية إذا لم تتوسط ألمانيا.

الشعبوية داخل الاتحاد الأوروبي

ليس هناك حاجة إلى خيال كبير لتصور كيف أن الانضباط الهش أصلا داخل الاتحاد الأوروبي يتراجع للتوصل إلى الإجماع في القمم الأوروبية، إذا لم تتوسط ألمانيا. فالمجر وبولندا ستواصلان إلغاء دولة القانون بدون وجود رئيسة حكومة ألمانية قوية ضمنت إلى حد الآن داخل عائلة أحزاب الشعب الأوروبية حدا أقصى للخسارة. وبعدما أعلنت التخلي عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، لجأ السياسي غونتر أوتنغر إلى تقوية موقف أنغيلا ميركل، معلنا أن بروكسل تريد ميركل ثلاث سنوات أخرى كمستشارة في برلين، فهي تساهم في ضمان استقرار في فترة صعبة للسياسة الأوروبية. ولكن "كمستشارة إلى حين" يمكن أن تفقد تأثيرها في أوروبا.

كاثرين مارتنس/ م.أ.م

  • Angela Merkel in Berlin Besuch Flüchtlingsunterkunft Registrierungszentrum Selfie mit Flüchtlingen Deutschland (picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "الباب المفتوح" بداية النهاية؟

    بعد نجاح منقطع النظير خصوصاً في المجال الاقتصادي، منذ انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الأولى عام 2005، حلمت أنغيلا ميركل بالبقاء مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. لكن "أقوى امرأة في العالم" دخلت الانتخابات الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، وهي في موقف صعب بسبب سياسة "الباب المفتوح"، التي طبقتها في مواجهة موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.

  • Deutschland Hamburg Plakat der AfD Ausschnitt (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    حزب "شعبوي" يحقق مفاجأة مدوية

    كان حلفاؤها في "الحزب المسيحي الاجتماعي"( البافاري) يطالبون بوضع "حد أعلى" لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا سنوياً، لكن ميركل لم تتراجع عن توجهها. ولذلك برز سخط لدى شرائح عريضة من المواطنين، خصوصاً في شرق البلاد. والنتيجة هي صعود "حزب البديل" اليميني الشعبوي للبرلمان الألماني كثالث قوة، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Kabinettssitzung in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    الاشتراكيون الديمقراطيون يتركون ميركل وشأنها

    ورغم أن الاتحاد المسيحي بحزبيه الديمقراطي بقيادة ميركل والبافاري بقيادة زيهوفر، فاز في الانتخابات بالحصول على 32 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أنه كانت تعد أسوأ نتيجة لتحالف المسيحي، منذ عام 1949. لكن حليفهما في الحكم، الحزب الاشتراكي، سجل أكبر خسارة في تاريخه بالحصول على 20.5 في المائة. وقرر الحزب الجلوس في مقاعد المعارضة بدلاً من مواصلة التحالف مع ميركل.

  • Titelseiten Jamaika Koalition (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "جامايكا".. حلم أُجْهِضَ قبل الولادة

    ولهذا اتجهت ميركل للتفاوض مع "حزب الخضر" والحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي) لتشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا". ورغم الاختلاف "الأيديولوجي" بين الأحزاب الأربعة إلا أنه كانت هناك آمال معلقة على التقارب وتقديم تنازلات بعد أربعة أسابيع من المفاوضات الشاقة. غير أن الحزب الليبرالي انسحب مع الساعة الأولى من صباح الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني).

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    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    مستشارة للمرة الرابعة؟

    تراجع الاشتراكيون عن موقفهم وقبلوا بالدخول في مفاوضات. وبعد محادثات صعبة جدا وتنازلات مؤلمة، نجحت ميركل في الوصول بمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي إلى بر الأمان. وبهذا ستبقى ميركل على الأرجح مستشارة لألمانيا، لتكون الولاية الرابعة لها، ما لم تحدث مفاجأة. حيث يجب أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الحكومي. وينتظر أن ينتهي التصويت مطلع آذار/مارس القادم. (صلاح شرارة)

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

خلال 12 عاماً من حكمها حققت المستشارة ميركل نجاحات مذهلة، وخصوصاً على صعيدي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي. والآن تتجه الأمور كي تبقى ميركل مستشارة لولاية رابعة، ولكنها تعرضت قبل ذلك لهزات عنيفة وظروف صعبة. (07.02.2018)  

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