انسحاب الحريري ـ مؤشر على انهيار لبنان ما بعد الحرب الأهلية!

في خطاب تلفزيوني عاطفي مزج بين ذكريات الماضي ودور الأب / الزعيم ومصير لبنان، حسم سعد الحريري ومعه "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، مستقبل دوره في الحياة السياسية اللبنانية على المدى المنظور، إذ قرر الانسحاب من المشهد السياسي بالكامل والعزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد الحريري أنه لن تكون هناك "أي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسمه".

ورغم أن الرأي العام اللبناني، كما الإقليمي كان يتوقع خطوة الحريري بعد سلسلة من التسريبات التي استبقت خطابه، غير أن القرار كان له وقع الصدمة لدى الأنصار كما لدى الخصوم السياسيين. سبب خطوة الحريري تلخصها جملة مفتاحية في خطابه حين قال "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة". قرار الحريري يأتي في سياق داخلي وإقليمي بالغ الدقة، يعاني فيه لبنان من وطأة أزمة مركبة سياسية واقتصادية ومالية منذ عام 2019.

فهل يئس الحريري أم أنهكته 17 سنة، أمضى جلها في جهود استنزاف فرضته تقلبات الحياة السياسية اللبنانية، سعى فيها حسب قوله، لأن يكون وفيا لإرث والده رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005، في قلب بيروت في سياق سلسلة اغتيالات هزت حينها لبنان والمنطقة. الحريري أكد أن مشروع والده السياسي كان يقوم على تفادي الحرب الأهلية بأي ثمن وبضمان حياة كريمة للبنانيين. وأوضح في خطاب تبرير انسحابه، أنه نجح في تحقيق الهدف الأول وفشل في الثاني. وتعمل إيران على استغلال الأزمة الحالية لزيادة نفوذها في المنطقة، ما يضع لبنان على فوهة الاستقطابات الإقليمية في المنطقة. صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية كتبت في الصيف الماضي (19 يوليو/ تموز2021) "الفوضى الحالية في لبنان تقوي ميليشيا حزب الله الإرهابية الشيعية المدعومة من طهران. وهذا ما من شأنه أن يغير موازين القوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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الفاجعة ألقت بسعد الحريري في معترك السياسة

ذاكرة لبنان الحديثة مليئة بمآسٍ وفواجع كانت عائلة الحريري في قلبها. فقبل 17 عاماً، شهد وسط بيروت جريمة اهتز لها العالم، حين اغتيل والد سعد، رفيق الحريري، أصابع الاتهام وجهت لنظام الأسد وحليفه حزب الله. بعدها وجد سعد الحريري نفسه مقذوفا به إلى المعترك السياسي اللبناني بالغ التعقيد الذي تتداخل فيه الحسابات الداخلية بالرهانات الإقليمية. وقد اغتيل الحريري، صحبة 14 شخصا آخرين في 14 من فبراير/ شباط 2005 في اعتداء استعمل فيه حوالي ألفي كيلوغرام من مادة "تي.إن.تي" شديدة الانفجار. وبزغ اسم الراحل في الساحة اللبنانية بداية الثمانيات كفاعل اقتصادي حاول التخفيف من الآثار المدمرة للاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

على المستوى السياسي لمع نجم رفيق الحريري على هامش رعاية السعودية لمؤتمر الطائف الذي وضع نهاية للحرب الأهلية اللبنانية. المؤتمر تمخض عن اتفاق رسم معالم المشهد السياسي اللبناني عبر معادلة دقيقة تُقتسم بموجبها السلطة عبر نظام محاصصة يوزع المناصب الرئيسية بين المكونات الدينية الثلاثة الكبرى في البلاد (المسيحيين والسنة والشيعة). وقاد رفيق الحريري بعدها خمس حكومات بشكل متفرق بين عامي 1992 و2004. ولا يزال اغتياله حدثا مؤسسا في المشهد السياسي اللبناني من حيث ارتداداته المؤثرة إلى يومنا هذا. الاغتيال عمق جروح السياسة في لبنان بين مختلف الأحزاب والطوائف، خصوصا وأن الجريمة وقعت في زمن كان نظام الأسد في سوريا يمارس فيه وصاية كاملة على لبنان عبر حليفه حزب الله. وشهران فقط بعد تلك الجريمة، غادرت القوات السورية لبنان تحت الضغط الدولي، بعد تواجد دام 29 عاما. وفي عام 2020 أدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة عضوا في جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالتآمر لقتل رفيق الحريري. غير أن الحزب نفى أي دور له في عملية الاغتيال.

نزع سلاح حزب الله وفشل النخب السياسية

يشكل سلاح حزب اللهأحد أكبر القضايا الخلافية ف لبنان، بين من يرى فيه "سلاح مقاومة" ومن يعتبره جيشا موازيا للجيش اللبناني، يضعف سلطة الدولة. وكان سعد الحريري قد جعل في البداية من نزع سلاح الحزب الشيعي قضية مركزية، قبل أن يضعها جانبا، ما جلب له انتقادات حلفائه في الداخل والخارج، بل وهناك من اتهمه بالتخلي عن مبادئ " قوى 14 آذار". سكوت الحريري عن هذه القضية جاء في سياق صفقة عام 2016 مكنت ميشيل عون (مسيحي) من أن يصبح رئيسا للجمهورية بدعم من حليفه حزب الله، فيما تولى الحريري للمرة الثانية رئاسة الوزراء.

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"فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (26 يناير/ كانون الثاني 2022) كتبت بهذا الصدد، معلقة على انسحاب الحريري "في أي مكان آخر، إعلان زعيم انسحابه من الحياة السياسية بعد فشله عدة مرات في تشكيل الحكومة، قد لا يشكل حدثا يهيمن على التقارير الإعلامية. غير أن هذه البديهة لا تنطبق على النظام اللبناني، حيث المؤسسات شيء وهياكل السلطة غير الرسمية شيء آخر. فالدولة مجرد واجهة لكارتل من أمراء الحرب وزعماء العشائر والأوليغارشيه الذين يحكمون مثل اللوردات الإقطاعيين وفق المجموعات العرقية (والدينية) المختلفة: مسلمون شيعة وسنة ومسيحيون ودروز.

ضياع الثروة وخسارة الصداقة مع السعودية

ورث الحريري تحالف والده مع السعودية، وعرف في السنوات الأولى لمشواره السياسي بقربه الوثيق من القصر الملكي في الرياض، وكان يضع نزع سلاح حزب الله في مقدمة أجندته السياسية. كما اضطلع كزعيم للسنة بدور رائد في مواجهة حلفاء سوريا وإيران في لبنانوعلى رأسهم حزب الله. وهكذا قاد تحالف "قوى 14 آذار" المدعوم من الغرب والسعودية. الصراع مع حزب الله تحول لمواجهة عسكرية قصيرة تمكن خلالها الحزب الشيعي من السيطرة الكاملة على بيروت.

تعتبر شركة "سعودي أوجيه" المملوكة للحريري ومقرها السعودية إحدى ركائز ثروة الحريري وإحدى مصادر التمويل الأساسية لنشاطه السياسي في لبنان. علاقة الحريري التي كانت شبه حميمية مع السعودية، تدهورت إلى الحضيض عام 2017، حينما انتشرت في العالم رواية تقول إن سعد الحريري تم احتجازه خلال زيارته للسعودية، حيث أجبر خلالها على الإعلان على استقالته. رواية تم نفيها رسميا من الجانبين (السعودية والحريري)، غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي توسط حينه لحل الأزمة، أكد رواية احتجاز الحريري. فبعد تلك الوساطة تمكن الحريري من العودة إلى بيروت.

خطوة الحريري إقرار بسيطرة حزب الله على لبنان؟

شكل سعد الحريري أول حكومة ائتلافية له عام 2009، بعد فوزه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، حكومة أطيح بها عام 2011 في سياق احتقان سياسي ارتبط بمحكمة الحريري. بعدها غادر إلى الخارج حيث مكث فترة طويلة تزامنا مع انهيار الوضع في سوريا وارتداداته على لبنان. ورغم غيابه عن موقع لأحداث، عرق عن الحريري تصريحاته المنتقدة لدور حزب الله في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد.

وانسحاب الحريري الا، من الحياة السياسية ومن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لم يصاحبها حل لحزبه "تيار المستقبل"، وبالتالي قد يكون هذا الانسحاب مؤقتا وقد يتم التراجع عنه إذا اختفت مسبباته. قرار الحريري يمكن اعتباره احتجاجا أيضا على النخب السياسية الأخرى العاجزة عن حل مشاكل البلاد والتي انقلبت عليه أحيانا. فهناك من يرى أن "القوات اللبنانية" على سبيل المثال عملت على ضرب الحريري من الظهر رغم اعتماد ما أسماه بسياسة اليد الممدودة. ويرى الكثير من المراقبين أن سيادة لبنان باتت أكثر من أي وقت مضى مرتهنة لإيران عبر حليفها حزب الله. وبهذا الشأن عبر وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، عن موقف في هذا الاتجاه واعتبر أن قرار انسحاب الحريري "يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان". الحريري نفسه قال في خطابه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني".

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار فتنة جبل لبنان سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار قيام لبنان الكبير بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار الميثاق الوطني شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار إنهاء حكم شمعون تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار العصر الشهابي من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار الحرب الأهلية تندلع شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار بيروت تشتعل قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار حزب الله يخرج منتصرًا انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار الاغتيالات تستمر استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار حراك لبنان لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام الكاتب: إسماعيل عزام



ولكن هل يخدم انسحاب الحريري بالضرورة أجندة حزب الله؟ السياسة ليست علما دقيقا، وكل خطوة قد تولد خطوات غير متوقعة. قرار الحريري سيخلف فراغا في مشهد محكوم دوما بتوازنات المحاصصة الطائفية. فمن سيمثل المسلمين السنة؟ ليس واضحا بعد، وما إذا كان تراجع الحريري مؤقتا أم نهائيا. في الحالة الثانية فإن انسحابه قد يفتح البلاد أمام قيادة سنية جديدة قد ترضي السعودية الداعم التقليدي لسنة لبنان. قيادة قد تلعب دورا أكثر صرامة في مواجهة إيران عبر حزب الله. وبالتالي فإن الأخير قد يكون أول المتضررين من هذا التحول. فالسعودية قد تدعم زعيما سنيا قويا يطرح على الأجندة اللبنانية تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 الذي ينص صراحة على نزع سلاح حزب الله، وهو ما تفاده الحريري لحد الآن.

حياة أو موت ـ الخوف من تفكك لبنان ..

تعكس عائلة الحريري إلى حد بعيد الواقع اللبناني بكل تناقضاته، وعزوفها عن السياسة قد يكون مؤشرا إضافيا على تحول جوهري في المشهد اللبناني، في وقت تجتاز فيها البلاد إحدى أسوأ المراحل في تاريخها. وقد لعب الحريري دورا رئيسيا منذ وفاة والده، حيث خاض معارك سياسية على عدة جبهات استعمل فيها سلاح المواجهة تارة وتسويات ومهادنة تارة أخرى، بل والابتعاد عن ساحة المعركة أحيانا. وفي خطاب الانسحاب/ العزوف قال الحريري إن "هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة.. هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم". فالحياة تحولت فعلا لكثير من اللبنانيين إلى كوابيس لا تنتهي تتراوح بين الفقر والديون وفشل النخبة السياسية لدرجة أن الكثيرين يرون أن الوضع الحالي ربما يكون أسوأ حتى مما كان عليه إبان الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما.

مشاهد الحياة اليومية للبنان توحي للأسف بآفاق لا تسعد القلوب، فمحلات المجوهرات والمصارف باتت تؤمن بألواح من الصلب، فيما اكتسح الشوارع فقراء ومتسولون جدد، كانوا إلى وقت قريب منهمكين في عملهم وفي حياتهم الأسرية العادية. فقد انهارت الطبقة الموسطى ودفع العوز بالكثيرين إلى حافة المجتمع. والأكثر من ذلك فإن قرار الحريري في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ربما يكون مؤشرا على نهاية لبنان ما بعد الحرب الأهلية ونهاية لنظام قائم على محاصصة أنتجت نخبة سياسية ذات أفق ضيق لا يتجاوز الطائفة، وأغرقت البلاد في مستنقع لا ينتهي أفرز نظاما اقتصاديا غير قابل للحياة وبات على وشك لانهيار. فهل يتفكك لبنان؟ كابوس بات للأسف أقرب للواقع أكثر من أي وقت مضى.

حسن زنيند