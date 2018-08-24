اندلاع حريق كبير في غابة شمال العاصمة الألمانية

اندلع حريق كبير في غابة تقع على مسافة نحو 20 كيلومترا من بوابات العاصمة الألمانية برلين. وأعلنت قوات الإطفاء اليوم الاثنين (22 نسيان/ أبريل 2019) أن الحريق اندلع الليلة الماضية في الغابة التي تقع شمالي برلين في مساحة تبلغ 2.5 هكتار، وأفادت القوات بتوقف الحريق عن التمدد في الوقت الراهن.

ولم يتضح بعد سبب الحريق أو حجم الأضرار الذي خلفه. بيد أن قوات الإطفاء أوضحت أن الشرطة أبلغت بوقوع الحريق في الساعة الثالثة صباحا، وذكرت أن مائة فرد هرعوا إلى مكان الحادث، وقد قل عدد الأفراد بحلول ما قبل الظهر ليصل إلى نحو 50 فردا.

وتعد ولاية براندنبورغ، التي تحيط ببرلين، من أكثر الولايات الألمانية عرضة لخطر حرائق الغابات، إذ أن التربة هناك تتسم بالطابع الرملي على نحو خاص في العديد من المناطق كما أن هناك نسبة كبيرة من غابات الصنوبر.

ويشار إلى أن العديد من الحرائق الكبيرة قد اندلعت في العام الماضي في براندنبورغ بسبب طول فترة الحر والجفاف.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)