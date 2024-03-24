حرائق وانقطاع الكهرباء جراء هجمات جوية روسية على أوكرانيا

أكد مسؤولون أوكرانيون أن هجوما جويا واسع النطاق شنه الجيش الروسي واستهدف منشآت وبنيات تحتية للطاقة في أوكرانيا. ونددت ألمانيا باستهداف بنيات الطاقة الحيوية في أوكرانيا وتعهدت بمواصلة دعمها لإعادة تشغيل محطات الطاقة.

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجمات جوية واسعة النطاقفي الساعات الأولى من صباح الأحد (24 مارس/ آذار 2024)، مما أسفر مجددا عن اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء في أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن الحطام المتساقط ألحق أضرارا بشبكات التدفئة والكهرباء في مدينة كريفي ريه الصناعية جنوبي أوكرانيا. وأضاف ليساك أنه نتيجة لذلك، بشكل مؤقت.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنه تم أيضا استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا. وقال الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي، عبر تليغرام، "اندلع حريق هناك، حيث كان رجال الإطفاء في الخدمة".

وأضاف كوزيتسكي أنه بعد ساعات قليلة، خلال حالة تأهب جوي على مستوى البلاد، ضرب صاروخان روسيان من طراز كينجال فائق الصوت نفس المكان. وقال كوزيتسكي إنه تم تحذير رجال الإطفاء في الوقت المناسب وفروا إلى بر الأمان.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، انطلقت الهجمات الروسية خلال الليل من 14 قاذفة استراتيجية فوق منطقة الفولجا. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 28 طائرة مسيرة مقاتلة من شبه جزيرة القرم .

واعترض الجيش الأوكراني 18 صاروخ كروز و25 طائرة مسيرة. وقالت القوات الجوية إن الدفاعات الجوية انتشرت في كافة أنحاء البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت أوكرانية لتوليد الطاقة ولإنتاج الغاز.

وقال بيان الوزارة "الليلة الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات مسيرة على منشآت الطاقة الكهربائية وإنتاج الغاز والأماكن التي يتم فيها تجميع واختبار القوارب المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه، نتيجة للضربة، أصبح عمل المؤسسات الصناعية لتصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر غير منظم، كما تم تدمير المعدات العسكرية والأسلحة الأجنبية الصنع التي نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا.

تسببت الهجمات الروسية في حرمان ستة مستشفيات وأكثر من 150 مدرسة وثلاثة آلاف منزل بقطنها 76 ألف نسمة من التدفئة, صورة من: Sergey Bobok/AFP

تنديد ألماني

وفي برلين أدانت وزيرة التنمية الفيدرالية سفنيا شولتسه الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا في نهاية هذا الاسبوع. وتؤكد في الوقت نفسه الدعم الألماني لأوكرانيا من أجل حماية أفضل لأنظمة الطاقة.

وقالت شولتسه: "إن التدفئة والكهرباء من أجل الناس أمر "أساسي". وأضافت أن أوكرانيا لديها بالفعل القدرة وأثبتت أنها قادرة على توفير هذه البنية التحتية المهمة ويمكنها إعادة بنائها بسرعة، "وستواصل ألمانيا القيام بذلك ونحن نعمل معًا" لحماية المحطات المركزية والفرعية بشكل أفضل في المستقبل بحيث تكون خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير ذات جدوى.

الجيش الأوكراني استهدف سفينتي إنزال روسيتين

وفيما يبدو ردا أوكرانيا على الهجوم الروسي، قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات شنها في وقت مبكر اليوم الأحد على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كما استهدف مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية قصف الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا قال في وقت سابق اليوم الأحد إن أوكرانيا شنت هجوما جويا كبيرا وإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

انتهاك للمجال الجوي البولندي

وقالت القوات المسلحة البولندية إن أحد صواريخ كروز الروسية التي أُطلقت صوب منطقة لفيف بغرب أوكرانيا انتهك المجال الجوي للبلاد.

وذكرت على منصة إكس "دخل جسم الأجواء البولندية قرب بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) لمدة 39 ثانية... وخلال تحليقه رصدته أنظمة الرادار العسكرية".

وقال ياتسيك غوريشيفسكي المتحدث باسم الجيش البولندي للصحفيين إن الصاروخ قطع نحو كيلومترين في المجال الجوي البولندي قبل أن يعود إلى أوكرانيا.

ولم تعلق روسيا بعد. وذكرت وارسو أنها ستطالب موسكو بتفسير.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش إن وارسو ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا.

م.س/ ع.ش ( رويترز، د ب أ)