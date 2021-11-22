 انخفاض قياسي جديد لليرة التركية بعد تصريحات أردوغان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية بعد تصريحات أردوغان

هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها أنه لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد

هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها أنه لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة.

تراجعتالليرة التركية مجدداً صباح اليوم (الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إذ فقدت 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، غداة تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها عدم رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر الصرف.

 ويضغط رئيس الدولة على البنك المركزي كل شهر لخفض أسعار الفائدة رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21.31 بالمئة وقد يبلغ 30 بالمئة في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء في الاقتصاد. وفي تصريحات نُشرت مساء الأحد، لكنها سُجلت السبت، تحدث أردوغان عن تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا لتبرير سياساته. وقال "كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا" و"بإذن الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن".

 

 وبذلك يكون أردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.  وكتبت الجمعية التي تمثل حوالي 85 بالمئة من رجال الأعمال وأبرز المصدرين " أن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك".

مشاهدة الفيديو 13:38

مسائية DW: أزمة الليرة التركية.. ما تأثيراتها داخلياً وخارجياً؟

وأضافت في بيان أصدره مكتبها في واشنطن "وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق". ورداً على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد، وقال فيه "إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئًا".

 

و خسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلىارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة. وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعاً بنسبة 50 بالمئة خلال عام.

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب / د.ب.أ)

  • في25 تموز يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنه قضية إرهاب وتجسس، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بداية القصة

    في 25 تموز/ يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنها قضية "إرهاب" و"تجسس"، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

  • في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترمب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترمب على تويتر: أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20% بينما سترتفع على الصلب 50%.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ترامب: "الليرة تنهار أمام دولارنا القوي"

    في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترامب على تويتر: "أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20 بالمائة بينما سترتفع على الصلب 50 بالمائة".

  • انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى حوالي 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان يتلقى "طعنة في الظهر".. ويستعد للقادم

    انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر"، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان الاستقرار المالي.

  • الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة خدمة التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أميركا للسلطات التركية.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    خلافات واشنطن- أنقرة تبدأ من فتح الله غولن

    الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة "خدمة" التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أمريكا للسلطات التركية.

  • في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجلات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تدعم أكراد سوريا.. "الإرهابيون" بنظر تركيا!

    في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجالات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

  • عدا عن أن بعض وسائل الإعلام التركية تتهم المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة أنجيرليك الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    الإعلام التركي يتهم واشنطن بالمشاركة في الانقلاب

    عدا عن ذلك تتهم بعض وسائل الإعلام التركية المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة "أنجيرليك" الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

  • وبعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض الكبيرة التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بعيدًا عن السياسة.. الأزمة لها جذور اقتصادية أيضًا

    بعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

  • لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    إجراءات تركية لإنقاذ الوضع

    لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

  • هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعةإلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي، وكان قبل ذلك قد أعلن أنه إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان: "لديهم الدولار ولنا الله"

    هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى مثل "خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي"، وقال قبل ذلك: "إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله".

  • البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترمب تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لم لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تراقب.. وتساوم أنقرة

    البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لو لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

  • وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ميركل: "لا نريد انهيار اقتصاد تركيا"

    وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف"، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تركيا .. ارتفاع الأسعار بسبب تراجع قيمة الليرة والتضخم  

مواضيع ذات صلة

ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

الليرة التركية تواصل الهبوط وأردوغان يدافع عن استراتيجيته 22.11.2021

فرحة لم تتم، فبعد تعاف قصير لليرة التركية من كبوتها عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، عادت وسجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولار بعد تصريحات للرئيس أردوغان خلال اجتماع لمجلس وزرائه. أردوغان جدد موقفه الداعم لخفض الفائدة.

Turkish President Tayyip Erdogan speaks during the groundbreaking ceremony of Sazlidere Bridge over the planned route of Kanal Istanbul, in Istanbul, Turkey June 26, 2021. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

أردوغان يبشر بنموذج اقتصادي صيني في تركيا! 09.12.2021

يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟

ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 24: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) welcomes Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan (L) with an official ceremony at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on November 24, 2021. Ali Balikci / Anadolu Agency

ما سر سعي تركيا للتقارب مع منافسيها في الشرق الأوسط؟ 03.12.2021

تريد تركيا تحسين علاقاتها مع الدول المنافسة لها في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات ومصر وإسرائيل. يرى مراقبون أن هناك جملة متغيرات جيوستراتيجية تدفع أنقرة لتحسين علاقاتها مع منافسيها الذين رحبوا بالتقارب التركي.