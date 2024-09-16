تراجع أعداد طالبي اللجوء بأوروبا خلال النصف الأول من العام

سجلت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تراجعاً طفيفاً في أعداد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا خلال النصف الأول من 2024. وقالت إن ألمانيا تلقت نحو 30 ألف طلب أقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

أظهرت أرقام رسمية، الاثنين، (16 سبتمبر/أيلول 2024)، انخفاض عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، قليلاً، خلال النصف الأول من العام، ولكنه لا يزال أكثر من نصف مليون.

وقد سجلت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ومقرها مالطا، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية حزيران/يونيو، ما مجموعه 513 ألف طلب جديد، بانخفاض طفيف قدره 6 آلاف طلب، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وتتضمن الإحصائيات أرقاماً من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، اللتين ليستا جزءا من الاتحاد.

وتم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بين الدول الـ 29 في ألمانيا مجدداً، بواقع 124 ألف طلب، أو ما يقرب من ربع العدد الإجمالي للطلبات.

ومع ذلك، قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن السلطات الألمانية تلقت نحو 30 ألف طلب أقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، تلقي أكثر من مليون طلب لجوء في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية العام.

وقد تم استلام نحو 71 ألف طلب لجوء من سوريا التي مزقتها الحرب، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق، تبعتها أفغانستان بواقع 45 ألف طلب، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 18%.

كما تقدم من فنزويلا 37 ألف شخص بطلبات لجوء، معظمهم لإسبانيا. ولا يشمل هذا الرقم ما يقرب من 4.5 مليون شخص من أوكرانيا سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي، وحصلوا على حماية مؤقتة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير من عام 2022.

ومن حيث المقارنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية من حيث القيمة المطلقة خلال النصف الأول من العام، بواقع 88 ألف طلب، وهو عدد الطلبات نفسه التي تم تسجيلها في العام الماضي تقريباً. ثم تلتها إيطاليا مباشرة في المركز الثالث بواقع 85 ألف طلب، بزيادة قدرها الثلث تقريباً.

أما بالنسبة لعدد السكان، فقد سجلت دولة قبرص الصغيرة حجماً، أكبر عدد من طلبات اللجوء، بواقع 4900 طلب.

ع.ح/ف.ي (د ب أ)