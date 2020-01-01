"انجدوني من حماتي".. أغرب ما تعرضت له شرطة برلين في رأس السنة

بذلت قوات الشرطة والمطافئ في برلين مجهودا مضاعفا في رأس سنة 2020 عن رأس السنة العام الماضي. وكان 2000 رجل شرطة في حالة عمل دائم في شوارع برلين. وهرع رجال المطافئ 1500 مرة لنجدة مستغيثين، من بينها 617 مرة كان عليهم فيها التدخل لإطفاء حرائق، وهي نسبة تزيد 50 في المائة عن رأس السنة 2018/ 2019، بحسب موقع "ار بي بي 24" الألماني.

ومن أغرب مكالمات الطوارئ التي تلقتها الشرطة في برلين في رأس السنة نداء استغاثة من شخص في حي "فيدينغ" يطالب فيه الشرطة بالمجئ لنجدته من حماته، وكتبت شرطة برلين بنفسها على موقع تويتر: "رجل يائس في فيدينغ يتصل هاتفيا بالنجدة للمرة الثانية. ويقول من فضلكم ينبغي أن تمشي حماتي (من هنا)..".

وبحسب شبكة التحرير الصحفي الألمانية "ار ان دي" فإن عددا كبيرا من مستخدمي تويتر تفاعلوا مع هذه التغريدة متفهمين الموقف، وقال أحدهم ردا على الشرطة: "لا أعرف الآن على من أشفق؟ أأشفق عليكم أم على صاحب الاتصال؟"

وكتب آخر: "صحيح أن الأمر لا يستحق الاتصال بالنجدة، لكني أشعر بالأسف لكم".

ظلت شرطة برلين طوال ليلة رأس السنة وأول ساعات العام الجديد تبلغ عبر تويتر عن العمليات التي تقوم بها "ولم تكن الاستغاثة من الحماة هي الواقعة الغريبة الوحيدة في تلك الليلة"، تقول "ار ان دي". فقد أبلغت الشرطة أن مجموعة من ستة أفراد في حي تريبتو أخذوا في تسديد طلقات من مسدسات صوت على المارة.

الشرطة الألمانية وقوات الإنقاذ والمطافئ كانت لديها مشاركة تزيد 50 في المائة عن العام الماضي في خلال فعاليات الاحتفال برأس السنة 2020

وقبل الاحتفال برأس السنة كان هناك نقاش حامي الوطيس في ألمانيا حول حظر الألعاب النارية من أجل حماية المناخ. وغردت الشرطة في رأس السنة تقول إن رجلا في حي ليشترفيلده كان يقوم بنثر شماريخ غير مشتعلة، وأضافت أنها تحقق في الأمر.

هنا تخبر في هذه التغريدة عن شجار وقع أمام أحد البارات وتقول: "في حي شارلوتنبورغ أمام بار أخذ 5 أو 6 أشخاص يضربون بعضهم البعض، أهلا بكم في رقم الطوارئ 110".

لكن عدد المشاركين في شجار عند محطة الترام في فريدريشسفيلده كان حوالي 10 أشخاص.

وفي حي تيرغارتن (حديقة الحيوان) اختبأ رجل وسط الأشجار بعدما ضرب رجلا آخر.

موقف غريب وقع أيضا من رجل آخر في هيلرسدورف. وقالت الشرطة على تويتر إن هذا الرجل "يقوم بأعمال شغب أمام باب منزل إحدى السيدات ويريد أن يدخل البيت، لكنها تقول لا. وكرد فعل أخذ يقذف المارة بالقوارير".

لم يقتصر الشجار على الرجال ففي حي شارلوتنبورغ وقع عراك بين امرأتين. وتقول الشرطة في التغريدة هنا: "قامت واحدة منهما بضرب الأخرى على رأسها بقارورة. أهلا بكم في رقم الطوارئ 110".

حتى الشبان لم يسلموا هم أيضا من ارتكاب أعمال عنف كما تخبر الشرطة في التغريدة التالية حيث كتبت: "ماذا يفعل شابان اثنان في ليلة رأس السنة في فيلمرسدورف؟ واضح، إنهما يقفزان هنا وهناك فوق السيارات ويحطمان زجاجها الأمامي.

صلاح شرارة