"انجدوني من حماتي".. أغرب ما تعرضت له شرطة برلين في رأس السنة

بذلت قوات الشرطة والمطافئ في برلين مجهودا مضاعفا في رأس سنة 2020 عن رأس السنة العام الماضي. وكان 2000 رجل شرطة في حالة عمل دائم في شوارع برلين. وهرع رجال المطافئ 1500 مرة لنجدة مستغيثين، من بينها 617 مرة كان عليهم فيها التدخل لإطفاء حرائق، وهي نسبة تزيد 50 في المائة عن رأس السنة 2018/ 2019، بحسب موقع "ار بي بي 24" الألماني.
ومن أغرب مكالمات الطوارئ التي تلقتها الشرطة في برلين في رأس السنة نداء استغاثة من شخص في حي "فيدينغ" يطالب فيه الشرطة بالمجئ لنجدته من حماته، وكتبت شرطة برلين بنفسها على موقع تويتر: "رجل يائس في فيدينغ يتصل هاتفيا بالنجدة للمرة الثانية. ويقول من فضلكم ينبغي أن تمشي حماتي (من هنا)..".
وبحسب شبكة التحرير الصحفي الألمانية "ار ان دي" فإن عددا كبيرا من مستخدمي تويتر تفاعلوا مع هذه التغريدة متفهمين الموقف، وقال أحدهم ردا على الشرطة: "لا أعرف الآن على من أشفق؟ أأشفق عليكم أم على صاحب الاتصال؟"
وكتب آخر: "صحيح أن الأمر لا يستحق الاتصال بالنجدة، لكني أشعر بالأسف لكم".
ظلت شرطة برلين طوال ليلة رأس السنة وأول ساعات العام الجديد تبلغ عبر تويتر عن العمليات التي تقوم بها "ولم تكن الاستغاثة من الحماة هي الواقعة الغريبة الوحيدة في تلك الليلة"، تقول "ار ان دي". فقد أبلغت الشرطة أن مجموعة من ستة أفراد في حي تريبتو أخذوا في تسديد طلقات من مسدسات صوت على المارة.
الشرطة الألمانية وقوات الإنقاذ والمطافئ كانت لديها مشاركة تزيد 50 في المائة عن العام الماضي في خلال فعاليات الاحتفال برأس السنة 2020
وقبل الاحتفال برأس السنة كان هناك نقاش حامي الوطيس في ألمانيا حول حظر الألعاب النارية من أجل حماية المناخ. وغردت الشرطة في رأس السنة تقول إن رجلا في حي ليشترفيلده كان يقوم بنثر شماريخ غير مشتعلة، وأضافت أنها تحقق في الأمر.
هنا تخبر في هذه التغريدة عن شجار وقع أمام أحد البارات وتقول: "في حي شارلوتنبورغ أمام بار أخذ 5 أو 6 أشخاص يضربون بعضهم البعض، أهلا بكم في رقم الطوارئ 110".
لكن عدد المشاركين في شجار عند محطة الترام في فريدريشسفيلده كان حوالي 10 أشخاص.
وفي حي تيرغارتن (حديقة الحيوان) اختبأ رجل وسط الأشجار بعدما ضرب رجلا آخر.
موقف غريب وقع أيضا من رجل آخر في هيلرسدورف. وقالت الشرطة على تويتر إن هذا الرجل "يقوم بأعمال شغب أمام باب منزل إحدى السيدات ويريد أن يدخل البيت، لكنها تقول لا. وكرد فعل أخذ يقذف المارة بالقوارير".
لم يقتصر الشجار على الرجال ففي حي شارلوتنبورغ وقع عراك بين امرأتين. وتقول الشرطة في التغريدة هنا: "قامت واحدة منهما بضرب الأخرى على رأسها بقارورة. أهلا بكم في رقم الطوارئ 110".
حتى الشبان لم يسلموا هم أيضا من ارتكاب أعمال عنف كما تخبر الشرطة في التغريدة التالية حيث كتبت: "ماذا يفعل شابان اثنان في ليلة رأس السنة في فيلمرسدورف؟ واضح، إنهما يقفزان هنا وهناك فوق السيارات ويحطمان زجاجها الأمامي.
صلاح شرارة
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
مزيد من الاسترخاء
عبر 64 في المائة من الألمان عن رغبتهم في الاسترخاء خلال العام الجديد، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة DAK الألمانية للتأمين الصحي. يمكننا بالتأكيد أن نضع لكم صورة جبال من الملفات مصفوفة على طاولة المكتب أو صورة موظف يصدم رأسه بالمكتب. لكن ألا تعتقدون أن صورة هذا القط أفضل وتدعو للاسترخاء؟!
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
مزيد من الوقت مع الأسرة والأصدقاء
مع اقتراب العام من نهايته، يزيد الضغط الاجتماعي بسبب كل ما ينتظر الألمان من تجمعات عائلية للاحتفال بعيد الميلاد، بكل ما يميز ذلك من موائد شهية. وبسبب ازدحام جداول أعمال الغالبية، يتساءل الكثيرون عن إمكانية حل معضلة ضيق الوقت بشكل عام، ولهذا قرر 64 في المائة من الألمان إعادة ترتيب أوراقهم والتخطيط لقضاء المزيد من الوقت مع الأسرة والأصدقاء خلال 2020.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
الحفاظ على البيئة
يبدو أن اعتصام ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ وتظاهرات "جمعة من أجل المستقبل" دفعا الألمان لتغيير رأيهم. فبالرغم من أن شؤون البيئة وحماية المناخ لم يكونا ضمن أولويات الألمان العام الماضي، إلا أن 64 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم في العيش بطريقة أقل ضرراً بالبيئة عام 2020.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
ممارسة المزيد من الرياضة
56 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع تحدثوا عن رغبتهم في أن يكونوا أكثر نشاطاً في 2020. إلا أن عادة وضع الخطط بحسن النية في بداية العام تنتهي غالباً بضياع كل هذه الخطط حين قدوم العام الجديد. لكن 54 في المائة من الألمان أكدوا أنهم سيعملون على تنفيذ خططهم على الأقل لأول أربعة أشهر من العام القادم.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
تخصيص وقت للنفس
لا تقتصر هذه الأمنية فقط على تخصيص وقت لممارسة الجري، على سبيل المثال، وإنما المقصود هو إحساس مشابه لما لذلك الشعور الذي يغمرك عندما تستلقي على الشاطئ دون الحاجة إلى القيام بأي شيء. ولهذا قرر 53 في المائة من الألمان تخصيص المزيد من الوقت لأنفسهم في 2020.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
تناول طعام صحي
وجبات طبيعية مليئة بالخضروات وخالية من الغلوتين وتحتوي على كميات منخفضة من الكربوهيدرات والصوديوم والدهون أو غيرها من الأطعمة التي يمكن بتناولها تحسين عاداتنا الغذائية، حتى دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي محدد. كل ما عليك القيام به هو إضافة المزيد من المكونات الطازجة لطعامك، وهو ما قرر 53 في المائة من الألمان القيام به خلال العام الجديد.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
تخفيف الوزن
بالرغم من أن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة يمكنهما الحد من زيادة الوزن، قرر 36 في المائة من الألمان محاولة تخفيف أوزانهم خلال العام الجديد. ولتحقيق هذا الهدف، عليك أولاً التخلص من كل الطعام غير الصحي الممتلئ بالدهون والسكر، حتى لو كان هذا الطعام ألذ وأشهى!
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
توفير المزيد من المال
بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الألمان يميلون لتوفير أموالهم، تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن شعوب كل من هولندا والدنمارك والسويد وسويسرا والنرويج أكثر حرصاً على توفير المال مقارنة بالألمان. إلا أنه لا يمكن إنكار أن 31 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم في توفير المزيد من المال خلال عام 2020.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
قضاء وقت أقل على الإنترنت
وفقاً لدراسات علمية، فإن تصفح الإنترنت يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان مثل مسكنات الألم، وخاصة عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك يرغب 27 في المائة من الألمان في وضع هواتفهم جانباً خلال عام 2020. بل وتزيد هذه الرغبة أكثر لدى من تترواح أعمارهم ما بين 14 و29 عاماً.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
مشاهدة تلفزيون أقل
القدرة على تحقيق كل الأمنيات السابقة تعني امتلاك القليل من الوقت للتحديق في شاشة التلفزيون خلال 2020. قرر 19 في المائة من الألمان الحياة دون تلفزيون، وهو ما يعني بالمناسبة توفير المال حيث ستقوم بإلغاء الاشتراك في البث.
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
تناول كحول أقل
العلاقة التي تربط الألمان بالبيرة حقيقية، حيث تأتي ألمانيا في المركز الرابع عالمياً في استهلاك البيرة بعد جمهورية التشيك وناميبيا والنمسا. وبالرغم من أن 15 في المائة من الألمان يرغبون في استهلاك كمية أقل من المشروبات الكحولية عام 2020، ليس من الواضح إن كان هذا يعني استهلاكاً أقل للبيرة، أو أن من شملهم الاستطلاع هم فقط من يشربون النبيذ!
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بالصور: هذه أمنيات الألمان لعام 2020
الإقلاع عن التدخين
عبر 11 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الخاص بأمنيات العام الجديد عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وهي نفس نسبة العام الماضي، إذ أن واحداً من كل أربعة ألمان يدخنون. وأشارت دراسات علمية إلى أن النجاح في التمسك بالإقلاع عن التدخين لا يلقى التقدير الكافي من الجميع!