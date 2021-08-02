 انتهاء ″عملية الخطف المحتملة″ لسفينة قبالة شواطئ الإمارات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2021

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انتهاء "عملية الخطف المحتملة" لسفينة قبالة شواطئ الإمارات

أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بأن الأفراد الذين كانوا قد صعدوا على متن سفينة بالقرب من سواحل الإمارات، غادروها، وذلك بعد يوم من حديث الهيئة عن حادثة خطف محتملة. ولا تزال تفاصيل ما حدث غير واضحة.

سفن في مضيق هرمز (صورة رمزية)

سفن في مضيق هرمز (صورة رمزية)

أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) الأربعاء (الرابع من آب/أغسطس 2021) أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة الذي اعتبر "عملية خطف محتملة"، انتهى من دون أضرار. وأوضح المصدر في تغريدة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة "غادروها" وباتت "في أمان وانتهى الحادث".

وأفاد محللون في شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الامن البحري أن السفينة المعنية بالحادث ترفع علم بنما واسمها "اسفالت برينسس".  وفي وقت سابق ذكرت مجلة " لويدز ليست" البريطانية أن رجالا مسلحين صعدوا إلى ناقلة النفط وأمروها بالتوجه إلى إيران. وذكرت المجلة أن السفينة كانت متوجهة إلى إيران بعدما سيطر عليها مسلحون مع قيام سفن بريطانية وأميركية بمراقبة الوضع.

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وقال ريتشارد ميد محرر الموقع المتخصص بأوساط الشحن لصحيفة "ذي تايمز" إن "قوات مسلحة صعدت إلى السفينة التي حددت موقعها لآخر مرة حوالي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لندن وقامت بتوجيهها نحو إيران".

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ووقع الحادث عند مدخل مضيق هرمز أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، بعد أيام من هجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل متجهة إلى الإمارات، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالوقوف وراءه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الثلاثاء إن "الحوادث المبلغ عنها في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع تبدو مشبوهة". وكتب خطيب زاده على تويتر "تأكيدا لالتزامنا القوي بالاستقرار الإقليمي والأمن البحري إيران مستعدة لتقديم المساعدة في حال وقوع أي حوادث بحرية".

ولم توجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في الحادث الأخير، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال إن ثمة "نمطا مقلقا للغاية من العدائية من جانب إيران". وقال برايس للصحافيين "فيما يتعلق بهذا الحادث من المبكر أن نصدر أحكامًا". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق ببريطانيا بشأن الحادث "المقلق للغاية".

وفي حين نفت إيران أن تكون ضالعة بالانفجار الذي وقع الخميس على متن ناقلة "أم/تي ميرسر ستريت"، تقول الولايات المتحدة وإسرائيل  العدو اللدود لإيران إن طائرة إيرانية مسيرة سببت الانفجار. وقتل اثنان من أفراد الطاقم من بريطانيا ورومانيا على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا ويشغّلها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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