انتهاء عملية احتجاز رهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح

أعلنت الشرطة الهولندية في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر "أبل ستور" في أمستردام استمرت ساعات عدة موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.

وكتبت الشرطة في تغريدة "هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات" مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

وكانت الشرطة الهولندية قد قالت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من هجوم على متجر في وسط أمستردام، حيث احتجز منفذ الهجوم رهينة واحدة على الأقل.

الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية.

وأوضحت الشرطة أن عددا من الأشخاص غادروا متجرا لشركة "أبل" في ميدان "ليدسيبلين" في العاصمة دون أن يصابوا بأذى بعدما اقتحم رجل المتجر ليرتكب عملية سطو مسلح.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم رجل مسلح. وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس . وذكر شهود أنهم سمعوا دوى أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)