انتهاء عملية احتجاز رهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح

أعلنت الشرطة الهولندية في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر "أبل ستور" في أمستردام استمرت ساعات عدة موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.
وكتبت الشرطة في تغريدة "هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات" مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.
وكانت الشرطة الهولندية قد قالت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من هجوم على متجر في وسط أمستردام، حيث احتجز منفذ الهجوم رهينة واحدة على الأقل.
الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية.
وأوضحت الشرطة أن عددا من الأشخاص غادروا متجرا لشركة "أبل" في ميدان "ليدسيبلين" في العاصمة دون أن يصابوا بأذى بعدما اقتحم رجل المتجر ليرتكب عملية سطو مسلح.
ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات.
وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.
وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم رجل مسلح. وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس . وذكر شهود أنهم سمعوا دوى أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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شبكة قنوات مائية
يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.
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الدراجة الهوائية وسيلة نقل
يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.
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هندسة معمارية مميزة
تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.
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مشاهيرالفن في أمستردام
يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.
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زهرة عباد الشمس
إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.
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متحف آني فرانك
اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.
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يوم الاستقلال
في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.
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منطقة الأضواء الحمراء
اسم منطقة الأضواء الحمراء يعيد إلى الذاكرة السمعة السيئة التي عُرفت بها العاصمة الهولندية. ولكنها أكثر من منطقة لدور الدعارة، إذ يوجد فيها أقدم متحف للجنس في العالم حيث يتناول تاريخ الدعارة وثقافة الجنس.
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المقاهي
لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.
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التطلع إلى المستقبل
بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني