 انتهاء عملية احتجاز رهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

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أخبار

انتهاء عملية احتجاز رهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح

بعد ساعات من قيام مسلح باحتجاز رهائن في متجر لشركة أبل في العاصمة الهولندية، تمت في النهاية السيطرة على المسلح الذي لم يكن قد بقي في حوزته غير رهينة بينما فر آخرون من المتجر قبل ذلك.

الشرطة الهولندية تعلن في ساعة متأخرة من الثلاثاء (22/2/2022) انتهاء احتجاز رهائن في محل شركة أبل في أمستردام.

الشرطة الهولندية تعلن في ساعة متأخرة من الثلاثاء (22/2/2022) انتهاء احتجاز رهائن في محل شركة "أبل" في أمستردام.

مختارات

صحيح أن العصابات الإجرامية تستخدم التعذيب للضغط أحيانا إلا أنها المرة الأولى التي يعثر فيها على غرف مجهزة خصيصا لهذا الغرض، فقد عثرت شرطة هولندا على حاويات بها أصفاد ومقعد طبيب أسنان وأدوات جراحة أعدت لتعذيب رهائن.

عثرت الشرطة الهولندية على مزرعة للحشيش تتضمن أكثر من 18 ألف نبتة حشيش وتقدر قيمتها بحوالي 20 مليون يورو. وقد قام رجال الشرطة ووحدات متخصصة بتدمير هذه المزرعة التي لم يتم الكشف عن هوية أصحابها.

أعلنت الشرطة الهولندية في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر "أبل ستور" في أمستردام استمرت ساعات عدة موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.

 وكتبت الشرطة في تغريدة "هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات" مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

وكانت الشرطة الهولندية قد قالت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من هجوم على متجر في وسط أمستردام، حيث احتجز منفذ الهجوم رهينة واحدة على الأقل.

الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية. (22/1/2022)

الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية.

وأوضحت الشرطة أن عددا من الأشخاص غادروا متجرا لشركة "أبل" في ميدان "ليدسيبلين" في العاصمة دون أن يصابوا بأذى بعدما اقتحم رجل المتجر ليرتكب عملية سطو مسلح.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم رجل مسلح. وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس . وذكر شهود أنهم سمعوا دوى أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: غالية داغستاني


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